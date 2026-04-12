東張西望｜70歲保安阿姐呃病假8個月 揭5大離譜破綻 踢爆秘撈遭包圍

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70歲保安阿姐憑藉「影后級」演技，成功將一宗疑似虛報工傷個案演繹得有聲有色，但《東張西望》攝製隊跟拍後卻發現驚人真相！這位婆婆聲稱因推拉大閘扭傷左腳需要長期病假，豈料鏡頭下竟然健步如飛衝紅燈過馬路，行動靈敏得連年輕人都自愧不如。事件曝光後網民紛紛留言痛斥「呃病假聽唔少，但呢單真係離譜」，更有人提醒「虛假文書同欺騙罪就算初犯輕判，好多都坐一年以上」。

保安阿姐被住客瘋狂投訴慘遭炒魷魚

事件要追溯到去年4月，這位70歲保安阿姐在大廈擔任保安工作，但返工短短幾個月便被住客瘋狂投訴。法團主席陳生接受《東張西望》訪問時透露，曾經見過她幾次與業主吵架，又指她不遵從命令。最離譜的是車輛出入需要她打開大閘門時，陳先生指自己出入都要親身下車開過幾次門，因為保安阿姐開門前要先戴帽、戴手套、開傘，做齊三件事才去開大閘，惹來住客投訴「有無搞錯呀呢個人」。保安主任亦證實這個說法，表示住客對她的工作態度極度不滿。

炒魷魚前夕突然請病假聲稱工傷

由於投訴不斷，法團於去年5月底給了阿婆一個月通知期怒炒她。之後她如常返工，直至最後一日前夕，突然請病假並向勞工處舉報工傷。原來阿姐早前曾向保安主任發訊息稱，去年5月3日中午因多車出入，推拉大閘時輕微扭傷左腳，有些腫痛。法團最初以為只是小事，恩恤給了她50元門診費用，但她之後每7日交一次醫生紙，至今已持續8個月。這個時間點的巧合令法團開始懷疑事件的真實性。

東張西望跟拍揭發健步如飛衝紅燈

然而《東張西望》攝製隊跟拍後發現驚人真相！保安阿姐在街市行走時健步如飛，甚至過馬路衝紅燈、快速橫過四線行車的大馬路，行動靈敏，完全不像腳傷人士。這個畫面與她聲稱的「扭傷左腳有些腫痛」形成強烈對比，令人質疑她的工傷是否屬實。攝製隊的鏡頭清楚記錄了她在街頭的敏捷身手，與醫生紙上描述的傷患情況完全不符，成為最有力的反證。

五大疑點揭發工傷索償漏洞百出

法團翻查紀錄後發現多處疑點，令整宗工傷索償個案漏洞百出。疑點一是聲稱扭傷後如常上班，保安主任指她5月5日休息，6日之後如常上班，行動自如，無說過任何腳痛。疑點二是收據無列明病因，亦無病假紙。疑點三是工作期間從未提及腳痛，直至最後一日才拿醫生紙。疑點四是醫生紙左腳與右腳寫錯，後來才改回。疑點五是事發位置前後口供不一。這些疑點環環相扣，令整個工傷申報的可信性大打折扣。

保安阿姐拒絕返回事發現場情緒激動

記者曾直擊保安阿姐與法團開會的場面，她情緒激動，揮手叫嚷，拒絕返回事發位置講述經過，更說「唔去、唔去、好煩呀你地」。這種迴避態度令人更加懷疑她的說法是否屬實。如果真的在該位置受傷，理應能夠清楚描述事發經過，但她的拒絕合作態度反而暴露了更多疑點。法律專家陸偉雄律師指出，工傷索償有5步曲，包括即時通知僱主、即刻看醫生等，如僱員有傷應立即通知僱主，但此案情況疑點重重，好多不合理之處。

東張西望下集揭發秘撈真相

法團已向勞工處表明對今次工傷存疑，並交由保險公司調查。目前保安阿姐仍然定時定候向大廈交病假紙，至今已持續8個月。《東張西望》下集將繼續追查保安阿姐鏡頭後的生活，過程困難重重，更一度被她及街坊包圍，但經過攝製隊鍥而不捨的努力，終於揭發保安阿姐工傷期間竟然有「秘撈」！這個發現將為整宗疑似虛報工傷個案提供更多決定性證據。

網民怒轟呃病假罪名嚴重

事件曝光後網民紛紛留言表達憤怒，有人寫道「呃病假聽唔少，呢單剩係以上D資料都知好有問題，不過D人好似唔知呃病假幾大罪，虛假文書同欺騙罪就算初犯輕判，好多都坐一年以上」。另有網民指「阿婆好古惑……識得扮」，更有人提醒「病假返第二份工，都唔係咁易架，食兩家茶禮，等比人告到嘔返之前既錢出嚟」。網民普遍認為這種行為不但損害誠實僱員的權益，更會影響整個工傷保障制度的公信力。

東張西望 工傷 《東張西望》今晚深入調查一宗保安阿姐疑似虛報工傷、向僱主索償的個案。（圖片來源：TVB）
《東張西望》今晚深入調查一宗保安阿姐疑似虛報工傷、向僱主索償的個案。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 法團主席陳生指曾經見過該保安阿婆幾次與業主吵架，又指她不遵從命令。（圖片來源：TVB）
法團主席陳生指曾經見過該保安阿婆幾次與業主吵架，又指她不遵從命令。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 原來阿婆早前曾向保安主任發訊息稱，去年5月3日中午因多車出入，推拉大閘時輕微扭傷左腳，有些腫痛。（圖片來源：TVB）
原來阿婆早前曾向保安主任發訊息稱，去年5月3日中午因多車出入，推拉大閘時輕微扭傷左腳，有些腫痛。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 攝製隊跟拍發現，婆婆在街市行走時健步如飛。（圖片來源：TVB）
攝製隊跟拍發現，婆婆在街市行走時健步如飛。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 保安阿姐過馬路橫跨四條行車線。（圖片來源：TVB）
保安阿姐過馬路橫跨四條行車線。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 疑點一：聲稱扭傷後如常上班。保安主任指，她5月5日休息，6日之後如常上班，行動自如，無說過任何腳痛。（圖片來源：TVB）
疑點一：聲稱扭傷後如常上班。保安主任指，她5月5日休息，6日之後如常上班，行動自如，無說過任何腳痛。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 疑點二：收據無列明病因，亦無病假紙。（圖片來源：TVB）
疑點二：收據無列明病因，亦無病假紙。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 疑點三：工作期間從未提及腳痛，直至最後一日才拿醫生紙。（圖片來源：TVB）
疑點三：工作期間從未提及腳痛，直至最後一日才拿醫生紙。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 疑點四：醫生紙左腳與右腳寫錯，後來才改回。（圖片來源：TVB）
疑點四：醫生紙左腳與右腳寫錯，後來才改回。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 疑點五：事發位置前後口供不一（圖片來源：TVB）
疑點五：事發位置前後口供不一（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 法律專家陸偉雄律師指出此案情況疑點重重，好多不合理之處。（圖片來源：TVB）
法律專家陸偉雄律師指出此案情況疑點重重，好多不合理之處。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 阿婆聲稱傷患持續8個月仍未康復。（圖片來源：TVB）
阿婆聲稱傷患持續8個月仍未康復。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 目前阿婆仍然定時定候向大廈交病假紙，至今已持續8個月。（圖片來源：TVB）
目前阿婆仍然定時定候向大廈交病假紙，至今已持續8個月。（圖片來源：TVB）
東張西望 工傷 阿婆堅稱有睇醫生。（圖片來源：TVB）
阿婆堅稱有睇醫生。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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