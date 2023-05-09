東張西望｜容羨媛質疑黃耀英未生仔有問題焫㷫網民 入行19年非第一次出事

現年39歲的容羨媛（Fion）入行19年，加入《東張西望》做主持亦有11年的時間，主持經驗理應好豐富，但近日她在節目中為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近4年，仍未生小朋友，係咪黃耀英有問題？令到黃耀英表情非常尷尬，同時亦引來不少網民炮轟她「冇腦」！