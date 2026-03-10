東張西望｜梁敏巧旺角酒店放蛇引獸父現身 旺角街頭上演40分鐘追逐戰

一宗令人震驚的疑似兒童性侵案件引發全港關注。《東張西望》節目組接獲報料後展開追查，並設局引出涉案男子現身，最終在旺角鬧市上演長達40分鐘的追逐場面，整個過程緊張激烈。

報料人陳小姐驚見變態邀約 聲稱與14歲兒子三人行

事件源於觀眾陳小姐在交友平台瀏覽時，無意中發現一個令人震驚的用戶檔案。該名自稱「單親人父」的男子竟然公然表示「可以和他十四歲的兒子一齊，三人同時發生親密關係」，更不斷傳送多張聲稱是其兒子的私密照片和童年裸照給陳小姐，甚至主動提出要出示身份證證明關係。陳小姐對此感到極度不安，決定自行「放蛇引狼出洞」揭穿對方身份，但該男子可能察覺有異，臨時退縮消失。擔心小朋友安全但又無計可施的陳小姐，最終決定向《東張西望》報料求助。

東張設局成功引狼出洞 變態男再次現身覓食

由於官方渠道未能提供有效幫助，《東張西望》決定親自出馬追查真相。時隔三個月後，該名變態男子竟然再次在交友平台「開舖覓食」，使用同一套說辭自稱「單親人父和兒子，有沒有人喜歡啊」。節目組成功與對方配對後，該男子隨即詢問「你是不是特別喜歡小朋友，我ok的，想不想試下」等露骨內容。為了確認身份，節目組誘導對方錄音，對比之前陳小姐提供的錄音後確認聲音完全一樣，證實就是同一人。

旺角酒店設伏成功 梁敏巧街頭激烈追逐40分鐘

確認目標身份後，《東張西望》開始部署抓捕行動。該名變態男子指定在旺角一間時鐘酒店見面，更要求女方出錢訂房，並在約定時間前要求提供房號和密碼才肯現身，行事極度小心。主持梁敏巧和工作人員提前在房間守候，上下層走廊和附近樓梯都有同事候命。當該男子按約定時間到達開門時，梁敏巧隨即現身表明身份：「你好，我哋係東張西望！」該男子見狀立即逃跑，梁敏巧和同事們隨即展開街頭追逐戰，由十幾樓一路追到街上。

疑犯當街刪除證據 警方到場將其帶走調查

在長達40分鐘的街頭追逐過程中，該名疑犯一手遮臉一手不停按手機，梁敏巧發現對方正在刪除證據，大聲質問「我看到你現在刪除照片，先生，你為什麼要這麼害怕，現在要刪除照片呢？」面對記者窮追不捨的質問，疑犯只能不斷逃避，更被發現手機內存有男性生殖器官照片和兒童色情照片。追逐過程中引來無數途人圍觀，疑犯曾試圖上的士逃走但司機拒絕開車。最終警方接報到場，將該名疑犯帶回警署繼續調查。

疑犯真實年齡曝光 「14歲兒子」原來都是假

疑犯其後更被發現大話連篇，在追逐過程中突然改口，聲稱自己其實並沒有14歲的親生兒子。事件曝光後，警方亦回覆《東張西望》表示：「警方早前接獲報案，指一名男子向一名女子傳送懷疑兒童不雅照片。經調查後，警方於二月十二日拘捕一名五十九歲男子，涉嫌發佈兒童色情物品。被捕男子已獲准保釋候查，須於三月中旬向警方報到。案件現由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進。」換言之，該名男子早前對外聲稱自己是3X歲，最終證實其真實年齡其實為59歲。

法律專家指最高可判監10年 網民大讚梁敏巧夠勇

根據法律專家分析，該男子的行為如果屬實，可能干犯刑事罪行條例多項罪名，包括對16歲以下兒童作出猥褻行為、鼓勵兒童進行性行為等，最高刑罰可判監禁10年。節目播出後網民議論紛紛，有網民指「個男人delete咗啲相唔等於警察搵唔返，網罪科一樣可以用暴力手段回復返啲相」。《東張西望》成功找到涉案男子，不少網民都大讚梁敏巧夠用：「我係女人一定唔敢咁樣跟，仲要跟到咁貼唔驚俾佢打」、「仲要一直講嘢唔斷氣，外景只服梁敏巧」、「佢講我哋係東張西望果個樣，奸到，笑死」等。

東張西望 兒童性侵 一開始男子都非常有戒心。（圖片來源：TVB）
一開始男子都非常有戒心。（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 最後經過一連佈局之後，男子終於現身（圖片來源：TVB）
最後經過一連佈局之後，男子終於現身（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 但當梁敏巧表示自己是《東張西望》的人，男子就開始逃離現場。（圖片來源：TVB）
但當梁敏巧表示自己是《東張西望》的人，男子就開始逃離現場。（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 梁敏巧不斷追上（圖片來源：TVB）
梁敏巧不斷追上（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 連其他《東張》的同事都有一起追。（圖片來源：TVB）
連其他《東張》的同事都有一起追。（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 在街頭追逐足40分鐘。（圖片來源：TVB）
在街頭追逐足40分鐘。（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 男子邊跑邊刪除手機裡的照片（圖片來源：TVB）
男子邊跑邊刪除手機裡的照片（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 其中更刪除了兒童的照片。（圖片來源：TVB）
其中更刪除了兒童的照片。（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 男子解釋是為了尋求刺激，自己沒有15歲的兒子。（圖片來源：TVB）
男子解釋是為了尋求刺激，自己沒有15歲的兒子。（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 最後警察出現！（圖片來源：TVB）
最後警察出現！（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
東張西望 兒童性侵 警方到場將涉案男子帶回警署調查（圖片來源：TVB）
警方到場將涉案男子帶回警署調查（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

