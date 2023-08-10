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東張女神梁敏巧親證即將赴加國進修 網民表示唔捨得 原來虛驚一場

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主持資訊節目《東張西望》的梁敏巧（Maggie）是東張女神之一，她向來身材火辣，經常在社交網絡大派福利照，人氣不輸其他東張女主持，現役的還有李旻芳、何沛珈、王嘉慧、黎寬怡等。日前（08/09）梁敏巧突然在IG上發文問網民：「如果我離開了東張西望…你們會不捨得我嗎？」大批粉絲紛紛留言：「唔捨得啊」。

梁敏巧 梁敏巧忽然要離開《東張西望！》
梁敏巧忽然要離開《東張西望！》（圖片來源：IG@maggiemanhau）

梁敏巧親證即將離巢赴加國進修

日前（08/09）梁敏巧在IG上發文問網民：「如果我離開了東張西望…你們會不捨得我嗎？」大批粉絲紛紛留言表示不捨，有人留言：「唔捨得啊」、「會掛住,但如果妳有更好發展,就離開吧」。梁敏巧受訪時透露已決定離開《東張西望》，並將會到加拿大進修。梁敏巧又表示知道有網民得悉她即將要離開感到不開心，她亦好感謝網民的愛戴。她表示已經任職了兩年，好感謝大前輩祥哥、嘉玲姐、立爺的愛戴和照顧，以及台前幕後對她的照顧：「佢哋真係好好，我愛大家。雖然之後都會再見，但係我都好唔捨得。」

梁敏巧 裙底 梁敏巧有「東張女神」之稱！
梁敏巧有「東張女神」之稱！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 梁敏巧主持《東張西望》入晒屋。
梁敏巧主持《東張西望》入晒屋。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 梁敏巧主持《東張西望》入晒屋。
梁敏巧主持《東張西望》入晒屋。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
梁敏巧 梁敏巧主持《東張西望》入晒屋。
梁敏巧主持《東張西望》入晒屋。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
梁敏巧 大批粉絲紛紛留言表示不捨
大批粉絲紛紛留言表示不捨（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 大批粉絲紛紛留言表示不捨
大批粉絲紛紛留言表示不捨（圖片來源：IG@maggiemanhau）

梁敏巧去加拿大進修短期課程

梁敏巧透露此行去加拿大只是進修演藝相關的短期課程，而且需時不長，只有三個星期，她表示的確是要離開《東張西望》⋯⋯但只是三個星期，離港進修，在三星期後她就會回歸節目組，繼續與大家見面，叫大家不用太掛住她！

梁敏巧
（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧
（圖片來源：IG@maggiemanhau）

東張西望｜梁敏巧中空裝晒4吋事業線 落選港姐挑戰利穎怡女神地位

梁敏巧（Maggie）身材出眾，三圍33、24½、 34，身高171cm，2019港姐入圍十強後加入無綫兩年，早前被安排做《東張西望》外景主持，不時身穿緊身衫和白色中空上衣做採訪，大晒驚人事業線，即被網友封為新晉「東張女神」，挑戰利穎怡地位。

東張西望 梁敏巧身材
梁敏巧身材備受注目（圖片來源：IG@maggiemanhau）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧（Maggie）2019年曾參加《香港小姐競選》。（圖片來源：IG@maggiemanhau）

梁敏巧身材火辣 中空裝採訪大晒事業線

梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。日前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，獲安排主持兒童節目《Think Big天地》。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作，採訪巴士公司最新的豪華路線。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
Maggie身穿一件火辣中空裝上陣。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
有意無意間展現出超長的4吋事業線。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

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梁敏巧表現不佳 曾被《東張西望》監製照肺

其實Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。Maggie曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢，更試過因表現不佳而被監製照肺，監製不滿她的VO咬字未夠清晰。之後Maggie就立下決心，每日大聲朗讀報紙練咬字惡補，錄音後再詢問幕後同事專業意見，幸好工作人員亦會細心指導，現在的Maggie的發音問題已有明顯進步。

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
Maggie做《東張西望》外景主持，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 東張西望 Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢。
Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
梁敏巧 東張西望 更自爆因VO咬字未夠清晰而被監製照肺。
更自爆因VO咬字未夠清晰而被監製照肺。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
梁敏巧 東張西望 之後Maggie就立下決心，每天大聲朗讀報紙練咬字惡補，現在已有明顯改善。
之後Maggie就立下決心，每天大聲朗讀報紙練咬字惡補，現在已有明顯改善。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@maggiemanhau、TVB《東張西望》截圖

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