東張西望｜利穎怡採訪受傷被指「咎由自取」 發長文回應指摘

東張女神利穎怡被襲受傷 專門追蹤難搞個案

《東張西望》話題緊貼社會，屢受關注，今年2月利穎怡訪問上水堆滿垃圾的村屋「鋁罐山」屋主，分三集播出，「鋁罐山」堆積滿屋垃圾令人震驚外，更滿布昆蟲、超大蜈蚣，隔住電視都睇到毛管戙﹗利穎怡訪問屋主阿雲了解情況，才得知隱藏住一個傷心故事，屋主是一名五十餘歲獨居婦人，過住拾荒生活﹗除了屋內戶外地方堆滿鋁罐，房間同樣堆滿執回來的舊傢具、雜物、衣物，長期堆滿垃圾，環境衞生極差﹗利穎怡訪問時得知得屋主阿雲與家人關係疏離，又失去養父母的照顧，頓失依靠，生活以執垃圾作為人生目標，失去自理的動力，情緒備受困擾﹗