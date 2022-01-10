東張西望｜利穎怡踢爆公屋婆婆扮觀音行騙 翁靜晶一眼識穿：係呃人技倆

《東張西望》日前踢爆油塘有一位公屋婆婆疑扮「再世觀音」行騙，自稱打噴嚏就能4神上身，令人啼笑皆非。而《東張》亦有向篤信佛教的翁靜晶求證，她一眼就識穿婆婆有問題：「好大破綻，佛教禁止神通，菩薩上身就更加無可能，東拉西扯係呃人嘅技倆！」