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東張西望｜利穎怡採訪日本米線店姐姐 疑未經授權惹投訴：冇同過我講TVB

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「東張女神」利穎怡近日被《東張西望》委派去採訪由香港飛到日本北海道和東京的第一個旅行團，不過似乎就惹來唔少投訴，事關其中一條去採訪日本譚仔的片疑似因未經授權，被當事人於網上投訴！

858936 東張西望 利穎怡 利穎怡同兩位《東張》同事，就佔據了首個日本北海道、東京團的10分之3個席位。
TVB《東張西望》主持利穎怡早前採訪「老鼠屋」戶主遇襲後，曾直言因此留下陰影，一度要暫停外景採訪工作，原來她近日已被派到日本進行探訪。（圖片來源：ig＠joannyle）

《東張西望》利穎怡採訪日本譚仔三哥 疑似未經授權惹爭議

利穎怡日前跟團由北海道玩到去東京， 首站就和TVB《東張西望》工作人員去到位於東京新宿的譚仔三哥做採訪，大講日本與香港的米線不同之處，仲訪問埋在店鋪內工作的「姐姐」，原來這位「姐姐」係一名操流利廣東話的留學生。利穎怡即追問該留學生為何加入以及薪金等。

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譚仔三哥自今年3月底在日本新宿開設了首間分店，節目指幫襯的顧客大都是香港人。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
東張西望 利穎怡 被採訪的日本「姐姐」是一名香港留學生，操著流利廣東話，4月已加入譚仔「姐姐」行列，原因是日本普通餐廳時薪為1,100日元約港幣$64），譚仔三哥則有1,300日元約港幣$75），人工較高 。
被採訪的日本「姐姐」是一名香港留學生，操著流利廣東話，4月已加入譚仔「姐姐」行列，原因是日本普通餐廳時薪為1,100日元（約港幣$64），譚仔三哥則有1,300日元（約港幣$75），人工較高 。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）

網民質疑非法從事採訪工作 利穎怡：跟從公司安排

不過事後有疑似為該名「姐姐」的網民，在網上投訴指自己採訪時並不知道自己會上電視同埋係接受緊TVB採訪，亦指出佢哋成間店鋪的人並無人知原來TVB嚟拍嘢，感到不滿，更強調：「我打份工㗎咋你放過我啦！」惹來不少網民公審利穎怡，更質疑《東張西望》用旅遊簽證非法從事採訪工作，而且未經授權強行拍攝。利穎怡就對傳媒表示所有工作流程都係跟從公司安排，關於不實揣測她不會作出回應。

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利穎怡被點名批評採訪時冇講到自己係TVB。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
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疑似被採訪的當事人「姐姐」在網上投訴，引發網民熱討。（圖片來源：lihkg討論區截圖）
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（圖片來源：lihkg討論區截圖）

相關報道：東張西望｜利穎怡隨團遊日本採訪「譚仔姐姐」：屋企感覺返晒嚟

完整影片：

利穎怡首次遊東京及北海道要跟團行

被封為「東張女神」的利穎怡今次與兩位《東張》同跟隨旅行團到日本北海道和東京進行採訪，成為疫下香港飛往日本的第一團旅客之一，她透露今次行程有7日，除了好耐無去旅行外，今次亦是她第一次去東京同北海道，因此份外興奮。不過她指因為防疫政策關係，跟團的旅客不能夠自己自由走動，但每去到一個景點，導遊都會畀時間大家自己周圍行。

858936 東張西望 利穎怡 利穎怡今次的旅程有7日6夜。
利穎怡今次的旅程有7日6夜。（圖片來源：[email protected] Lee利穎怡）

利穎怡工餘時間拍YouTube

除了為節目採訪，利穎怡今次亦利用工餘時間拍片放上YouTube，分享她在疫下的首個北海道加東京之旅，片段中提及到旅行團不但第一日（6月22日）剛到埗時受到廣大日本媒體關注，原來連日來都有日本電視台追蹤旅行團的最新情況。

858936 東張西望 利穎怡 利穎怡不時在社交網和YouTube更新她在日本旅遊的紀錄。
利穎怡不時在社交網和YouTube更新她在日本旅遊的紀錄。（圖片來源：[email protected]
858936 東張西望 利穎怡 今次利穎怡擔任主持的同時，亦成為了被追訪對象，更被日本電視台大篇幅報導。
今次利穎怡擔任主持的同時，亦成為了被追訪對象，更被日本電視台大篇幅報導。（圖片來源：[email protected] Lee利穎怡）

利穎怡被日本電視台追訪

利穎怡在小樽運河被日本電視台追訪時，以流利英語代表香港旅客進行訪問，其後到達小樽玻璃趣逛街時，她再度接受日本電視台訪問，內容談及可重踏日本相當興奮的心情，希望把日本最新情況轉告香港觀眾。

858936 東張西望 利穎怡 北海道UHB電視台都有將採利穎怡的片段放上YouTube，不過片中已為利穎怡配上日文配音。
北海道UHB電視台都有將採利穎怡的片段放上YouTube，不過片中已為利穎怡配上日文配音。（圖片來源：[email protected]北海道UHB）
858936 東張西望 利穎怡 日本傳媒跟住旅行團拍攝，一路跟到去狸小路！
日本傳媒跟住旅行團拍攝，一路跟到去狸小路！（圖片來源：[email protected] Lee利穎怡）

完整影片：

常見問題

利穎怡採訪日本米線店為何惹投訴？

事後有疑似為該名「姐姐」的網民，在網上投訴指自己採訪時並不知情，更惹來網民公審利穎怡⋯⋯詳情請看

利穎怡為何受日媒採訪？

旅行團受到廣大日本媒體關注，利穎怡成被追訪對象，日本電視台都有將利穎怡片段放上網⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：youtube＠TVB USA Official，[email protected][email protected] Lee利穎怡、[email protected]北海道UHB資料或影片來源：youtube＠TVB USA Official，[email protected] Lee利穎怡、[email protected]北海道UHB

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