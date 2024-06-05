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東張西望｜容羨媛訪問垃圾屋婆婆被2字寸爆 網民齊認同：睇到令人尷尬

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近期《東張西望》黎寬怡、梁敏巧等女主持外出做採訪都有不俗表現，獲得不少網民讚賞，不過近日輪到已入行20年的容羨媛（Fion）出馬，採訪一間垃圾屋的屋主婆婆，卻被以2字嘲諷，而網民竟紛紛表示認同！
東張西望 容羨媛已主持《東張西望》12年。（圖片來源：IG@fiyung）
容羨媛已主持《東張西望》12年。（圖片來源：IG@fiyung）

《東張西望》容羨媛 採訪垃圾屋屋主被寸

擔任《東張西望》主持12年，容羨媛一向少有外出採訪時事題材，近日她難得被派去採訪一間垃圾屋屋主，當她問到屋主婆婆是否解決了噪音問題後，就可以搬回家中居住時，卻被婆婆寸爆她問得太「幼稚」！婆婆表示：

「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」

東張西望 容羨媛難得外出採訪垃圾屋事件，卻被垃圾屋屋主寸爆問題好幼稚。（圖片來源：《東張西望》截圖）
容羨媛難得外出採訪垃圾屋事件，卻被垃圾屋屋主寸爆問題好幼稚。（圖片來源：《東張西望》截圖）

網民認同婆婆：呢個主持不嬲低水準

對於容羨媛被婆婆寸爆「幼稚」，網民竟紛紛表示認同：「不嬲唔係咁鍾意呢個容羨媛，做咗咁多年啲訪問技巧都好差，睇到令人尷尬」、「姓容呢個主持不嬲低水準，做民生題簡直係嘥咗條題」、「佢出名差」等，認為她不及其他「東張女神」有料，更有網民猜測容羨媛是因為得罪人多，才會被派去垃圾屋做採訪。

東張西望 容羨媛另一個採訪造型，被指好有師奶Feel，應該去主持《流行都市》。（圖片來源：《東張西望》截圖）
容羨媛另一個採訪造型，被指好有師奶Feel，應該去主持《流行都市》。（圖片來源：《東張西望》截圖）

盤點容羨媛7大失禮事件簿

容羨媛自2012年加入《東張西望》成為節目主持，雖然身為老臣子但都不時出事，曾多次於訪問時失言，被網民形容為「炒晒車」！

1.「喂嘩鬼叫」後質疑林敏驄「聾咗」

有網民狠批容羨媛經常在《東張西望》以高聲量說話非常誇張，不但觀眾覺得嘈，就連受訪藝人都頂唔順，包括林敏驄！容羨媛在採訪一眾《下流上車族》演員時，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」，令林敏驄多次用手掩住耳朵，容羨媛見狀，更開口問：「係咪聾喇？」搞到林敏驄非常尷尬。

東張西望 容羨媛採訪一眾《下流上車族》演員時，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
容羨媛採訪一眾《下流上車族》演員時，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
東張西望 容羨媛見林敏驄多次用手掩住耳朵，更開口問他：「係咪聾喇？」（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
容羨媛見林敏驄多次用手掩住耳朵，更開口問他：「係咪聾喇？」（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

2.質疑黃耀英未生仔有問題

容羨媛曾為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近5年，仍未生小朋友，係咪黃耀英有問題？最後更叫對方要去檢查一下身體，令到黃耀英表情非常尷尬，同時亦引來不少網民炮轟她冇腦兼唔識尊重人，叫她積下口德！

東張西望 黃耀英被問到好尷尬，意圖反駁，但被截停。（圖片來源：《東張西望》截圖）
黃耀英被問到好尷尬，意圖反駁，但被截停。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 黃耀英同李旻芳同為《東張西望》主持，自2019年結婚，至今已近五年。（圖片來源：IG@d.y.y.w）
黃耀英同李旻芳同為《東張西望》主持，自2019年結婚，至今已近五年。（圖片來源：[email protected]

3.冇做功課問到高海寧勁尷尬

容羨媛訪問一開波就講：「恭喜各位終於有代表作喇！」恭賀在場的高海寧、何依婷和王敏奕。對此高海寧只能尷尬表示：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事。」容羨媛的問題被網民狠批冇做功課：「高Ling之前套《三十而已》已經好多人識啦」、「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」、「入行15年喎…有冇諗過點樣問可以避免受訪者咁尷尬？」

東張西望 高海寧先係尷尬表示自己入行15年終於有代表作，然後就多謝觀眾鍾意佢嘅角色，仲話超級受寵若驚。（圖片來源：YouTube@東張+）
高海寧先係尷尬表示自己入行15年終於有代表作，然後就多謝觀眾鍾意佢嘅角色，仲話超級受寵若驚。（圖片來源：YouTube@東張+）

4.直指何依婷「妹仔命」行為失禮

之後容羨媛更問何依婷的部分就更「失禮」，她先稱何依婷的角色十分慘，而何依婷則表示：「仲會有更慘嘅。」容羨媛隨即問：「你係唔係即係妹仔命啊？」搞到何依婷呆晒超尷尬，要靠旁邊的高海寧幫口化解。網民紛紛鬧爆：「點講嘢㗎…係都係角色妹仔命啦」、「何依婷的表情都尷尬了」、「問題好冇水準，點解要派佢出呢啲大場面？」

東張西望 容羨媛先表示何依婷的角色十分慘，不單只跪地，而且劇中細妹的結局又超悲慘，然後對住將頭露出一個超驚訝的表情。（圖片來源：YouTube@東張+）
容羨媛先表示何依婷的角色十分慘，不單只跪地，而且劇中細妹的結局又超悲慘，然後對住將頭露出一個超驚訝的表情。（圖片來源：YouTube@東張+）
東張西望 當容羨媛聽到何依婷表示角色會更慘時，仲直接問何依婷：「你係唔係即係妹仔命啊？」搞到何依婷表情超尷尬。（圖片來源：YouTube@東張+）
當容羨媛聽到何依婷表示角色會更慘時，仲直接問何依婷：「你係唔係即係妹仔命啊？」搞到何依婷表情超尷尬。（圖片來源：YouTube@東張+）

5.對何廣沛鄧智堅超唔客氣

容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時亦再度口出狂言，一來就問佘詩曼：「Man姐你好，我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」搞到何廣沛同鄧智堅呆足4秒先開口回答，場面十分尷尬。之後容羨媛更窮追猛打問何廣沛幾時公開與佘詩曼在劇中的床照，令兩人都勁尷尬，被網民狠批唔專業。

東張西望 容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時表示：「我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」聽到何廣沛同鄧智堅呆足4秒。（圖片來源：YouTube@東張+）
容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時表示：「我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」聽到何廣沛同鄧智堅呆足4秒。（圖片來源：YouTube@東張+）
東張西望 容羨媛更窮追猛打問何廣沛幾時公開床照，被網民狠批唔專業。（圖片來源：YouTube@東張+）
容羨媛更窮追猛打問何廣沛幾時公開床照，被網民狠批唔專業。（圖片來源：YouTube@東張+）

6.指全城熱睇蔣家旻被強姦

容羨媛在訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌時，大頭開場白竟然是勁興奮「四萬咁口」話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，回答：「其實畀人強姦都唔係好好受。」

東張西望 容羨媛身為老臣子但都出事，「問題」完全零修飾仲四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」。（圖片來源：TVB影片截圖）
容羨媛身為老臣子但都出事，「問題」完全零修飾仲四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」。（圖片來源：TVB影片截圖）
東張西望 現場受訪的蔣家旻，面對主持人容羨媛的失禮提問都只能以笑遮醜。（圖片來源：TVB影片截圖）
現場受訪的蔣家旻，面對主持人容羨媛的失禮提問都只能以笑遮醜。（圖片來源：TVB影片截圖）

7.李成昌演強姦戲竟被指最著數

之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」

東張西望 李成昌亦被容羨媛問到好尷尬。（圖片來源：TVB影片截圖）
李成昌亦被容羨媛問到好尷尬。（圖片來源：TVB影片截圖）
東張西望 李成昌在《美麗戰場》中有一幕強姦蔣家旻的戲份。（圖片來源：TVB影片截圖）
李成昌在《美麗戰場》中有一幕強姦蔣家旻的戲份。（圖片來源：TVB影片截圖）

容羨媛20歲做DJ入行 擁碩士學歷

現年40歲的容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有11年。

東張西望 2006年，初入行的容羨媛曾主持香港電台Teen Power《盛莊天下》，當時她的拍檔有港台DJ梁德輝，及現為C君老婆的港台DJ黃天頤（中）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2006年，初入行的容羨媛曾主持香港電台Teen Power《盛莊天下》，當時她的拍檔有港台DJ梁德輝，及現為C君老婆的港台DJ黃天頤（中）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
東張西望 2007年容羨媛仲訪問過泳兒。（圖片來源：IG@fiyung）
2007年容羨媛仲訪問過泳兒。（圖片來源：IG@fiyung）

自言讀書為令訪問更有深度

容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」

東張西望 容羨媛曾直言做主持背後亦有不少辛酸：「有時等演員做訪問要等好幾個鍾頭，係好辛苦，但能夠做好一個訪問就係值得。」（圖片來源：IG@fiyung）
容羨媛曾直言做主持背後亦有不少辛酸：「有時等演員做訪問要等好幾個鍾頭，係好辛苦，但能夠做好一個訪問就係值得。」（圖片來源：IG@fiyung）
東張西望 容羨媛話佢已經為香港生咗兩個小朋友，原來她自2012年結婚，並在翌年為老公Ben誕下大女Beth，2015年再誕下細仔Fraser，並在近年撈過界成為親子KOL。（圖片來源：IG@fiyung）
容羨媛話佢已經為香港生咗兩個小朋友，原來她自2012年結婚，並在翌年為老公Ben誕下大女Beth，2015年再誕下細仔Fraser，並在近年撈過界成為親子KOL。（圖片來源：IG@fiyung）

撰文：東方新地圖片來源：IG@fiyung、《東張西望》截圖

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