東張西望｜事主公院檢查下體持續惡臭 體內扯出大塊血球 揭恐怖真相
檢查後分泌物變色發燒不斷 身體急轉直下
事主Lily今年2月2日因細菌性陰道炎到灣仔一間公立醫院排急症，當時醫生為她進行俗稱「開鉗」的陰道窺鏡檢查，用棉花棒取出樣本作細菌化驗，診斷為細菌性陰道炎及月經來臨引致不適，處方抗生素後讓她離開。然而Lily稱檢查後第一晚已感覺不對勁，血量減少後分泌物變成生鏽顏色，味道也變得異常。之後數日她經常發燒和子宮痛，身體狀況不但沒有好轉反而急轉直下，情緒跌入谷底。
醫生從Lily體內取出手掌大帶血紗布 場面震撼
Lily感覺子宮位置有異物，於是到港島區另一間公立醫院求醫。醫生為她再做「開鉗」檢查卻不成功，隨即安排她留院入住專科病房。一名女醫生嘗試檢查看不到裡面情況，找來另一醫生同樣看不清楚，發現有東西擋住。最終醫生在照陰道超聲波時有驚人發現，用鉗子翻找後取出一個血球，攤開竟是一張醫用紗布。Lily形容那塊紗布血球「有手掌握住的那麼大」，她推測是上次在灣仔醫院檢查時醫生不小心遺留在體內。
院方查閱紀錄後態度強硬 否認使用紗布 拒賠償
Lily多次致電向最初求診的醫院追問，院方安排她在4月底到醫院進行面談，出席者包括急症室主管醫生、護士長及病人聯絡主任等。院方人士表示該次檢查程序上沒有使用紗布。其後Lily收到書面回覆，指「醫護人員於2月2日按正常程序為事主進行陰道窺器檢查及採集拭子樣本，過程中並沒有使用紗布」，又稱若使用紗布需一併使用長鉗，而院方檢視紀錄確認相關時段沒有經使用後的長鉗送往清洗或消毒，因此「未能按事主要求提供賠償」。婦產科專科醫生唐宇嶸則指出，如果出現嚴重出血需止血，會使用紗布短暫性放入陰道止血，「一定要取出來」。
Lily求診前後經歷回顧紗布來源成最大謎團
根據醫院聯網發言人回覆，Lily於2月2日求診時陰道只有少量帶血黃色分泌物，並沒有大量出血，亦未見子宮頸有病變或發現異物。她於2月10日到另一間公立醫院急症室求診，婦科醫生在其陰道較高位置取出一塊紗布。院方經調查後認為該紗布「並非在治療過程中遺留」。Lily回應指院方「看似開放地聽取意見，但最後表示不關他們的事，以奇怪的原因打發走」，作為病人感覺非常無奈。唐宇嶸醫生建議她需再做詳細檢查，確認有否異物及損傷。
網民熱議紗布事件質疑院方舉證責任歸屬
事件在《東張西望》播出後引起網民熱烈討論，有網民直言「醫院邊會認！而且又無證據又隔咗幾日」，認為院方在沒有實質證據下必然否認責任。亦有網民質疑事主的說法，留言指「擺咗入去無拎番出嚟無感覺？」，又有人分析「講到話出血，又估出血大到要用紗布，但人哋A醫院又話只係黃色分泌物，口同鼻拗」。不過也有網民同情事主處境，認為「根本無辦法證明到係佢哋漏低，梗係點都唔認」，反映出醫療糾紛中病人舉證困難的困境。