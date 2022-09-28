東張西望｜苦主葉小姐搶鏡過主持激似湯怡 網民爭住應徵：可以選口罩小姐
《東張西望》網民錯重點：以為苦主係主持人
日前再有苦主上《東張西望》投訴被外傭中介公司欺騙，不過有好多網民睇完這集《東張》報道之後，都錯重點覺得苦主葉小姐外型好唔錯，可以去選「口罩小姐」，仲話同《東張》主持人坐埋一齊時，分唔到邊個先係真主持人！紛紛表示：「左邊定右邊係苦主？」、「以為佢係主持人」、「我$4000做葉小姐工人，唔好同我爭」、「唔差喎，仲以為主持，右邊仲似路人」、「成個湯怡咁」、「條女正x到」等等。
中介公司稱該名外傭曾在台灣工作
苦主葉小姐透露她家中有兩名年幼的小朋友，因此想請個外傭幫手，要求只有兩樣，第一樣就係要識講中文，其次就係要識煮中菜。而中介公司的呂小姐就介紹了一名曾經在台灣做過工人的姐姐給她，仲話這位姐姐曾經照顧過3歲小朋友，識講中文，識煮中菜，仲識講笑話唔食豬都識煮豬肉，因此要多$3,000中介費。
苦主葉小姐與工人姐姐視像面試時，見姐姐都可以用普通話溝通，簡直係完美符合她的要求！但之後葉小姐等足半年，都未見姐姐來港，為此葉小姐特登多給了$1,500機票，以及額外隔離酒店所需的費用，以祈姐姐能盡快來港開工，加加埋埋繳付了超過2.6萬元。
姐姐到港發現「貨不對版」
點知姐姐一來到完全「貨不對版」，苦主葉小姐表示唔好話溝通，該姐姐係完全唔識廣東話同普通話，根本係聽唔明，淨係識講一句「我不懂」，而所謂識煮中菜，除咗印尼撈麵之外無嘢識煮，然後連打邊爐都唔識處理，但明明中介公司話佢喺台灣做過工人，但姐姐就表示佢從來都無見過邊爐。
苦主葉小姐質疑面試時應該係有人喺旁邊做翻譯，《東張》主持向中介公司的呂小姐了解有關情況，呂小姐就回應指廣東話和普通話並非姐姐母語，可能學得慢同埋話影片中工人都真係講得好，又表示間間中介都係咁做，工人姐姐做成點係唔關佢哋事，又指僱主葉小姐要求太高，對呢位外傭樣樣都睇唔順眼。
最終該名外傭只做了13日就辭職，苦主葉小姐經勞工處調停後取回約$3,000的一個月代通知金，再向勞工處及海關投訴該間中介公司。
即睇《東張西望》片段：
外傭貨不對辦 僱主火拼中介公司 誓要取回公道！
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