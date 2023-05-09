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東張西望｜容羨媛質疑黃耀英未生仔有問題焫㷫網民 入行19年非第一次出事

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現年39歲的容羨媛（Fion）入行19年，加入《東張西望》做主持亦有11年的時間，主持經驗理應好豐富，但近日她在節目中為了引入「香港為全球生育率最低的地方」這報道，竟質疑同事黃耀英與太太李旻芳結婚近4年，仍未生小朋友，係咪黃耀英有問題？令到黃耀英表情非常尷尬，同時亦引來不少網民炮轟她「冇腦」！

東張西望 黃耀英同李旻英同為《東張西望》主持，自2019年結婚，至今已近四年。
黃耀英同李旻芳同為《東張西望》主持，自2019年結婚，至今已近四年。（圖片來源：[email protected]

《東張西望》容羨媛叫黃耀英去做Body Check

容羨媛早前在《東張西望》中問拍檔主持黃耀英：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢，其實係唔係你有問題啊？」令黃耀英面露尷尬表情解釋：「嗱，其實係香港做小朋友真係一啲都唔容易㗎！又要測試啊、考試啊…」但被容羨媛截停指他未有作正面回應係咪有問題，更叫對方要去檢查一下身體：「身體健康緊要呀嘛！」

東張西望 黃耀英被問到好尷尬，意圖反駁，但被截停。
黃耀英被問到好尷尬，意圖反駁，但被截停。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 當容羨媛將話題引入到生育率低的報道上時，黃耀英才鬆口氣尷尬狂笑。
當容羨媛將話題引入到生育率低的報道上時，黃耀英才鬆口氣尷尬狂笑。（圖片來源：《東張西望》截圖）

被網民鬧爆：積下口得啦

容羨媛這番說話惹起網民極大爭議，紛紛怒轟容羨媛：「你識唔識尊重兩個字？諗你應該都唔識㗎啦，咁大個人冇腦！」、「個女主持真係好X唔專業乜X唔生就問人身體有冇問題」、「積下口德啦」、「人地唔生又關佢咩事，自己去生飽佢」、「姓容呢個女主持不嬲都有問題！搞到人尷尬，仲以為自己好識問嘢！」等等。

東張西望 黃耀英自2013年加入《東張西望》，但直到2021年聖誕節，才首次與容羨媛拍檔做廠景主持。
黃耀英自2013年加入《東張西望》，但直到2021年聖誕節，才首次與容羨媛拍檔做廠景主持。（圖片來源：[email protected]
東張西望 《東張西望》主持一向陰盛陽衰，男主持不多。
《東張西望》主持一向陰盛陽衰，男主持不多。（圖片來源：[email protected]

近年撈過界做親子KOL

節目中容羨媛自認已經幫香港生了兩個小朋友，原來她自2012年結婚，並在翌年為老公Ben誕下大女Beth，2015年再誕下細仔Fraser，並在近年撈過界成為親子KOL。網民亦就這件事鬧爆她：「講到生咗兩件好威咁」、「咩叫幫香港生咗兩個小朋友？你生小朋友唔係為咗幫你老公生咩？」、「兩孩之母應以身作則」等。

東張西望 容羨媛曾與老公及兩個仔女一齊拍片介紹曼谷親子遊。
容羨媛曾與老公及兩個仔女一齊拍片介紹曼谷親子遊。（圖片來源：[email protected]
東張西望 容羨媛話佢已經為香港生咗兩個小朋友！
容羨媛話佢已經為香港生咗兩個小朋友！（圖片來源：[email protected]

曾一句話令蔣家旻超尷尬

容羨媛2012年加入《東張西望》成為節目主持，雖然身為老臣子但都不時出事。容羨媛去年底訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李成昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」

東張西望 無綫 容羨媛身為老臣子但都出事，「問題」完全零修飾仲四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」。
容羨媛身為老臣子但都出事，「問題」完全零修飾仲四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」。（圖片來源：TVB影片截圖）
東張西望 無綫 現場受訪的蔣家旻，面對主持人容羨媛的失禮提問都只能以笑遮醜。
現場受訪的蔣家旻，面對主持人容羨媛的失禮提問都只能以笑遮醜。（圖片來源：TVB影片截圖）

李成昌演強姦戲竟被指最著數

之後容羨媛又問李成昌：「你又強姦咗人，然後大家仲好開心支持你，你冇被人鬧，你咪最著數？」李成昌即尷尬否認：「我好多思考㗎！我哋男演員真係好多思考㗎，有啲位又唔可以過份，但係又要自然，好大壓力㗎！」「問題」完全零修飾，擁11年節目主持經驗都可以令場面尷尬。

東張西望 李成昌亦被容羨媛問到好尷尬。
李成昌亦被容羨媛問到好尷尬。（圖片來源：TVB影片截圖）
東張西望 李成昌在《美麗戰場》中有一幕強姦蔣家旻的戲份。
李成昌在《美麗戰場》中有一幕強姦蔣家旻的戲份。（圖片來源：TVB影片截圖）

20歲做DJ入行 擁碩士學歷

容羨媛自2004年讀大學期間參加DJ比賽，成為香港電台DJ入行，並先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，是圈中少有高學曆的藝人之一。08年容羨媛轉投無綫，在無綫娛樂新聞台擔任節目主持，直至2012年加入《東張西望》，成為節目的廠景兼外景主持，至今已有11年。

東張西望 2006年，初入行的容羨媛曾主持香港電台Teen Power《盛莊天下》，當時她的拍檔有港台DJ梁德輝，及現為C君老婆的港台DJ黃天頤中）。
2006年，初入行的容羨媛曾主持香港電台Teen Power《盛莊天下》，當時她的拍檔有港台DJ梁德輝，及現為C君老婆的港台DJ黃天頤（中）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
東張西望 當時年僅22歲的容羨媛，更在節目中訪問過薛凱琪。
當時年僅22歲的容羨媛，更在節目中訪問過薛凱琪。（圖片來源：新傳媒照片庫）
東張西望 2007年容羨媛仲訪問過泳兒。
2007年容羨媛仲訪問過泳兒。（圖片來源：[email protected]

自言讀書為令訪問更有深度

容羨媛曾透露自小已鍾意唱歌跳舞，好有表演慾，大學時曾於澳洲墨爾本一個社區電台工作，但因母親堅持，大學時才會選擇讀建築，因此她在大學畢業後，便再報讀浸會大學的傳理系碩士，她說：「我覺得讀得多書令我變得更有見識，做訪問時可以問到更有深度嘅問題。」

東張西望 容羨媛曾直言做主持背後亦有不少辛酸：「有時等演員做訪問要等好幾個鍾頭，係好辛苦，但能夠做好一個訪問就係值得。」
容羨媛曾直言做主持背後亦有不少辛酸：「有時等演員做訪問要等好幾個鍾頭，係好辛苦，但能夠做好一個訪問就係值得。」（圖片來源：[email protected]

近年密密客串拍劇

除了做主持外，容羨媛亦客串過不少無綫劇集，包括《她她她的少女時代》、《迷網》及《過街英雄》等，不過講到有名有姓的角色，就只有2020年劇集《堅離地愛堅離地》中的「餘美琪」、2021年《愛美麗狂想曲》中的「顔朱迪」，及2022年《童時愛上你》中「魯健怡」一角。

東張西望 容羨媛曾在《堅離地愛堅離地》中飾演闊太「餘美琪」一角。
容羨媛曾在《堅離地愛堅離地》中飾演闊太「餘美琪」一角。（圖片來源：TVB影片截圖）
東張西望 雖然被網民劣評如潮，但容羨媛都一於懶理，照樣同朋友食飯，預早慶祝母親節。
雖然被網民劣評如潮，但容羨媛都一於懶理，照樣同朋友食飯，預早慶祝母親節。（圖片來源：[email protected]
東張西望 飯局中仲見到陸永同阿Bob林盛斌。
飯局中仲見到陸永同阿Bob林盛斌。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、《東張西望》截圖、新傳媒照片庫

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