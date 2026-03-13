東張西望｜中環樓梯驚現外傭公然接客 網民反應兩極：香港不嬲有土地問題

中環港鐵站通往IFC的樓梯近日驚現「流動山寨版美容院」，大批外傭趁假期在公眾地方開檔做生意，提供按摩、修腳甲、畫眉等服務。現場所見客人大排長龍，有人更當眾除衫按摩，場面令市民議論紛紛。東張西望深入調查發現，這種違法經營模式已蔓延至荃灣等多區，當局過去兩年已提出72宗檢控。