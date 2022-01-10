東張西望｜利穎怡踢爆公屋婆婆扮觀音行騙 翁靜晶一眼識穿：係呃人技倆
《東張西望》日前踢爆油塘有一位公屋婆婆疑扮「再世觀音」行騙，自稱打噴嚏就能4神上身，令人啼笑皆非。而《東張》亦有向篤信佛教的翁靜晶求證，她一眼就識穿婆婆有問題：「好大破綻，佛教禁止神通，菩薩上身就更加無可能，東拉西扯係呃人嘅技倆！」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]《東張西望》截圖
踢爆公屋婆婆扮「活觀音」行騙
《東張西望》日前踢爆油塘有一位公屋婆婆疑扮「活觀音」行騙。有觀眾投訴，婆婆給了米、香及花生化寶後，封了20元利是作香油錢卻被歉太少，婆婆更遊說可以用電子支付，更指擁有不少警察善信會捐1,000元香油錢。《東張西望》節目組為追查事件派人「放蛇」，接觸婆婆旗下的一位「隊長」引薦見面。
打噴嚏就能4神上身
原來呢位「活菩薩」婆婆非常貼地，居住在油塘一公屋內。雖然單位面積只有100多呎，但擺滿大小不同的神像，包括觀音菩薩、濟公等。婆婆聲稱菩薩會借她把口說話，但菩薩上身過程非常兒戲，見婆婆打完幾個噴嚏，就向放蛇節目組說：「一請菩薩，就有四種菩薩做嘢，有觀音、濟公、地藏王、彌撒。」儀式時婆婆亦非常細心，驚大家未能明白她的講解，更為客人提供說明書。婆婆又向節目組自爆變成「活菩薩」的經歷，表示源於30年前到朋友屋企，而朋友本身就有十幾尊絲綢做的神像，第一次感受到上身感覺，更直言：「嗰時我都唔知自己咁勁」！
翁靜晶一眼識穿：係呃人嘅技倆！
之後《東張西望》亦有向篤信佛教；一向致力打擊假和尚及假尼姑的翁靜晶求證，她一眼便識穿婆婆有問題：「你睇佢歸類已經好大破綻，因為濟公肯定唔係佛教嘅，只係民間傳說，最多只可以講係道教，呢啲東拉西扯係呃人嘅技倆。其實佛教係禁止神通，菩薩上身就更加無可能！打兩個乞嗤就可以上身，我諗你相信佢自己都有問題，佢用佛教名義去做，就係打住人哋旗號幌子去呃人。」
（有片）東張西望｜打個乞嗤就四個菩薩同時上身？
https://www.youtube.com/watch?v=fEr9S5Yd3Bc