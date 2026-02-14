東張西望｜廖倬竩採訪按摩碰瓷獲讚 有樣有腦天賦異稟成網民至愛

一次善意的按摩服務，竟然變成19萬元的索償噩夢！《東張西望》最新揭露一宗離奇的「按摩碰瓷案」，受害者陳女士（化名）本想幫助朋友的朋友紓緩肩頸痛楚，豈料對方事後聲稱患上三叉神經痛，透過律師事務所索償超過19萬元。這個案例再次提醒市民，即使是身邊熟人介紹的「朋友的朋友」，也可能暗藏敲詐陷阱，任何善意舉動都要格外小心。而負責採訪的主持人，正是被網民封為「勇猛女神」的廖倬竩，其表現再次成為焦點。

飲茶結識變知己 免費拔罐惹禍上身

事件源於一場看似平常的茶聚。經營按摩店的陳女士與好友阿麗每日一起飲茶，因此認識了羅女士這位「朋友的朋友」。陳女士視羅女士為知己，當對方在2024年10月聲稱肩頸酸痛時，她二話不說提供按摩服務，收費220元，更免費加送拔罐療程。當時羅女士對陳女士的手勢讚不絕口，離開時還貼心地送上一個蘋果，雙方關係看似融洽。羅女士隔日再次光顧，更購買了價值2,000多元的10次推拿套票，顯示對陳女士的服務相當滿意。

羅女士突然變臉 聲稱拔罐致三叉神經痛

然而好景不常，羅女士在第二次按摩後突然變臉，開始投訴頸部耳根至頭頂的筋絡疼痛，直指陳女士的拔罐服務是罪魁禍首。陳女士感到相當無辜，強調自己並沒有在該位置進行拔罐，而且羅女士在首次拔罐後也沒有提出任何不適。面對羅女士的指控，陳女士只好向好友阿麗求助，阿麗建議退回按摩費並賠償了事。為了息事寧人，陳女士主動給了羅女士5,500元，當中包括3,000元賠償費，以為事件就此結束。

醫生檢查揭三叉神經痛 索償金額飆升至19萬

豈料羅女士並不滿足於這筆賠償，她隨即入院檢查，更提出需要專人照顧的要求。檢驗結果顯示羅女士患上三叉神經痛，四肢肌力正常但面部左邊三叉神經區域感覺減退。家庭醫學專科朱偉星醫生向《東張西望》主持廖倬竩解釋，除非拔罐直接作用於相關位置，否則僅在肩膀進行拔罐療程，理論上不會影響到三叉神經。然而羅女士卻以此為據，透過周姓律師事務所向陳女士發出律師信，要求索償超過19萬元，當中更包括保健品費用等項目。

陳女士懷疑遭設局 羅女士曾炒股失利60萬

面對天價索償，陳女士開始懷疑自己遭到設局敲詐。她透露羅女士曾因投資內地股票失敗，損失高達60萬元，懷疑對方因經濟狀況出現問題才會提出巨額索償。更令陳女士擔心的是，她承認自己沒有拔罐牌照，羅女士可能正是看準這一點才會大膽索賠。大律師陸偉雄表示，拔罐如同針灸般屬於治療行為，在法律上需要中醫牌照才能進行。《東張》向中醫藥管理委員會查詢相關法例，委員會回覆指出，要判斷是否「以中醫方式行醫」，關鍵在於是否進行治療、預防或紓緩任何疾病或症狀的行為。由於陳女士沒有進行診斷，拔罐服務也沒有收費，只是想幫助朋友放鬆肌肉，這種情況似乎屬於法律灰色地帶。節目製作組曾嘗試聯絡羅女士回應事件，但對方的電話一直處於關機狀態，拒絕作出任何回應。

網民熱議踫瓷新招 呼籲小心朋友的朋友

事件曝光後引起網民熱烈討論，有人諷刺「香港新興產業——碰瓷經濟」，更有網民直言「1毫子都唔好賠」，認為陳女士一開始就不應該妥協。不少網民提醒「小心朋友的朋友」，指出這類人往往最難防範，因為有熟人介紹容易放下戒心。也有網民分析現時的法律環境，指出「好多苦主都喜歡去告人，又有醫生律師特別強力支持，閒閒地要求賠償幾十萬，好過去搶」，反映出部分人利用法律漏洞進行敲詐的趨勢。這宗案例再次提醒市民，即使是出於善意的幫助，也要謹慎評估風險，避免好心做壞事。

廖倬竩曾闖老鼠竇　無懼露宿者追打

除了案件本身，今集負責採訪的主持人廖倬竩亦成為網民討論焦點，不少網民見到她出場顯得相當興奮！現年30歲的廖倬竩是2019年落選港姐，政治系畢業的她於2020至2021年間在明珠台財經節目《股市直擊》擔任主播，講解美股走勢，絕對係有樣又有腦，她更擁有敏銳的嗅覺，天生擅長分辨複雜味道，大學時期已開始研究草本花茶萃取。憑藉流利口才及淡定表現，近年在《東張西望》擔任外景主持備受矚目，更於2023年獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主持」，她在節目中向來以「勇猛」見稱，採訪工作上山下海毫不畏懼。過往她曾深入衞生環境惡劣的「老鼠竇」單位進行採訪，亦曾試過在街頭訪問時，遭遇情緒激動的露宿者「追打」，但她依然能保持專業冷靜完成工作，這種天不怕地不怕的形象深入民心，獲封為「勇猛女神」。

東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 陳女士向《東張西望》主持廖倬竩講述被索償19萬元的經過。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 （圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 家庭醫學專科朱偉星醫生解釋三叉神經位置。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 律師信要求陳女士賠償超過19萬元包括保健品費用。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 大律師陸偉雄指拔罐在法律上需要中醫牌照。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 廖倬竩曾以小背心造型闖入有鼠患問題的商場進行報道，極速引起網民關注。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 廖倬竩採訪「苦主誤信指令ATM輸入一個數字騙走35萬」案件成焦點。（圖片來源：TVB）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 廖倬竩於2023年獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主持」，實力備受肯定。（圖片來源：廖倬竩IG）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 2019年落選港姐出身的廖倬竩，憑藉努力在《東張》闖出一片天。（圖片來源：廖倬竩IG）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 曾是明珠台主播的廖倬竩講得一口流利英文。（圖片來源：廖倬竩IG）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 廖倬竩擁有敏銳的嗅覺，天生擅長分辨複雜味道，大學時期已開始研究草本花茶萃取。（圖片來源：廖倬竩IG）
東張西望 廖倬竩 按摩 碰瓷 廖倬竩於2020至2021年間在明珠台財經節目《股市直擊》擔任主播，講解美股走勢，絕對係有樣又有腦。（圖片來源：廖倬竩IG）
