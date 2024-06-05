東張西望｜容羨媛訪問垃圾屋婆婆被2字寸爆 網民齊認同：睇到令人尷尬
《東張西望》容羨媛 採訪垃圾屋屋主被寸
擔任《東張西望》主持12年，容羨媛一向少有外出採訪時事題材，近日她難得被派去採訪一間垃圾屋屋主，當她問到屋主婆婆是否解決了噪音問題後，就可以搬回家中居住時，卻被婆婆寸爆她問得太「幼稚」！婆婆表示：
「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」
網民認同婆婆：呢個主持不嬲低水準
對於容羨媛被婆婆寸爆「幼稚」，網民竟紛紛表示認同：「不嬲唔係咁鍾意呢個容羨媛，做咗咁多年啲訪問技巧都好差，睇到令人尷尬」、「姓容呢個主持不嬲低水準，做民生題簡直係嘥咗條題」、「佢出名差」等，認為她不及其他「東張女神」有料，更有網民猜測容羨媛是因為得罪人多，才會被派去垃圾屋做採訪。
盤點容羨媛7大失禮事件簿
容羨媛自2012年加入《東張西望》成為節目主持，雖然身為老臣子但都不時出事，曾多次於訪問時失言，被網民形容為「炒晒車」！
1.「喂嘩鬼叫」後質疑林敏驄「聾咗」
有網民狠批容羨媛經常在《東張西望》以高聲量說話非常誇張，不但觀眾覺得嘈，就連受訪藝人都頂唔順，包括林敏驄！容羨媛在採訪一眾《下流上車族》演員時，站在林敏驄身後的容羨媛不斷「喂嘩鬼叫」，令林敏驄多次用手掩住耳朵，容羨媛見狀，更開口問：「係咪聾喇？」搞到林敏驄非常尷尬。
2.質疑黃耀英未生仔有問題
容羨媛曾為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近5年，仍未生小朋友，係咪黃耀英有問題？最後更叫對方要去檢查一下身體，令到黃耀英表情非常尷尬，同時亦引來不少網民炮轟她冇腦兼唔識尊重人，叫她積下口德！
3.冇做功課問到高海寧勁尷尬
容羨媛訪問一開波就講：「恭喜各位終於有代表作喇！」恭賀在場的高海寧、何依婷和王敏奕。對此高海寧只能尷尬表示：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事。」容羨媛的問題被網民狠批冇做功課：「高Ling之前套《三十而已》已經好多人識啦」、「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」、「入行15年喎…有冇諗過點樣問可以避免受訪者咁尷尬？」
4.直指何依婷「妹仔命」行為失禮
之後容羨媛更問何依婷的部分就更「失禮」，她先稱何依婷的角色十分慘，而何依婷則表示：「仲會有更慘嘅。」容羨媛隨即問：「你係唔係即係妹仔命啊？」搞到何依婷呆晒超尷尬，要靠旁邊的高海寧幫口化解。網民紛紛鬧爆：「點講嘢㗎…係都係角色妹仔命啦」、「何依婷的表情都尷尬了」、「問題好冇水準，點解要派佢出呢啲大場面？」
5.對何廣沛鄧智堅超唔客氣
容羨媛在訪問佘詩曼、何廣沛和鄧智堅時亦再度口出狂言，一來就問佘詩曼：「Man姐你好，我可唔可以稱呼佢哋兩位為公公呢？」搞到何廣沛同鄧智堅呆足4秒先開口回答，場面十分尷尬。之後容羨媛更窮追猛打問何廣沛幾時公開與佘詩曼在劇中的床照，令兩人都勁尷尬，被網民狠批唔專業。
6.指全城熱睇蔣家旻被強姦
容羨媛在訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌時，大頭開場白竟然是勁興奮「四萬咁口」話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，回答：「其實畀人強姦都唔係好好受。」
7.李成昌演強姦戲竟被指最著數
之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」
容羨媛20歲做DJ入行 擁碩士學歷
現年40歲的容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有11年。
自言讀書為令訪問更有深度
容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」