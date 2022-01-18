東張西望｜吳幸美當面喝止「自瀆叔叔」：你知唔知會嚇親小朋友？
TVB資訊節目《東張西望》一向都致力發掘一些社區問題，繼早前聾啞女美華以及曱甴屋擾鄰之後，今集（18/1）又派吳幸美嚟到將軍澳厚德邨外直擊一位怪叔叔的當眾自瀆問題，發現犯法的背後原來另有洋蔥。
文：東方新地｜圖：《東張西望》截圖，[email protected]_hang_mei
怪叔叔在幼稚園門外長椅自瀆
《東張西望》收到消息，指出將軍澳厚德邨經常出現一位行為怪異的叔叔，幾乎隔日就在邨內一間幼稚園門外的長椅上當眾自瀆，而且時間一般都會在早上7、8點，撞正幼稚園學生返學，場面極度不安。其實該名怪叔叔持續不雅行為已經一段時間，邨內的家長、清潔工人以及幼稚園的老師都已經見怪不怪，更曾經向管理處投訴後不果。除此之外，怪叔叔更會當眾小便以及在禁煙地範圍吸煙，嚴重影響附近的居民和學生，搞到神憎鬼厭。
吳幸美上前質問
如是者，採訪隊伍當日亦都發現到「怪叔叔」嘅行踪，他亦如街坊形容的一樣，慣常來到同一張長椅，再做同樣的行為，過程被攝影師全程拍攝。而吳幸美亦看準時機，趁怪叔叔離開之前趕至追問，「頭先見到你做啲不雅動作」、「你知唔知犯法」、「你知唔知會嚇親佢哋（小朋友）」等等向怪叔叔連珠發砲。然而，怪叔叔未因此而驚惶失措，反而如實地向吳幸美作答，以「唔知」去解釋自瀆問題，又以「急」去合理法自己當眾便溺，其神情亦有些許恍惚。
揭發隱蔽長者認知障礙
經過吳幸美與怪叔叔的對談後，她發現對方原來有精神問題，並表示已經自行停藥亦沒有覆診。加上無兒無女，以前做清潔工人的他是邨內一名有認知障礙的隱蔽長者。及後《東張西望》亦有向社工查詢，發現其實香港有不少類似「怪叔叔」的隱蔽長者，理論上他們需要定期覆診及服藥，而有關部門亦有記錄，若發現病人未有如期覆診或自行停藥的問題，應該主動向他們提供協助。採訪當日，吳幸美有要求怪叔叔覆診、定時服藥、兼停止當眾自瀆行為，對方亦有答應，及後吳幸美亦表示會報警處理。豈料採訪當日幼稚園校方亦有報警求助，後來警方以涉嫌破壞公眾體統拘捕一名58歲男子。