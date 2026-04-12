東張西望｜70歲保安阿姐呃病假8個月 揭5大離譜破綻 踢爆秘撈遭包圍
保安阿姐被住客瘋狂投訴慘遭炒魷魚
事件要追溯到去年4月，這位70歲保安阿姐在大廈擔任保安工作，但返工短短幾個月便被住客瘋狂投訴。法團主席陳生接受《東張西望》訪問時透露，曾經見過她幾次與業主吵架，又指她不遵從命令。最離譜的是車輛出入需要她打開大閘門時，陳先生指自己出入都要親身下車開過幾次門，因為保安阿姐開門前要先戴帽、戴手套、開傘，做齊三件事才去開大閘，惹來住客投訴「有無搞錯呀呢個人」。保安主任亦證實這個說法，表示住客對她的工作態度極度不滿。
炒魷魚前夕突然請病假聲稱工傷
由於投訴不斷，法團於去年5月底給了阿婆一個月通知期怒炒她。之後她如常返工，直至最後一日前夕，突然請病假並向勞工處舉報工傷。原來阿姐早前曾向保安主任發訊息稱，去年5月3日中午因多車出入，推拉大閘時輕微扭傷左腳，有些腫痛。法團最初以為只是小事，恩恤給了她50元門診費用，但她之後每7日交一次醫生紙，至今已持續8個月。這個時間點的巧合令法團開始懷疑事件的真實性。
東張西望跟拍揭發健步如飛衝紅燈
然而《東張西望》攝製隊跟拍後發現驚人真相！保安阿姐在街市行走時健步如飛，甚至過馬路衝紅燈、快速橫過四線行車的大馬路，行動靈敏，完全不像腳傷人士。這個畫面與她聲稱的「扭傷左腳有些腫痛」形成強烈對比，令人質疑她的工傷是否屬實。攝製隊的鏡頭清楚記錄了她在街頭的敏捷身手，與醫生紙上描述的傷患情況完全不符，成為最有力的反證。
五大疑點揭發工傷索償漏洞百出
法團翻查紀錄後發現多處疑點，令整宗工傷索償個案漏洞百出。疑點一是聲稱扭傷後如常上班，保安主任指她5月5日休息，6日之後如常上班，行動自如，無說過任何腳痛。疑點二是收據無列明病因，亦無病假紙。疑點三是工作期間從未提及腳痛，直至最後一日才拿醫生紙。疑點四是醫生紙左腳與右腳寫錯，後來才改回。疑點五是事發位置前後口供不一。這些疑點環環相扣，令整個工傷申報的可信性大打折扣。
保安阿姐拒絕返回事發現場情緒激動
記者曾直擊保安阿姐與法團開會的場面，她情緒激動，揮手叫嚷，拒絕返回事發位置講述經過，更說「唔去、唔去、好煩呀你地」。這種迴避態度令人更加懷疑她的說法是否屬實。如果真的在該位置受傷，理應能夠清楚描述事發經過，但她的拒絕合作態度反而暴露了更多疑點。法律專家陸偉雄律師指出，工傷索償有5步曲，包括即時通知僱主、即刻看醫生等，如僱員有傷應立即通知僱主，但此案情況疑點重重，好多不合理之處。
東張西望下集揭發秘撈真相
法團已向勞工處表明對今次工傷存疑，並交由保險公司調查。目前保安阿姐仍然定時定候向大廈交病假紙，至今已持續8個月。《東張西望》下集將繼續追查保安阿姐鏡頭後的生活，過程困難重重，更一度被她及街坊包圍，但經過攝製隊鍥而不捨的努力，終於揭發保安阿姐工傷期間竟然有「秘撈」！這個發現將為整宗疑似虛報工傷個案提供更多決定性證據。
網民怒轟呃病假罪名嚴重
事件曝光後網民紛紛留言表達憤怒，有人寫道「呃病假聽唔少，呢單剩係以上D資料都知好有問題，不過D人好似唔知呃病假幾大罪，虛假文書同欺騙罪就算初犯輕判，好多都坐一年以上」。另有網民指「阿婆好古惑……識得扮」，更有人提醒「病假返第二份工，都唔係咁易架，食兩家茶禮，等比人告到嘔返之前既錢出嚟」。網民普遍認為這種行為不但損害誠實僱員的權益，更會影響整個工傷保障制度的公信力。