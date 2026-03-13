東張西望｜中環樓梯驚現外傭公然接客 網民反應兩極：香港不嬲有土地問題
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中環港鐵站通往IFC的樓梯近日驚現「流動山寨版美容院」，大批外傭趁假期在公眾地方開檔做生意，提供按摩、修腳甲、畫眉等服務。現場所見客人大排長龍，有人更當眾除衫按摩，場面令市民議論紛紛。東張西望深入調查發現，這種違法經營模式已蔓延至荃灣等多區，當局過去兩年已提出72宗檢控。
中環樓梯變身美容院 外傭當眾除衫按摩
東張西望攝製隊實地拍攝發現，每逢周四中午開始，中環港鐵站通往IFC的樓梯便會出現大批外傭開檔做生意。現場所見大部分是菲律賓和印尼姐姐，她們兩人一組將整條樓梯私有化，無本生利公然經營美容服務。片段可見有紅衫婆婆除鞋除襪赤腳伸出右腳，對面女士幫她按摩小腿，地下還放有疑似按摩油。更有客人除剩底衫露出下腰做按摩，甚至有人袒胸露臂做推油，隨時走光。
東張記者親身體驗 檔主收50元袋袋平安
東張工作人員親身了解這些檔主的經營模式，發現有「姐姐」主動兜搭拉客做按摩。現場可見客人痛到面部扭曲，但檔主無視其他人目光，舉高客人手部落力按摩。整個按摩過程大約20多分鐘，收費50元。期間更發現有身型高大男子整天巡視周圍環境，懷疑是「天文台」負責把風。當檔主收錢時會警惕地兩頭張望，顯示她們知道這種行為有問題。
大律師指霸佔公眾地方可囚3個月
大律師陸偉雄接受東張訪問時表示，上述地點屬於公眾地方，霸佔公眾地方涉嫌阻街罪，最高罰款5,000元或監禁3個月。剪指甲等行為又涉嫌妨擾罪，最高罰款2,000元或監禁3個月。陸大狀更指出，這些開檔姐姐大多是外傭，趁假期出來搵錢可能違反逗留條件工作，可被罰款50,000元或監禁2年。當東張記者埋身訪問時，檔主辯稱不收錢，但被認出曾幫人按摩並收取50元。
網民兩極化反應 有人同情有人不滿
事件曝光後網民反應兩極化，有人同情外傭「其實啲菲傭都係賺下錢幫下人，東張咪鬼搞人啦」，亦有網民認為「香港不嬲有土地問題，叫啲菲傭去邊度？」不過更多市民表示不滿，「菲傭在星期日阻街霸地都算數，非辦公日子，依家連繁忙時間都搞真係唔忍了」。有網民更質疑「剪指甲都要揾人剪……懶到咁」，認為這種行為過於猖狂。食環署回覆指過去兩年就中環一帶非法販賣活動共提出72宗檢控，而入境處早前突擊巡查亦拘捕3名違反逗留條件的現職外傭。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期