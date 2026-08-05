東張西望｜兩個師奶拍住做「大耳窿」 一人被捕 另一人200萬血本無歸

土瓜灣兩名幼稚園家長由閨蜜變合夥人一同經營財務公司，最終卻陷入涉及超過200萬元的巨額錢債糾紛。其中一方因在內地經營未獲批且涉嫌放高利貸業務而遭公安拘留，另一方連同家人畢生積蓄瞬間化為烏有。受害人為討回血汗錢直闖對方家中對質揭開驚人內幕。