東張西望 智障母女缺錢斷糧屋企得白米 智力正常細女1決定惹熱議
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《東張西望》昨晚報導了一個令人心酸的故事，一位智障媽媽劉女士生下四個女兒，其中三個也患有智障，她們需要在庇護工場工作。智力正常的女兒自五歲起被送往寄養家庭。儘管她是家中唯一的合法代理人，但她在成年後選擇與家庭保持距離，很少回家，甚至與家人關係疏遠。
東張西望｜家庭困境與財產糾紛
劉女士的妹妹（三姨）表示，自己多年來一直照顧姐姐和三個姪女。但由於七年前自己健康狀況轉差，無法繼續提供必要的照顧。她希望智力正常的女兒能回家處理家務，否則家中的衛生狀況極差，且家人曾因飢餓外出尋求幫助。儘管表面上看似貧困，劉女士家實際上擁有相當的財產，包括銀行基金和現金共計兩百多萬，以及兩棟收租的舊樓。
東張西望｜資產處理與社會援助
自從劉女士的丈夫去世後，她和三個智障女兒被安置在大角咀的一個舊樓單位。由於缺乏照顧，劉女士的妹妹曾試圖為她們申請政府的院舍服務，但申請最終被取消。在節目組的陪同下，劉女士的妹妹去收租舊樓了解情況，才發現這些房產在六、七年前已被賣掉。面對這些困境，她希望智力正常的女兒能夠現身處理這些問題，並重新申請院舍服務。立法會議員梁文廣也表示，如果她無法履行責任，應該委託可信的家人或由社會福利署接管。節目組已聯絡社署，並得到了將會跟進此案的回應。而主持也有聯絡四囡就事件回應，但四囡依然閉口不談家事。
東張西望｜網民：真係家家有本難念的經
報導播出後，很多網民對此事都感到震驚，網民亦難以批評誰對誰錯，意見兩極，表示真係家家有本難念的經：「錯既得一個就係個死鬼老豆」、「個個家人都智障，細女童年實好鬼慘」、「有一層村屋已經比細女賣左 仲有一層冇講」、「問題係由細到大冇相處過 根本就係陌生人 要你照顧四個智障 我都走啦」
圖片來源：TVB