東張西望｜容羨媛質疑黃耀英未生仔有問題焫㷫網民 入行19年非第一次出事
《東張西望》容羨媛叫黃耀英去做Body Check
容羨媛早前在《東張西望》中問拍檔主持黃耀英：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」令黃耀英面露尷尬表情解釋：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測試啊、考試啊…」但被容羨媛截停指他未有作正面回應係咪有問題，更叫對方要去檢查一下身體：「身體健康緊要呀嘛！」
被網民鬧爆：積下口得啦
容羨媛這番說話惹起網民極大爭議，紛紛怒轟容羨媛：「你識唔識尊重兩個字？諗你應該都唔識㗎啦，咁大個人冇腦！」、「個女主持真係好X唔專業乜X唔生就問人身體有冇問題」、「積下口德啦」、「人地唔生又關佢咩事，自己去生飽佢」、「姓容呢個女主持不嬲都有問題！搞到人尷尬，仲以為自己好識問嘢！」等等。
近年撈過界做親子KOL
節目中容羨媛自認已經幫香港生了兩個小朋友，原來她自2012年結婚，並在翌年為老公Ben誕下大女Beth，2015年再誕下細仔Fraser，並在近年撈過界成為親子KOL。網民亦就這件事鬧爆她：「講到生咗兩件好威咁」、「咩叫幫香港生咗兩個小朋友？你生小朋友唔係為咗幫你老公生咩？」、「兩孩之母應以身作則」等。
曾一句話令蔣家旻超尷尬
容羨媛2012年加入《東張西望》成為節目主持，雖然身為老臣子但都不時出事。容羨媛去年底訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」
李成昌演強姦戲竟被指最著數
之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」「問題」完全零修飾，擁11年節目主持經驗都可以令場面尷尬。
20歲做DJ入行 擁碩士學歷
容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有11年。
自言讀書為令訪問更有深度
容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」
近年密密客串拍劇
除了做主持外，容羨媛亦客串過不少無綫劇集，包括《她她她的少女時代》、《迷網》及《過街英雄》等，不過講到有名有姓的角色，就只有2020年劇集《堅離地愛堅離地》中的「餘美琪」、2021年《愛美麗狂想曲》中的「顔朱迪」，及2022年《童時愛上你》中「魯健怡」一角。
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