東張西望｜名校面試班導師嚇到幼童心理壓力爆燈 涉事導師唔准報道兼稱已出律師信
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唔少父母為助子女考入名校，都不惜花重金報讀小學面試班，繼早前《東張西望》報道名校面試班幼童被導師狠鬧事件後，日前TVB就繼續跟進個案，並指該導師致多名年幼小朋友身心受創，以及警告節目組停止報道……
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軍訓式課堂致學童心理壓力爆煲
家長透露，該名惡Miss上課經常大聲訓斥學生，面對小朋友表現不如理想，便狠批：「係咪冇心機讀書呀？！你咁樣名校收你都奇！」甚至對哭泣的小朋友冷言冷語，不准流露情緒，讓孩子恐懼至極。
除了精神壓力爆煲，有學生更因為害怕不敢開口請廁所，甚至在課堂上失禁瀨尿；亦有家長指小朋友下課後不自覺地出現眼跳情況，明言自從上該班後孩子變得寡言、緊張和退縮。
導師人身攻擊言語惡毒
有家長反映，導師曾在人前評論學童「樣衰」，公開建議家長讓子女面試時戴口罩「遮住個樣」免得被扣印象分，令家長及學生極為受傷。節目組亦採訪油蔴地天主教小學校長，對方亦透露面試班作用不大，兼直言心痛事件中嘅幼童。
涉事導師呼籲勿再跟進事件
事件經《東張西望》曝光後，導師竟發訊息予節目組，並呼籲勿對此事件進行報道：「已進入司法程序，請勿接這個案件，我們的律師團隊會跟進有關事宜，唔該曬。」而節目組事後亦再次到訪該面試中心，不過門口就已張貼兩者已永久終止合作嘅告示。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、youtube@東張+資料或影片來源：原文刊於新假期