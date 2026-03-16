東張西望｜長者「平安契約」變投資陷阱 經手人苦主妹爆驚人內幕
25800元平安契約承諾五年後變38250元
據《東張西望》報道，這份「平安契約」包裝成長者恩物，承諾提供價值25,800元的善終服務，包括協助領取死亡證、處理遺體文件、訂火化爐、全程喪禮服務及骨灰處理等一條龍服務。合約更寫明保證每年回報1,290元，五年後會以31,800元回購，頁面聲稱本金加收益保證有38,250元。然而數字計算明顯有問題，而王女士五年期滿後亦沒有收到任何款項。
機構推搪稱律師計算中 一年多仍無回音
王女士曾多次致電該機構查詢取回款項事宜，對方回覆指「律師還在進行計算，尚未可以取回款項」。過了整整一年多，機構仍以相同理由推搪。王女士現場致電該機構了解情況，對方則指負責職員不在，未能作出回覆。該機構後來表示「平安契約是上任的事物，目前已全部交給律師處理」，但始終未有具體解決方案或時間表。事件中的經手人是一位叫阿釧的人，更是王女士妹妹的朋友。王女士妹妹不但自己購買了這份契約，更一口氣買了四份，但她仍然相信阿釧不會騙人。攝製隊前往該機構了解時發現無人應門，反而隔壁花店職員替攝製隊開門，並表示認識該機構但沒有聽說過任何投資計劃，更稱該機構是一間很好的慈善機構。攝製隊其後發現花店似乎與這間機構有合作關係，難怪如此維護該機構。
網民狠批詐騙之都 專家指明顯屬投資計劃
香港股票分析師協會鄧聲興表示，這份合約內容又有回報又有收益，很明顯是投資計劃。然而在食環署的「辦理後事須知」小冊子內，列出了全部殯葬支援輔導等機構資料，但就找不到這間機構。究竟這件事怎樣解決？攝製隊聯絡到當時推介王女士買這份「平安契約」的經手人阿釧和王女士妹妹出來「大踢爆」，原來妹妹還因為嘗試追回款項而收到律師信，想知道後事如何，明晚《東張西望》將繼續跟進。網民對事件反應激烈，有人質疑「佢個妹其實係咪都有份？」，更直指「香港果然係詐騙之都」「真·棺材本都呃」，亦有網民建議「行去報警算啦」。更有網民質疑隔壁花店「間花店其實係唔係同一個老細？噚日仲要開口護主，第2日就唔應門」、「隔離鋪似係同黨咁，咁激動！」