《東張》終於播天光墟發臭三文魚報道重點 老翁幫刺身姐打攝製隊畫面曝光
《東張西望》曝光老翁打人過程
TVB節目《東張西望》攝製隊近日在追訪葵涌天光墟路邊攤位涉嫌售賣過期食品事件的過程中遭到攻擊，引起警方介入，此事件引發了公眾的廣泛關注，《東張》拖足5集後終於公開完整的衝突影片，當中驚見一名老翁為了「刺身姐」出頭，而對攝製隊動粗。
這位老翁不僅用手攻擊主持人「貓仔」黎寬怡，導致她手中的咪掉落，還用行李箱推撞攝製隊，並從貨物中抽出疑為行李箱手柄的鐵製物品攻擊工作人員。在混亂中，「貓仔」踎低抱頭，躲避開老翁的攻擊。
老翁身份為天光墟賣舊電器攤販
之後老翁試圖逃走，被工作人員阻止，雖然有警方介入，但老翁在「刺身姐」的協助下，繼續攻擊一名攝影師，甚至咬他的手及坐在他的身上攻擊其下體。最終，警方到場逮捕了老翁，並將攝影師送院。《東張》事後翻查影片，發現老翁是天光墟一名賣舊電器的攤販。警方事後以涉嫌普通襲擊拘捕一名66歲女子，並以涉嫌刑事毀壞和襲擊致身體傷害拘捕一名70歲男子。
貓仔寫長文抒發感受
在最終一集報道出街的同日，貓仔亦在IG發長文抒發她對今次個案的感受，但文中並未有提及受襲的經過：
禍從口入，一次足以致命。
我知道在這個香港裏，會有人認為：「販賣黑心食物的人，肯定是可憐的獨居老人，一定是太窮，負擔不起香港的物價。」只能夠坦白告訴大家，涉案的兩名攤主都是有家人、有兒女的，就住在附近的公共屋邨。據可靠的消息，有人過往曾在收入不錯的政府機構工作，更涉嫌資產審查當中。
有人說：「購買黑心食物的，必然是活該的人。」確實有買過的街坊向我們坦白承認，都是「貪平」才光顧他們。然而，我們攝製隊亦有留意到，不少會光顧購買的顧客，都是天還未全亮的時段，而且有當中有不少都是長者。試想想，在街燈昏暗的環境下，老人家的視覺和嗅覺都比較弱。實在未如年輕人般，能輕易以肉眼和味覺，察覺到食物早已變壞的端倪。
也有留言表示：「有人買，自然有人賣。賣給負擔不起物價的基層市民，也是無可厚非的。」現實真的是這樣嗎？在香港的確有不少生活艱難的基層市民，但他們難道就沒權利知道，在自己付出真金白銀下購買的食物，居然是從垃圾堆中翻出來的嗎？
別忘了，在香港仍有不少熱心又善心的機構和食物銀行，經過謹慎的系統地把食物安全送到基層人士的手中。而不是像無良攤主般，翻箱倒籠地在垃圾堆中，把早已變壞、受污染的食物殘骸，東拼西湊地喬裝賣給街坊！
我們曾經向張醫生查詢過：「食物中毒」輕則屙嘔不適、腹痛痙攣、發燒等。但對於老人家、小朋友、孕婦、長期病患的病人等體質較弱的人士，特別是遇上金黃葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌等比較厲害的細菌，更會引起急性壞死性腸炎，需要進行手術切腸。嚴重的話，甚至會出現細菌通腸度進入血液中，產生休克性死亡！醫生明確地向我們表示，一次嚴重的食物中毒，就已經足以致命！
因此希望大家別輕看了「食壞東西」的後果，更不可姑息販賣黑心的經營手法。
#填鴨姐 #刺身姐 #大窩口邨 #天光墟 #黑心食物
偶爾有感而發，謝謝您們的留意和關注❤️
繼續 # 東張西望 見啦😘
網民心痛攝影師 要求判阿伯坐監
片段播出後，網民都紛紛指責老翁：「咁樣用鐵柄打人，簡直無法無天」、「心痛攝影師被襲擊受傷，傷人阿伯一定要坐監及賠償」、「真難為個攝影師，TVB應該加佢人工啦！」、「刺身姐偷拍攝人員電話交比阿伯，應該告埋刺身姐盜竊罪」、「無綫要幫東張隊買重保險，做呢個工作危險程度相當高」、「一定要繼續追蹤報道拉個呀伯坐監！完全係意圖謀殺、要重判！」等。
有片睇：
《東張》天光墟「發臭三文魚」講足5日 被轟小事化大
之前《東張西望》一連五日都播放葵涌天光墟擺攤賣過期食品的新聞，包括有「填鴨姐」當街擺賣凍肉、麵包等食物；「刺身姐」賣過期刺身，並重新拼砌成壽司出售。主持黎寬怡趁「刺身姐」不為意時翻查垃圾袋，發現裡面的三文魚散發惡臭，甚至有蛀蟲出現，畫面非常噁心。
打人重點遲遲唔肯播 消耗觀眾耐性
每集《東張西望》播到最後都會反復播出攝製隊被打的場面賣關子，足足播足五日都未有打人場面正式播出，不停消耗觀眾耐性，睇到網民都好反感！
網民怒斥：帶有正義名號嘅私怨
網民認為《東張西望》最近的採訪方法越變越偏激，認為《東張西望》根本為炒新聞而炒新聞，並沒有真正想解決問題的心：「日日好似狗咁追人 煩住曬」、「雖然佢地大多數搞果D都係X人 但有時佢地採訪個手法真係好易搞到人地打X佢 好似上次搞個露體阿伯咁，個阿伯都知醜識走正路黎講應該勸喻叫佢下次唔好咁做，但個記者就死JER住問都唔知想人地點答 俾我感覺而家個節目係為左炒話題炒花生多過解決件事」、「帶有正義名號嘅私怨 冇得輸」等。
同時亦有網民認為，會在場買賣過期食品都是你情我願，根本不值得拖長來播：「其實做得過火咗啦, 明買明賣, 佢有冇逼人買, 買得呢啲都係窮人啦點會唔知個風險」、「係囉，不斷追問人，有邊個唔想食好野，就係無錢先要迫住買呢d野食，有錢就唔洗執執垃圾賣啦，返屋企睇電視唔好咩」等。
「東張」攝影師遇襲毀攝影機 2男女被捕
另一方面，上月16日警方接獲無綫電視節目《東張西望》一名攝影師的報案，表示在葵涌德大徑的一間超級市場與一男一女發生衝突，期間遭到襲擊並且攝影機被損壞。警員接報後迅速到場調查，最終拘捕了一名70歲男子，涉嫌刑事毀壞及襲擊致造成身體傷害；同時也拘捕了一名66歲女子，涉嫌普通襲擊。
採訪「露臀跑步伯」惹熱議 網民：根本就係挑釁
《東張西望》早前曾經報導一位阿伯在球場跑步的事。李鄭屋邨有街坊文先生表示與太太一星期2、3天到球場做運動。早上十一點左右，經常看到一位跑步的阿叔，該名阿叔不止剝去上衣那麼簡單，還把短褲褲腳越摺越高，褲腰也往下拉，街坊形容條短褲比3角褲還要低，基乎露出整個「八月十五」，有感不適，特別是文先生的太太不敢直視。
文先生還表示球場附近就是學校，都有不少學生會經過，認為該名阿叔是「變態」《東張西望》帶攝製隊去找該名阿叔，阿叔到球場後便開始脫衣熱身，然後在32度的高溫下，跑了整整45分鐘，而且隨著跑步的進行，他的短褲逐漸變得更短，真的像文先生形容，露出一大個「八月十五」。
有網民認為《東張》今次過份挑釁有反感
有網民認為阿叔都不是變態，只是想喜歡曬太陽，而且已專去了比較小人的公園，又會留意身旁有沒有人經過，認為《東張》派出女同事有點過份挑釁人，令人反感「太低俗」、「個阿叔係唔啱，但東張今次有少少過份咗」、「東張呢啲報道手法唔係咁好」、「個女人同個主持以為好好玩咁」
亦有人指：「香港冇合法天體既地方好落後」、「人地露唔代表俾你影喎」、「睇完覺得佢淨係唔想曬到兩截色」、「個阿伯都有啲慘，佢都係me time 曬下太陽，被人係咁追住影」；另有人讚節目組夠勤力：「俾個Like記者們 體能好好」、「這個節目 可以播多D」、「採訪好搞笑」