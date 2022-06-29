東張西望｜利穎怡採訪日本米線店姐姐 疑未經授權惹投訴：冇同過我講TVB
《東張西望》利穎怡採訪日本譚仔三哥 疑似未經授權惹爭議
利穎怡日前跟團由北海道玩到去東京， 首站就和TVB《東張西望》工作人員去到位於東京新宿的譚仔三哥做採訪，大講日本與香港的米線不同之處，仲訪問埋在店鋪內工作的「姐姐」，原來這位「姐姐」係一名操流利廣東話的留學生。利穎怡即追問該留學生為何加入以及薪金等。
網民質疑非法從事採訪工作 利穎怡：跟從公司安排
不過事後有疑似為該名「姐姐」的網民，在網上投訴指自己採訪時並不知道自己會上電視同埋係接受緊TVB採訪，亦指出佢哋成間店鋪的人並無人知原來TVB嚟拍嘢，感到不滿，更強調：「我打份工㗎咋你放過我啦！」惹來不少網民公審利穎怡，更質疑《東張西望》用旅遊簽證非法從事採訪工作，而且未經授權強行拍攝。利穎怡就對傳媒表示所有工作流程都係跟從公司安排，關於不實揣測她不會作出回應。
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利穎怡首次遊東京及北海道要跟團行
被封為「東張女神」的利穎怡今次與兩位《東張》同跟隨旅行團到日本北海道和東京進行採訪，成為疫下香港飛往日本的第一團旅客之一，她透露今次行程有7日，除了好耐無去旅行外，今次亦是她第一次去東京同北海道，因此份外興奮。不過她指因為防疫政策關係，跟團的旅客不能夠自己自由走動，但每去到一個景點，導遊都會畀時間大家自己周圍行。
利穎怡工餘時間拍YouTube
除了為節目採訪，利穎怡今次亦利用工餘時間拍片放上YouTube，分享她在疫下的首個北海道加東京之旅，片段中提及到旅行團不但第一日（6月22日）剛到埗時受到廣大日本媒體關注，原來連日來都有日本電視台追蹤旅行團的最新情況。
利穎怡被日本電視台追訪
利穎怡在小樽運河被日本電視台追訪時，以流利英語代表香港旅客進行訪問，其後到達小樽玻璃趣逛街時，她再度接受日本電視台訪問，內容談及可重踏日本相當興奮的心情，希望把日本最新情況轉告香港觀眾。
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常見問題
利穎怡採訪日本米線店為何惹投訴？
事後有疑似為該名「姐姐」的網民，在網上投訴指自己採訪時並不知情，更惹來網民公審利穎怡⋯⋯詳情請看
利穎怡為何受日媒採訪？
旅行團受到廣大日本媒體關注，利穎怡成被追訪對象，日本電視台都有將利穎怡片段放上網⋯⋯詳情請看
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