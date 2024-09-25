《東張西望》追訪土瓜灣「鹹豬手」老伯 疑似動作激烈 拐杖一揮情緒爆發
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《東張西望》節目昨晚繼續追蹤土瓜灣的「鹹豬手」老伯事件。節目的記者黎寬怡前往尋找涉事的老伯，老伯最初否認指控，聲稱「講大話」，隨後又提到自己聽力不佳。情緒逐漸激動的他，甚至舉起拐杖，看似要有所動作。為了避免進一步刺激對方，記者只能選擇暫時離開現場。
男記者訪問揭示老伯態度大變
節目組後來派出一名男記者再次訪問老伯，這次老伯的聽力似乎「突飛猛進」，態度也有顯著不同。「咁你有無摸啲女仔」，男記者問。老伯回答：「啲人行嚟就一定會掂到，畀條路行下，（有冇出聲講？）冇，我唔出聲，唔使理佢，鍾意畀人講咪畀人講，唔同佢講。（你覺得自己係咪掂到人哋？）同你講呀都多X餘。」
社區有人為老伯辯護
在多位女街坊指控老伯的同時，有一位男街坊站出來為老伯辯護：「無街坊講呢啲嘢，你唔好信呢啲嘢，逢係摸人嗰啲都係呃你，佢係好人嚟，佢唔會摸人，你哋要信我，因為我同佢晚晚都見面。」
兒子為父親辯護但認同父親行為問題
節目組也訪問了老伯的兒子，並向他展示了疑似老伯非禮女街坊的影片。兒子為父親辯護，指出老伯曾三次入院，其中一次因車禍導致行動不便，走路搖擺是不可避免的。對於受影響的女士，他表示：「我只能夠說一聲對不起，因為他是一個病人，其他就無話可說。」然而，當有受害人向他投訴時，他卻坦承：「佢係變態㗎」，之後便無進一步回應。
圖片來源：TVB