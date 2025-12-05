東張西望|宏泰閣夫婦困火場絕望 消防員英勇救人過程曝光：以性命救我條命
《東張西望》今晚播出宏泰閣火災生還者專訪，一對夫婦憶述當日被困火場的驚險經歷，形容當時情況絕望至極。兩人在節目中激動落淚，感謝消防員冒死拯救，更直言「以性命救我條命」，令人動容。這段生死一線的真實經歷，揭示了火場救援背後驚心動魄！
夫婦憶述火場絕望時刻 四周一片漆黑
節目中，這對宏泰閣夫婦詳細回憶當日火災發生時的恐怖情況。他們表示當時被困在單位內，濃煙密佈令人窒息，一分鐘內四周一片漆黑，完全找不到逃生出路。夫婦二人形容當時心情極度絕望，以為必死無疑，直至聽到消防員的呼叫聲才重燃希望。丈夫更透露，當時妻子已經開始出現呼吸困難的症狀，情況十分危急。
消防員冒險救人：真係以性命救我條命
夫婦在訪問中特別感謝當日參與救援的消防員，強調他們是真正的英雄。妻子激動地說：「佢哋真係以性命救我條命，如果唔係佢哋，我哋今日都唔會坐喺度。」丈夫亦補充，消防員當時不顧自身安危，在濃煙中摸黑進入單位搜救，展現了無私的專業精神。兩人表示會永遠銘記這份救命之恩，希望透過節目向所有消防員致敬。
網民大讚消防員專業精神
節目播出後，網民紛紛留言讚揚消防員的英勇表現。有網民留言：「消防員真係好偉大，冒住生命危險救人。」另有網民表示：「睇到都感動，佢哋係真正嘅英雄。」不少人亦分享自己對消防員的敬意，認為他們是社會的守護者。
