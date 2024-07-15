港媽托女兒櫃員機入錢 「3萬慘變3千」鬧爆銀行 網民分析有古怪！
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《東張西望》最新一集講到一宗櫃員機入錢「羅生門」事件，受訪者陳女士指自己曾委託女兒將3萬港幣存入其信用卡戶口，事後卻發現只存入了3千！
港媽托女兒存款 3萬慘變3千
受訪的陳女士直指自己「無啦啦唔見咗2萬7千蚊！」她表示自己早前因為要去旅行，托女兒將3萬存入自己的信用卡戶口找卡數，女兒剛好有現金，便透過櫃員機入錢。女兒聲稱當時數過是60張500元，就將錢放入去，熒光幕也顯示了「HK$500X60 等於HK$30,000」，入數紙上也寫了是60張500元，更馬上把入數紙send給媽媽，但媽媽看到銀行App顯示只入了3,000，便覺得奇怪。
銀行回應及CCTV調查結果
隨後，陳女士前往沙田分行進行查詢，銀行方面要求她提供存款收據正本，但她的女兒已在沙田站將之丟棄，陳女士便要求銀行提供CCTV銀行表示錄像。然而，由於此事可能涉及刑事問題，陳女士無權查看CCTV錄像。銀行查看CCTV後回應稱，錄像中的情況與存入3萬元不符，陳女士因此去報警，警員卻指出不涉及刑事，不可以看CCTV，令陳女士覺得自己沒有保障非常無言。女兒受訪時也指出明明拍下了入數紙，不明白為何要執著於正本，強調自己不可能偽造收據。
被問及有沒有懷疑過女兒，陳女士直指女兒很誠實地指入了3萬元，而存款收據也顯示入了60張HK$500，一共有3萬元，因此認為女兒沒有說謊。而受訪的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑也指出「相差咁遠真係比較少」。
網民留言：邊個講大話好明顯！
此事件引起了廣泛的關注和熱烈討論。有不少網民認為銀行的處理方式值得商榷，大部分都認為陳女士的女兒可能有欺詐行為。
- 「老母都呃，仲要搞到老母被大家恥笑」
- 「阿媽諗住報東張可以攞番2萬7，點知原來係個女呃佢，真係慘！個女仲要唔阻止阿媽報東張，變咗自己可能要坐監，值得咩！」
- 「攞明個女落格…有cctv冇得假」
- 「收據除咗會給客人，櫃員機內都會存有相同的收據，所以銀行一早已查了自己的收據，肯定了答案。」
銀行亦指出有虛假文書的可能性，已報警備案。
圖片來源：TVB@《東張西望》