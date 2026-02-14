東張西望｜廖倬竩採訪按摩碰瓷獲讚 有樣有腦天賦異稟成網民至愛
飲茶結識變知己 免費拔罐惹禍上身
事件源於一場看似平常的茶聚。經營按摩店的陳女士與好友阿麗每日一起飲茶，因此認識了羅女士這位「朋友的朋友」。陳女士視羅女士為知己，當對方在2024年10月聲稱肩頸酸痛時，她二話不說提供按摩服務，收費220元，更免費加送拔罐療程。當時羅女士對陳女士的手勢讚不絕口，離開時還貼心地送上一個蘋果，雙方關係看似融洽。羅女士隔日再次光顧，更購買了價值2,000多元的10次推拿套票，顯示對陳女士的服務相當滿意。
羅女士突然變臉 聲稱拔罐致三叉神經痛
然而好景不常，羅女士在第二次按摩後突然變臉，開始投訴頸部耳根至頭頂的筋絡疼痛，直指陳女士的拔罐服務是罪魁禍首。陳女士感到相當無辜，強調自己並沒有在該位置進行拔罐，而且羅女士在首次拔罐後也沒有提出任何不適。面對羅女士的指控，陳女士只好向好友阿麗求助，阿麗建議退回按摩費並賠償了事。為了息事寧人，陳女士主動給了羅女士5,500元，當中包括3,000元賠償費，以為事件就此結束。
醫生檢查揭三叉神經痛 索償金額飆升至19萬
豈料羅女士並不滿足於這筆賠償，她隨即入院檢查，更提出需要專人照顧的要求。檢驗結果顯示羅女士患上三叉神經痛，四肢肌力正常但面部左邊三叉神經區域感覺減退。家庭醫學專科朱偉星醫生向《東張西望》主持廖倬竩解釋，除非拔罐直接作用於相關位置，否則僅在肩膀進行拔罐療程，理論上不會影響到三叉神經。然而羅女士卻以此為據，透過周姓律師事務所向陳女士發出律師信，要求索償超過19萬元，當中更包括保健品費用等項目。
陳女士懷疑遭設局 羅女士曾炒股失利60萬
面對天價索償，陳女士開始懷疑自己遭到設局敲詐。她透露羅女士曾因投資內地股票失敗，損失高達60萬元，懷疑對方因經濟狀況出現問題才會提出巨額索償。更令陳女士擔心的是，她承認自己沒有拔罐牌照，羅女士可能正是看準這一點才會大膽索賠。大律師陸偉雄表示，拔罐如同針灸般屬於治療行為，在法律上需要中醫牌照才能進行。《東張》向中醫藥管理委員會查詢相關法例，委員會回覆指出，要判斷是否「以中醫方式行醫」，關鍵在於是否進行治療、預防或紓緩任何疾病或症狀的行為。由於陳女士沒有進行診斷，拔罐服務也沒有收費，只是想幫助朋友放鬆肌肉，這種情況似乎屬於法律灰色地帶。節目製作組曾嘗試聯絡羅女士回應事件，但對方的電話一直處於關機狀態，拒絕作出任何回應。
網民熱議踫瓷新招 呼籲小心朋友的朋友
事件曝光後引起網民熱烈討論，有人諷刺「香港新興產業——碰瓷經濟」，更有網民直言「1毫子都唔好賠」，認為陳女士一開始就不應該妥協。不少網民提醒「小心朋友的朋友」，指出這類人往往最難防範，因為有熟人介紹容易放下戒心。也有網民分析現時的法律環境，指出「好多苦主都喜歡去告人，又有醫生律師特別強力支持，閒閒地要求賠償幾十萬，好過去搶」，反映出部分人利用法律漏洞進行敲詐的趨勢。這宗案例再次提醒市民，即使是出於善意的幫助，也要謹慎評估風險，避免好心做壞事。
廖倬竩曾闖老鼠竇 無懼露宿者追打
除了案件本身，今集負責採訪的主持人廖倬竩亦成為網民討論焦點，不少網民見到她出場顯得相當興奮！現年30歲的廖倬竩是2019年落選港姐，政治系畢業的她於2020至2021年間在明珠台財經節目《股市直擊》擔任主播，講解美股走勢，絕對係有樣又有腦，她更擁有敏銳的嗅覺，天生擅長分辨複雜味道，大學時期已開始研究草本花茶萃取。憑藉流利口才及淡定表現，近年在《東張西望》擔任外景主持備受矚目，更於2023年獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主持」，她在節目中向來以「勇猛」見稱，採訪工作上山下海毫不畏懼。過往她曾深入衞生環境惡劣的「老鼠竇」單位進行採訪，亦曾試過在街頭訪問時，遭遇情緒激動的露宿者「追打」，但她依然能保持專業冷靜完成工作，這種天不怕地不怕的形象深入民心，獲封為「勇猛女神」。