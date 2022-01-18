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東張西望｜吳幸美當面喝止「自瀆叔叔」：你知唔知會嚇親小朋友？

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撰文：東方新地

TVB資訊節目《東張西望》一向都致力發掘一些社區問題，繼早前聾啞女美華以及曱甴屋擾鄰之後，今集（18/1）又派吳幸美嚟到將軍澳厚德邨外直擊一位怪叔叔的當眾自瀆問題，發現犯法的背後原來另有洋蔥。

文：東方新地｜圖：《東張西望》截圖，[email protected]_hang_mei

吳幸美鼓起勇氣直擊「自瀆怪叔叔」。（圖片來源：IG@ng_hang_mei_）
吳幸美鼓起勇氣直擊「自瀆怪叔叔」。（圖片來源：[email protected]_hang_mei_）
吳幸美與「自瀆怪叔叔」直接對話。（圖片來源：《東張西望》截圖）
吳幸美與「自瀆怪叔叔」直接對話。（圖片來源：《東張西望》截圖）

怪叔叔在幼稚園門外長椅自瀆

《東張西望》收到消息，指出將軍澳厚德邨經常出現一位行為怪異的叔叔，幾乎隔日就在邨內一間幼稚園門外的長椅上當眾自瀆，而且時間一般都會在早上7、8點，撞正幼稚園學生返學，場面極度不安。其實該名怪叔叔持續不雅行為已經一段時間，邨內的家長、清潔工人以及幼稚園的老師都已經見怪不怪，更曾經向管理處投訴後不果。除此之外，怪叔叔更會當眾小便以及在禁煙地範圍吸煙，嚴重影響附近的居民和學生，搞到神憎鬼厭。

怪叔叔幾乎每日都嚟到呢張長椅。（圖片來源：《東張西望》截圖）
怪叔叔幾乎每日都嚟到呢張長椅。（圖片來源：《東張西望》截圖）
會有小朋友經過。（圖片來源：《東張西望》截圖）
會有小朋友經過。（圖片來源：《東張西望》截圖）
佢會先視察周圍環境。（圖片來源：《東張西望》截圖）
佢會先視察周圍環境。（圖片來源：《東張西望》截圖）
最後會當眾自瀆。（圖片來源：《東張西望》截圖）
最後會當眾自瀆。（圖片來源：《東張西望》截圖）

吳幸美上前質問

如是者，採訪隊伍當日亦都發現到「怪叔叔」嘅行踪，他亦如街坊形容的一樣，慣常來到同一張長椅，再做同樣的行為，過程被攝影師全程拍攝。而吳幸美亦看準時機，趁怪叔叔離開之前趕至追問，「頭先見到你做啲不雅動作」、「你知唔知犯法」、「你知唔知會嚇親佢哋（小朋友）」等等向怪叔叔連珠發砲。然而，怪叔叔未因此而驚惶失措，反而如實地向吳幸美作答，以「唔知」去解釋自瀆問題，又以「急」去合理法自己當眾便溺，其神情亦有些許恍惚。

吳幸美與怪叔叔對話時，發現對方的精神恍惚。（圖片來源：《東張西望》截圖）
吳幸美與怪叔叔對話時，發現對方的精神恍惚。（圖片來源：《東張西望》截圖）
怪叔叔亦不時支吾以對。（圖片來源：《東張西望》截圖）
怪叔叔亦不時支吾以對。（圖片來源：《東張西望》截圖）
答覆的內容亦非常簡短。（圖片來源：《東張西望》截圖）
答覆的內容亦非常簡短。（圖片來源：《東張西望》截圖）
「怪叔叔」亦未有表現出被人發現的驚慌反應。（圖片來源：《東張西望》截圖）
「怪叔叔」亦未有表現出被人發現的驚慌反應。（圖片來源：《東張西望》截圖）

揭發隱蔽長者認知障礙

經過吳幸美與怪叔叔的對談後，她發現對方原來有精神問題，並表示已經自行停藥亦沒有覆診。加上無兒無女，以前做清潔工人的他是邨內一名有認知障礙的隱蔽長者。及後《東張西望》亦有向社工查詢，發現其實香港有不少類似「怪叔叔」的隱蔽長者，理論上他們需要定期覆診及服藥，而有關部門亦有記錄，若發現病人未有如期覆診或自行停藥的問題，應該主動向他們提供協助。採訪當日，吳幸美有要求怪叔叔覆診、定時服藥、兼停止當眾自瀆行為，對方亦有答應，及後吳幸美亦表示會報警處理。豈料採訪當日幼稚園校方亦有報警求助，後來警方以涉嫌破壞公眾體統拘捕一名58歲男子。

社工表示香港一直存在隱蔽長者嘅問題。（圖片來源：《東張西望》截圖）
社工表示香港一直存在隱蔽長者嘅問題。（圖片來源：《東張西望》截圖）
怪叔叔已經退休，無兒無女無依無靠獨居生活，而且精神有問題。（圖片來源：《東張西望》截圖）
怪叔叔已經冇工作，無兒無女無依無靠獨居生活，而且精神有問題。（圖片來源：《東張西望》截圖）

重溫節目片段：

想當年，吳幸美亦曾親身試過「斷片酒」，在鏡頭面前失晒儀態。（圖片來源：《東張西望》）
想當年，吳幸美亦曾親身試過「斷片酒」，在鏡頭面前失晒儀態。（圖片來源：《東張西望》）
當然唔少得呢次「睇住呀」嘅代表作。（圖片來源：《東張西望》截圖）
當然唔少得呢次「睇住呀」嘅代表作。（圖片來源：《東張西望》截圖）

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