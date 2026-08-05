東張西望｜兩個師奶拍住做「大耳窿」 一人被捕 另一人200萬血本無歸
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土瓜灣兩名幼稚園家長由閨蜜變合夥人一同經營財務公司，最終卻陷入涉及超過200萬元的巨額錢債糾紛。其中一方因在內地經營未獲批且涉嫌放高利貸業務而遭公安拘留，另一方連同家人畢生積蓄瞬間化為烏有。受害人為討回血汗錢直闖對方家中對質揭開驚人內幕。
劉太母女二百萬積蓄血本無歸
劉太公開哭訴自己與母親合共借出近200萬元予邢女士作借貸本金，沒想到對方卻在今年三月二日於海南因財務公司營業執照未獲批及放貸利息違規而被當地公安拘捕。除了巨額應急錢和棺材本付諸流水外，有人揭發辦到的是旅遊證，非勞務證。劉太介紹親友申辦勞務證，共花超過18萬人民幣，最後付諸流水，劉太不知道怎麽面對內地親友之餘，更傷的是她自己借給邢女士的應急錢，亦血本無歸。連同鄰居程老太亦深受其害，導致多名受害人目前陷入追討無門困境。
邢女士丈夫林先生對質時稱不知情
面對龐大債務壓力及涉事人失聯狀態，劉太連同母親直接登門尋找邢女士丈夫林先生當面算帳。林先生向外界展示由公安局發出拘留通知書及與內地律師通話紀錄，並強調自己對妻子在內地牽涉違法借貸事務毫不知情。他向受害人明確表示「若對方手中有證據自己有能力會幫手還」，雙方經過一番激烈交涉後達成初步協議，目前只能等待女方獲釋返港後再作當面對質釐清所有帳目。
劉太誤信同班同學家長墮投資陷阱
整件財務糾紛起因源於雙方子女就讀土瓜灣同一間幼稚園同班同學，劉太原本只是一名全職照顧家庭與小朋友平凡主婦，因日常接送與邢女士日漸熟絡並火速發展成好姊妹。邢女士其後向這名閨蜜推銷一個聲稱與堂哥在海南合作經營財務公司發達大計，並以資金不足為由不斷游說對方籌集資金，更經常派定心丸確保獲利，令這名主婦一步步墮入這場涉及巨額金錢連鎖騙局。
網民熱議劉太遭遇直指貪字得個貧
事件曝光後隨即引發大批網民熱烈討論這宗牽涉家長界巨額騙案，不少觀眾對事主痛失畢生積蓄表示同情，但同時亦有人批評她防備心太低。有網民在社交平台上留言指出「貪字得個貧完全係咎由自取」，認為牽涉高利貸本身就具有極大法律風險。另外也有人針對這段徹底破裂友誼感嘆「呃人最深往往都係身邊最熟識朋友」，紛紛於討論區轉發案件細節並留言呼籲其他人提防類似手法。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期