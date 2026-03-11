東張西望｜俞可程變髮女神秒變大媽 查爭產案 被嘲得罪化妝師
妹妹含淚控訴兄長行徑 斥其為遺產而反目
寶儀向俞可程表示，母親早已立下遺囑，明確寫明遺產由兄妹二人共同繼承及執行。豈料其兄長竟在寶儀毫不知情的情況下，私下獨自前往遺產承辦處辦理手續，企圖將所有遺產據為己有。當寶儀追問承辦書內容時，其兄長卻一直拒絕出示，使她懷疑兄長是否偽造文件，甚至誘騙母親另立新遺囑。更令人震驚的是，寶儀憶述，母親去世前兩年，突然被兄長接走照顧，期間她作為女兒，竟連一面也無法見到。她事後更發現，母親戶口內有超過10萬元的款項，被兄長以提款卡頻繁提取。種種跡象使寶儀深信，其兄長是有預謀地隔離母親，以便轉移資產。當寶儀忍無可忍，要求兄長分給她應得的份額時，對方不僅拒絕，更惡言相向，怒斥她「以為見有錢分就咁猴禽」。這句充滿侮辱性的話語，令寶儀徹底心碎。
兄長反駁：她活在自己世界大律師陸偉雄拆解法律疑點
為了了解真相，俞可程親自致電其兄長，豈料對方一聽是《東張西望》的來電，便立即掛斷電話，態度極不合作。俞可程轉以WhatsApp訊息追問，對方才簡短地回應，指事件已交由律師處理，更反指妹妹寶儀是「活在自己世界的人」。當俞可程追問為何他能獨自承辦遺產時，其兄長拋下一句「除非遺囑字眼寫明要共同承辦，否則其中一個人都可以承辦」，之後便拒絕再作任何回應。大律師陸偉雄分析，倘若遺囑寫明需要兩人共同承辦，其兄長理應不能獨自辦理。他推斷有兩種可能性：一是其兄長持有更新版本的遺囑；二是他向遺產承辦處聲稱無法聯繫到妹妹。陸大律師建議寶儀必須向遺產承辦處內的「司法常務官」提出申請，查閱承辦書內容，才能得知真相討回公道。
網民熱議：阿哥唔係身有屎點解唔俾遺囑個妹睇？
事件曝光後，網民反應熱烈，有網民質疑妹妹動機：「唔洗審啦，緊係平時就理都唔理下個老母，個老母死喇就浮上水分番份，我係呀哥都唔俾你得逞」、「我唔係冷血，我唔明個女喊乜嘢？好女不求嫁妝衣？啲錢又唔係你嘅，除非你話你阿媽啲錢係你以前供養佢嘅，咁又可能唔同講法」、「幾單野都係簽晒平安紙遺囑都無用~~~講真，阿哥唔係身有屎又點解唔俾份”遺囑”俾個妹睇？如果遺囑真係寫明一蚊都唔分畀個妹，俾佢睇有咩所謂~~~除非~~~~」、「又係家家有本難念的經，遺囑係喺家庭成員和睦下先有用，否則是但一方唔忿氣，請律師一定話有得打，最後咪越打越嘥錢兼傷和氣啦」。