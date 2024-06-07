東張西望｜容羨媛寸鄭則仕「廢老」場面超尷尬！自抽「幼稚」拍檔夾硬護航
《東張西望》容羨媛 用「幼稚」Cap圖自抽
容羨媛昨日中午已在社交網出po，上載了當日採訪垃圾屋婆婆時被寸幼稚的畫面截圖，並改寫電影《正義迴廊》中的金句自嘲，又重提當日垃圾屋事件的後續成果：
區永權讚容羨媛「幼…細」
同日夜晚，《東張西望》播出梁敏巧有關「靈異地舖」的採訪後，鏡頭回到廠景，容羨媛即自抽說：「可能係我幼稚啦，我真係唔明點解要咁做囉。」其拍檔區永權就為她護航說：
幼稚？我唔准你話你自己幼稚，你頂籠係幼…細嘅啫，即係心思幼細、細密嗰啲，因為我覺得你直頭好似捉到個主旋律，兩隻字就引起話題性喎，咁嚟緊個主旋律你知唔知呢？
這段說話獲得容羨媛點頭認同，並在最後以「主旋律」引出巴黎奧運話題，但就被網民形容好「夾硬」。
容羨媛叫鄭則仕「固執廢老」
而除了「幼稚」事件外，有網民更翻出容羨媛早前採訪鄭則仕時，竟稱呼他為「廢老」，令場面超尷尬，鬧爆她失禮《東張西望》！
原來當日一眾《神耆小子》主演齊聚，為劇集作宣傳，當訪問到鄭則仕，容羨媛竟叫他做「固執廢老」，令現場即時dead air，鄭則仕更黑面反問：「邊個係固執廢老？」
鄭則仕反寸容羨媛「收錯料」
容羨媛全程站在鄭則仕身後一邊遞咪一邊哈哈大笑，而樊亦敏則在旁邊打圓場，笑言：「我哋好沉默，聽完呢個稱呼之後，大家都唔敢講嘢。」
而蕭正楠則話支咪指住鄭則仕，「廢老」應是形容他，鄭則仕就趁機反寸容羨媛：「呢支咪個導航收錯料呀！」之後容羨媛引述劇情，鄭則仕又反駁：「你講呢啲我未拍過嘅？」又一度說自己好「兇狠」，似乎被焫起真火。
重溫容羨媛 採訪垃圾屋婆婆被寸「幼稚」
擔任《東張西望》主持12年，容羨媛一向少有外出採訪時事題材，近日她難得被派去採訪一間垃圾屋屋主，當她問到屋主婆婆是否解決了噪音問題後，就可以搬回家中居住時，卻被婆婆寸爆她問得太「幼稚」！婆婆表示：
「如果可以嘅話就可以啦！係唔係啊？我覺得你都問得…我唔敢得罪啊，好幼稚！問得好幼稚！可以入去住我入去住啦！我想請問下係邊位請你哋嚟呢？」
網民認同婆婆：呢個主持不嬲低水準
對於容羨媛被婆婆寸爆「幼稚」，網民竟紛紛表示認同：「不嬲唔係咁鍾意呢個容羨媛，做咗咁多年啲訪問技巧都好差，睇到令人尷尬」、「姓容呢個主持不嬲低水準，做民生題簡直係嘥咗條題」、「佢出名差」等，認為她不及其他「東張女神」有料，更有網民猜測容羨媛是因為得罪人多，才會被派去垃圾屋做採訪。
容羨媛20歲做DJ入行 擁碩士學歷
現年40歲的容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有11年。
自言讀書為令訪問更有深度
容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」