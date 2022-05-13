東張西望｜利穎怡採訪受傷被指「咎由自取」 發長文回應指摘
東張女神利穎怡被襲受傷 專門追蹤難搞個案
《東張西望》話題緊貼社會，屢受關注，今年2月利穎怡訪問上水堆滿垃圾的村屋「鋁罐山」屋主，分三集播出，「鋁罐山」堆積滿屋垃圾令人震驚外，更滿布昆蟲、超大蜈蚣，隔住電視都睇到毛管戙﹗利穎怡訪問屋主阿雲了解情況，才得知隱藏住一個傷心故事，屋主是一名五十餘歲獨居婦人，過住拾荒生活﹗除了屋內戶外地方堆滿鋁罐，房間同樣堆滿執回來的舊傢具、雜物、衣物，長期堆滿垃圾，環境衞生極差﹗利穎怡訪問時得知得屋主阿雲與家人關係疏離，又失去養父母的照顧，頓失依靠，生活以執垃圾作為人生目標，失去自理的動力，情緒備受困擾﹗
利穎怡率廿名義工清理
利穎怡訪問知道屋主的悲慘遭遇後，決定率義工團隊為她清理，同時安排了滅蟲專家為屋主改善生活環境﹗屋內環境超級惡劣，有過百昆蟲、曱甴、巨型蜈蚣、老鼠﹗過程艱辛﹗ 利穎怡戴住手套及透明雨衣與近廿名義工們去清理雜物，在布滿昆蟲的圾堆中落手落腳慢慢清理，集各人之力率先努力把「鋁罐山」移平。
利穎怡踢爆公屋婆婆扮觀音行騙
今年一月利穎怡又在《東張西望》踢爆油塘有一位公屋婆婆疑扮「再世觀音」行騙，自稱打噴嚏就能4神上身，令人啼笑皆非。而《東張》亦有向篤信佛教的翁靜晶求證，她一眼就識穿婆婆有問題：「好大破綻，佛教禁止神通，菩薩上身就更加無可能，東拉西扯係呃人嘅技倆！」
利穎怡貝澳事件 觀眾迴響：「根本就係招惹到人發火」
《東張西望》節目播出之後，利穎怡被攻擊一事成為網絡熱話，大部分人都認為戶主出手打人顯然是不對，亦讚利穎怡非常勇敢，替她的受傷而心痛；但另一方面，卻有人認為利穎怡的訪問過程富有挑釁和攻擊性，加上對方的情緒明顯有異，最後被襲擊亦是咎由自取，更謂她有騷擾對方之嫌。
網友留言表示： 「初頭無睇成段片，覺得可憐，睇完後真係抵_死，煩唔煩係咁追住問」、「口口聲聲話想幫個女人，根本你班X人在逼虎跳牆」。
利穎怡感頭痛 IG回應貝澳遇襲事件
《東張西望》主播遇襲報警事件發酵之後，利穎怡再於IG發表長文表達感受，似乎是藉此回應網民睇節目後的批評：
本來呢件事已經為我帶來一定精神壓力，見到很多人拿我來開玩笑當時更加唔開心，雖然我唔係一位記者，但我們工作性質相似，我哋每次去追訪除咗係我哋嘅工作，亦係希望可以幫助更多人。
另一方面，利穎怡亦強調，「說到底打人就是不應該」：
再者，如果生氣就可以動手打，那老鼠屋鄰居不就很早就打人了？難道每次訪問被人咒罵唔開心我又要打人？打人點都不對，如果記者們問多幾句就要被人打，那還有誰想去報導一些難處理的民生問題？
雖然為了這次事件我已經哭了很多天，但我必須幫我們同業人說一聲，沒有人想把自己置身危險之中，我們只是盡力做好能做的，都做了。
利穎怡回應全文：
常見問題
利穎怡如何回應指摘？
利穎怡發長文表示自己為了是次事件哭了很多天⋯⋯詳情請看
《東張西望》有就事件作回應嗎？
利穎怡於節目播出後發文回應觀眾的擔憂⋯⋯詳情請看