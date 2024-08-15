港媽托女兒存款3萬變3千「大結局」真相公開！其中1人講大話！
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《東張西望》日前報導了一宗關於存款爭議「羅生門」事件，受訪者陳女士指自己曾委託女兒將3萬港幣存入其信用卡戶口，然而陳女士事後卻發現只存入了3千，。銀行查看CCTV後回應稱，錄像中的情況與存入3萬元不符，當時事件不了了之，近日真相大白，發現真相原來是有人說謊。
東張西望 更進個案揭真相
打電話畀陳女士跟進，當時陳女士回應「未有進展，宜家仲調查緊」，然而當《東張西望》致電警方查詢時，如果卻出人意料。警方表示2024年7月22日，即在《東張西望》報導後的一星期後，一名二十多歲的女子向警方自首，「承認她曾使用行動應用程式，修改金額存款單上，註明港幣3,000元至港幣30,000元，並透過WhatsApp發送偽造單據向母親延遲還款。」
陳女士再回覆：未知事件
《東張西望》再致電女兒時已沒有人接聽電過，再致電陳女士作查詢時，陳女士則回應自己不知情「未知，因為我喺醫院，我…腸胃炎，我再同你講啦，因為現在不方便，再聯絡啦好嗎？」語氣上相當遲疑。
專家表示：修改文書屬犯法
《東張西望》亦再度訪問專家，對方強調「修改文書基本上係會犯法的！因為無論正本也好，或者是用手機拍下的紀錄也好，理論上都係一個文書，如果上面嘅資料畀人故意篡改，就可以稱為偽造虛假文書，可能干犯刑責！」網民亦留言評論事件：「報東張仲要屈銀行，花式自殺！」、「個阿媽勁慘，畀全香港人笑，都唔知點面對」、「咁樣想屈銀行錢真係白卡黎」、「抵啦, 玩到咁大」
圖片來源：TVB《東張西望》截圖