東張西望｜梁敏巧旺角酒店放蛇引獸父現身 旺角街頭上演40分鐘追逐戰
報料人陳小姐驚見變態邀約 聲稱與14歲兒子三人行
事件源於觀眾陳小姐在交友平台瀏覽時，無意中發現一個令人震驚的用戶檔案。該名自稱「單親人父」的男子竟然公然表示「可以和他十四歲的兒子一齊，三人同時發生親密關係」，更不斷傳送多張聲稱是其兒子的私密照片和童年裸照給陳小姐，甚至主動提出要出示身份證證明關係。陳小姐對此感到極度不安，決定自行「放蛇引狼出洞」揭穿對方身份，但該男子可能察覺有異，臨時退縮消失。擔心小朋友安全但又無計可施的陳小姐，最終決定向《東張西望》報料求助。
東張設局成功引狼出洞 變態男再次現身覓食
由於官方渠道未能提供有效幫助，《東張西望》決定親自出馬追查真相。時隔三個月後，該名變態男子竟然再次在交友平台「開舖覓食」，使用同一套說辭自稱「單親人父和兒子，有沒有人喜歡啊」。節目組成功與對方配對後，該男子隨即詢問「你是不是特別喜歡小朋友，我ok的，想不想試下」等露骨內容。為了確認身份，節目組誘導對方錄音，對比之前陳小姐提供的錄音後確認聲音完全一樣，證實就是同一人。
旺角酒店設伏成功 梁敏巧街頭激烈追逐40分鐘
確認目標身份後，《東張西望》開始部署抓捕行動。該名變態男子指定在旺角一間時鐘酒店見面，更要求女方出錢訂房，並在約定時間前要求提供房號和密碼才肯現身，行事極度小心。主持梁敏巧和工作人員提前在房間守候，上下層走廊和附近樓梯都有同事候命。當該男子按約定時間到達開門時，梁敏巧隨即現身表明身份：「你好，我哋係東張西望！」該男子見狀立即逃跑，梁敏巧和同事們隨即展開街頭追逐戰，由十幾樓一路追到街上。
疑犯當街刪除證據 警方到場將其帶走調查
在長達40分鐘的街頭追逐過程中，該名疑犯一手遮臉一手不停按手機，梁敏巧發現對方正在刪除證據，大聲質問「我看到你現在刪除照片，先生，你為什麼要這麼害怕，現在要刪除照片呢？」面對記者窮追不捨的質問，疑犯只能不斷逃避，更被發現手機內存有男性生殖器官照片和兒童色情照片。追逐過程中引來無數途人圍觀，疑犯曾試圖上的士逃走但司機拒絕開車。最終警方接報到場，將該名疑犯帶回警署繼續調查。
疑犯真實年齡曝光 「14歲兒子」原來都是假
疑犯其後更被發現大話連篇，在追逐過程中突然改口，聲稱自己其實並沒有14歲的親生兒子。事件曝光後，警方亦回覆《東張西望》表示：「警方早前接獲報案，指一名男子向一名女子傳送懷疑兒童不雅照片。經調查後，警方於二月十二日拘捕一名五十九歲男子，涉嫌發佈兒童色情物品。被捕男子已獲准保釋候查，須於三月中旬向警方報到。案件現由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進。」換言之，該名男子早前對外聲稱自己是3X歲，最終證實其真實年齡其實為59歲。
法律專家指最高可判監10年 網民大讚梁敏巧夠勇
根據法律專家分析，該男子的行為如果屬實，可能干犯刑事罪行條例多項罪名，包括對16歲以下兒童作出猥褻行為、鼓勵兒童進行性行為等，最高刑罰可判監禁10年。節目播出後網民議論紛紛，有網民指「個男人delete咗啲相唔等於警察搵唔返，網罪科一樣可以用暴力手段回復返啲相」。《東張西望》成功找到涉案男子，不少網民都大讚梁敏巧夠用：「我係女人一定唔敢咁樣跟，仲要跟到咁貼唔驚俾佢打」、「仲要一直講嘢唔斷氣，外景只服梁敏巧」、「佢講我哋係東張西望果個樣，奸到，笑死」等。