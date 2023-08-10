東張女神梁敏巧親證即將赴加國進修 網民表示唔捨得 原來虛驚一場

主持資訊節目《東張西望》的梁敏巧（Maggie）是東張女神之一，她向來身材火辣，經常在社交網絡大派福利照，人氣不輸其他東張女主持，現役的還有李旻芳、何沛珈、王嘉慧、黎寬怡等。日前（08/09）梁敏巧突然在IG上發文問網民：「如果我離開了東張西望…你們會不捨得我嗎？」大批粉絲紛紛留言：「唔捨得啊」。