東張西望｜女主持收凶狠威脅信 李旻芳獲老公黃耀英貼身保護
粗口炮轟《東張》女主持 揚言要報復
據知該威脅信內容凶狠兼包含大量粗口，發信人聲稱已知悉女主持居所住址，他們直指報復原因為《東張西望》報道得罪了某集團，而信件內容更提及到會嚴重侮辱甚至傷害女主持人。該《東張西望》女主持收到威脅信後，隨即向高層備案，節目負責人透露事件已報警處理，但節目組台前幕後現正陷入恐慌，女主持們亦相應加強保安措施，以保人生安全。
陳庭欣男友專車接送返工放工
34歲陳庭欣接受傳媒訪問時表示，主持節目後都收過好多奇怪核突訊息，但唔會因為呢件事而退縮，繼續報道相關專題。另有消息指，陳庭欣男朋友將會安排專車接送返工放工，保護女友。
李旻芳擔心唔嚟
34歲的李旻芳對於此事則表示唔太清楚詳情亦擔心唔嚟，因為始終唔係自己收到威脅訊息，之後出入嗰陣都會跟實成班幕後同事，唔會周圍去，老公黃耀英亦會貼身陪返工。李旻芳相信大部分觀眾都係理智嘅，只要繼續憑良心做事，努力做好自己就得。
同場加映：阮嘉敏離開《東張西望》回歸短髮Look
現年31歲的阮嘉敏（Mandy）是2016年落選港姐，同年她簽入無綫兼加入節目《東張西望》做主持，至今已有近6年，近日她忽然離開了《東張西望》，為免大家誤會她已離巢，她特別在社交網出post，講明自己之後「仲會喺其他劇集同綜藝節目出現，希望你地繼續支持我！」
阮嘉敏 跳出舒適圈離開《東張西望》
畢業自中大傳理系的阮嘉敏，自2016年12月1日加入《東張西望》做主持，她日前在社交網宣告：「最近有些媒體同其他同事朋友都話好耐冇喺《東張西望》見過我，好吧，我都想同大家講下～天下無不散之筵席，過去幾年，有幸成為《東張西望》家庭的一份子，是小妹的福氣。謝謝《東張》團隊所有的教導及鼓勵，支持我去探索更多的可能性，百分百燃燒自己及跳出舒適圈。謝謝你們每天的照顧及包容，今後我會用觀眾的身份默默地支持《東張》們的所有台前幕後。謝謝《東張西望》嘅觀眾唔捨得我，你地PM我既訊息，我全部都有睇架！我仲會喺其他劇集同綜藝節目出現，希望你地繼續支持我！互勉之！」
《十月初五》啜爆男侍應
阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是同鄧伊婷拍的旅遊節目《3日2夜》，更因此被封為《3日2夜》咪神。此外她早前在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！
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常見問題
威脅信內容涉及所有女主持？
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無綫為何不再發收視報告？
無綫近日宣佈以「不合時宜」為理由不再全面發放收視資料，更話這做法未能符合⋯⋯詳情請看
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