東張西望｜吳幸美採訪落淚網民心痛 港女疑遭騙婚 內地夫爆驚人真相
閃婚10次見面嫁汕尾男 甜蜜只是短暫幻象
阿娥向《東張西望》主持吳幸美表示，2019年透過母親同鄉姊妹介紹認識阿成，對方是汕尾人，曾離婚並想重組家庭。當時30幾歲逼近40歲的阿娥，面對父母多次催婚壓力，與阿成僅見面10次就閃電結婚。阿成自稱做生意開地毯店，但疫情後轉行做清潔工，收入朝不保夕。兩人分隔兩地靠訊息溝通，阿成當初的關心令阿娥覺得找到可依靠的男人，婚宴當晚她笑容燦爛，以為幸福終於降臨。
婚後承諾全部跳票 家婆叫滾回香港
可惜甜蜜感覺極其短暫，阿娥發現阿成婚前許下的承諾完全無兌現。對方婚後不工作不養妻，阿娥嫁雞隨雞跟回汕尾夫家生活，雙方矛盾不斷。最令阿娥震驚的是家用概念出現巨大落差，阿成聲稱內地男方不用給家用只供吃住，家婆甚至直接叫她滾回香港。婚後不久阿娥曾想離婚，但因懷孕而回港誕子，暫時挽救了這段搖搖欲墜的婚姻。婚後一索得男，阿成非常開心，經常帶兒子到處玩耍，展現難得的父愛。但在阿娥眼中，阿成仍是不成材的丈夫，雙方關係如履薄冰。其後因阿成開口借錢，雙方關係徹底破裂。阿成要求借10萬元買車作網約車用途，但阿娥認為對方應自行解決，拒絕後阿成直接將阿娥微信拉黑，從此消失無蹤。
母兼父職獨力撫養 兒子搖頭不認爸爸
阿娥只能母兼父職照顧兒子邦邦，日間打工賺錢，有時間就陪兒子去公園玩耍。邦邦許久沒見過父親，當《東張西望》主持問他爸爸錫不錫他時，小朋友沉默不言，其後更搖了搖頭，場面令人心酸。阿娥獨力承擔所有育兒責任和經濟壓力，生活極其艱難，但仍堅持給兒子最好的照顧。消失一段時間的阿成，2024年突然主動聯絡阿娥，原來是有事相求。阿成要求申請來港，並聲稱會照顧妻兒，更寫下夫妻協議書，答應來港後每月給10,000元家用。阿娥心軟為他申請來港手續，但阿成取得香港身份證後竟沒通知阿娥，一個月後阿娥才從朋友口中得知丈夫已來港一個月。
阿娥控訴騙婚欲輕生 吳幸美同情落淚
當阿娥微信聯絡阿成時，對方態度180度轉變，要求離婚並聲稱「忍咗阿娥4年」。面對丈夫的無情變臉，阿娥感到無奈和憤怒，連阿娥媽媽也後悔當初介紹這段婚姻。《東張西望》致電阿成詢問，但對方聽到阿娥聲音即收線，拒絕回應任何問題。阿娥認為對方取得香港身份證後失蹤，感覺遭受騙婚，打算舉報阿成騙婚並申請離婚。阿娥表示受事件打擊曾想過輕生，令《東張西望》主持吳幸美都忍不住流下同情淚水。整個訪問過程中，阿娥的痛苦和無助深深觸動觀眾，單親媽媽的辛酸血淚令人動容。
阿成突然現身爆驚人真相 懷疑兒子非親生
然而，事後阿成突然現身接受《東張西望》訪問，講出驚人真相。他懷疑兒子邦邦非親生，又指控阿娥未離婚已偷偷徵婚。這個爆炸性指控完全顛覆了之前的故事版本，令整件事變成羅生門，真相變得撲朔迷離。《東張西望》表示會繼續跟進事件發展，揭開更多內幕。網民對事件反應激烈，紛紛留言「驗DNA啦，講咁多無用」、「為左身份證帶綠帽咁多年」、「原來個仔唔係個大陸佬生，係前男友，然後搵個大陸佬接盤？」。有網民同情吳幸美：「吳幸美都喊！點解幸美會咁感觸？」更有人直言「呃左吳幸美啲眼淚」。整個事件的真相究竟如何，相信需要進一步調查才能水落石出。