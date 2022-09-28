東張西望｜苦主葉小姐搶鏡過主持激似湯怡 網民爭住應徵：可以選口罩小姐

《東張西望》早前曾報道過有苦主畀晒錢一間外傭中介公司，但兩年都無工人出現，日前再有苦主疑被同一間外傭中介公司欺騙，指所請外傭完全「貨不對版」，不過網民都紛紛錯重點，留意到今次苦主外型都相當高質，仲話「以為佢先係主持人」！