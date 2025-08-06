東張西望｜筲箕灣「夜香姐」倒完屎即拆CCTV滅證 霸氣喝令警察震撼對話曝光：要拉晒佢哋
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西灣河惡鄰焚膏繼夜潑糞報復 苦主一家六年受盡滋擾
受害者葉小姐一家三口居於西灣河一幢近五十年舊樓，六年前因「夜香姐」不滿單位景觀受阻，向業主立案法團主席葉媽媽求助不成，展開長年報復：由誣蔑造謠、夜半噪音、通宵敲地板，到近月每日將糞便潑到葉家冷氣槽，場面令人作嘔。葉家多次報警卻苦無證據，精神和生活嚴重受創，無奈向《東張西望》求助曝光全程，希望引起關注尋得轉機。
受害者30度唔敢開冷氣 糞便恐怖真相曝光
葉小姐透露，現在氣溫已達30多度，但她仍然不敢開啟冷氣機，原因令人作嘔：「因為佢掟嗰啲糞便就喺冷氣機槽位，我哋驚開咗冷氣可能會有啲糞便抽咗入嚟，可能有好大陣味，或者有啲昆蟲經冷氣機走入嚟。」為了搜集證據，她不得不在自己樓層安裝閉路電視，卻意外拍下了更加震撼的一幕。
鬼鬼祟祟毀證據 律師揭刑事毀壞罪名
閉路電視影片顯示，一個人影鬼鬼祟祟地左右張望，隨後推開窗戶將手中的閉路電視直接掉到樓下，這個神秘人物正是「夜香姐」本人。陸偉雄大律師明確指出，她的行為已構成刑事毀壞罪，因為她確實破壞了他人財物，而且該閉路電視已無法再使用。更令人噁心的是，閉路電視除了記錄下她掉東西的行為外，還拍攝到她向窗外掉糞便的噁心場面。
高壓水槍清糞便 一日三次腸胃好
為了清理夜香姐不斷掉下的糞便，葉小姐被迫購買高壓水槍進行清潔工作。她更透露了一個驚人的細節：「有時佢腸胃好，真係一日用三次都唔定。」不僅是葉小姐，連住在夜香姐樓上的住戶也深受其害，長期遭受敲打天花板以及在門口潑灑排泄物的騷擾。
業主大會商討對策 夜香姐拒絕現身
整座大廈的業主立案法團為此事件召開特別業主大會，希望商討解決方案，但夜香姐當然沒有出席。法團甚至在大廈入口張貼告示，要求她停止騷擾行為，但反而被「夜香姐」指控葉家才是始作俑者。《東張西望》主持俞可程陪同葉小姐前往夜香姐住所尋求直接對話，雖然聽到屋內有聲音，但夜香姐始終拒絕開門見人。
夜香姐報警反客為主 霸氣命令警察拉人
面對記者和鄰居的到訪，夜香姐選擇報警求助。當警察到達現場時，她竟然展現出驚人的霸氣，直接指控眾人：「呢批人已經係第十次走上嚟騷擾滋擾嘅，同埋後面啲男人，揸住晒相機嗰啲呢，但佢哋唔可以走啊，因為你哋嘅同事已經叫我落晒所有嘅RN（報案編號），要告佢哋㗎啦。」她更聲稱：「出面嗰班人話如果我唔出去就打我啊！」但立即遭到警員警告：「小姐，呢一啲嘢唔好亂講啊！」
直接吩咐警員拉人 認真巴閉作風
最令人震驚的是，夜香姐竟然直接向警員下達命令：「全部後面嗰啲唔可以走，要拉佢哋啊！」然而，警員在與她內談一輪後便離開了現場，沒有採取任何行動，這場鬧劇就此暫時告一段落。