香港家庭

東張西望 智障母女缺錢斷糧屋企得白米 智力正常細女1決定惹熱議

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

東張西望》昨晚報導了一個令人心酸的故事，一位智障媽媽劉女士生下四個女兒，其中三個也患有智障，她們需要在庇護工場工作。智力正常的女兒自五歲起被送往寄養家庭。儘管她是家中唯一的合法代理人，但她在成年後選擇與家庭保持距離，很少回家，甚至與家人關係疏遠。

東張西望｜家庭困境與財產糾紛

劉女士的妹妹（三姨）表示，自己多年來一直照顧姐姐和三個姪女。但由於七年前自己健康狀況轉差，無法繼續提供必要的照顧。她希望智力正常的女兒能回家處理家務，否則家中的衛生狀況極差，且家人曾因飢餓外出尋求幫助。儘管表面上看似貧困，劉女士家實際上擁有相當的財產，包括銀行基金和現金共計兩百多萬，以及兩棟收租的舊樓。

東張西望｜資產處理與社會援助

自從劉女士的丈夫去世後，她和三個智障女兒被安置在大角咀的一個舊樓單位。由於缺乏照顧，劉女士的妹妹曾試圖為她們申請政府的院舍服務，但申請最終被取消。在節目組的陪同下，劉女士的妹妹去收租舊樓了解情況，才發現這些房產在六、七年前已被賣掉。面對這些困境，她希望智力正常的女兒能夠現身處理這些問題，並重新申請院舍服務。立法會議員梁文廣也表示，如果她無法履行責任，應該委託可信的家人或由社會福利署接管。節目組已聯絡社署，並得到了將會跟進此案的回應。而主持也有聯絡四囡就事件回應，但四囡依然閉口不談家事。

東張西望｜網民：真係家家有本難念的經

報導播出後，很多網民對此事都感到震驚，網民亦難以批評誰對誰錯，意見兩極，表示真係家家有本難念的經：「錯既得一個就係個死鬼老豆」、「個個家人都智障，細女童年實好鬼慘」、「有一層村屋已經比細女賣左 仲有一層冇講」、「問題係由細到大冇相處過 根本就係陌生人 要你照顧四個智障 我都走啦」

香港家庭 《東張西望》直擊屋內狀況（圖片來源：TVB）
東張西望》直擊屋內狀況（圖片來源：TVB）
香港家庭 屋內大量垃圾。（圖片來源：TVB）
屋內大量垃圾。（圖片來源：TVB）
香港家庭 還有吃剩食物（圖片來源：TVB）
還有吃剩食物（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 劉女士的妹妹（三姨）表示，自己多年來一直照顧姐姐和三個姪女。但由於七年前自己健康狀況轉差，無法繼續提供必要的照顧。（圖片來源：TVB）
劉女士的妹妹（三姨）表示，自己多年來一直照顧姐姐和三個姪女。但由於七年前自己健康狀況轉差，無法繼續提供必要的照顧。（圖片來源：TVB）
香港家庭 劉女士的妹妹（三姨）表示，自己多年來一直照顧姐姐和三個姪女。但由於七年前自己健康狀況轉差，無法繼續提供必要的照顧。（圖片來源：TVB）
劉女士的妹妹（三姨）表示，自己多年來一直照顧姐姐和三個姪女。但由於七年前自己健康狀況轉差，無法繼續提供必要的照顧。（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 她希望智力正常的女兒能回家處理家務，否則家中的衛生狀況極差，且家人曾因飢餓外出尋求幫助。（圖片來源：TVB）
她希望智力正常的女兒能回家處理家務，否則家中的衛生狀況極差，且家人曾因飢餓外出尋求幫助。（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 劉女士家實際上擁有相當的財產，包括銀行基金和現金共計兩百多萬，以及兩棟收租的舊樓。（圖片來源：TVB）
劉女士家實際上擁有相當的財產，包括銀行基金和現金共計兩百多萬，以及兩棟收租的舊樓。（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港家庭 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

熱門文章

 