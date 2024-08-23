東張西望｜港男情陷18歲懷孕按摩師 遭騙走80萬 正印女友5字回應結局反轉
東張西望｜30歲宅男爆女方會提供不道德特別服務
30歲Ronald身形肥胖，是一名宅男，大概在四年前在一個即時通訊社交群組中發現了按摩服務的資訊。出於好奇之下，他接觸了一位懷孕的按摩師「小希」，從此他的生活進入了一個新階段。
Ronald說：「對於佢咁後生就做大肚婆，覺得佢好辛苦，都有啲好奇想了解下。」Ronald還指小希除了提供按摩服務外，還會提供一些不道德的特別服務，令二人的關係變得更加親密。
東張西望｜借80萬予年輕未婚懷孕按摩師
Ronald表示本來以為她18歲，後來才發現小希只有16歲。認識約兩年後，小希開始向Ronald借錢，她以未成年借不到錢、懷孕急要錢、患乳癌、好友差點被輪姦等藉口，多次向Ronald借錢，期間更以裸照、性感短片作抵押，Ronald最終也抵受不了誘惑，不斷借錢給小希，共80萬，連利息近一百萬。
對此，Ronald說：「開頭真係想幫佢，希望佢可以快啲度過難關，然後還返錢畀佢我。其實到咗後面，自己借得多都心慌，因為驚佢還唔到。寧願借多少少畀佢，等佢一次過還到畀我。」
儘管已意識到這樣做可能不對，但他已經深陷其中，無法自拔：
「寧願呃自己去相信呢件事，都希望佢快啲處理好、還錢畀我。大槪幾十萬左右，我就覺唔對路，但問題係已經上咗賊船、借咗幾十萬，自己又唔上唔落，究竟幫唔幫好呢？唔幫就幾十萬都冇埋。」
東張西望｜Ronald自認好色：真係自己攞嚟
對於連累家人， Ronald感到慚愧，又直認自己好色所致：
「因為衰鹹濕先借畀佢，就算一開始係同情佢，點都好，都有鹹濕嘅成份，所以都真係自己攞嚟。」
東張西望｜女友最終原諒 大讚他心地善良：唔係衰鹹濕
Ronald的女友阿儀最初得知此事後大感憤怒，但她最終選擇原諒：
「佢（男友Ronald）份人都幾好、幾善良，係有啲蠢，但係我覺得佢係以個心去幫人哋，而唔係因為衰鹹濕先信呢個女人。其實我都覺得佢幾慘，30幾歲，咁年輕就因畀人呃咗筆錢，仲要為咗幫佢，去借財務公司，搞到自己一身債。」
阿儀還透露自己代男友追債，並曾與小希交涉。她還透露自己原諒了男友：
「原諒咗，始終佢肯改過自新，我都唔介意陪佢捱一捱。始終佢都咁鍚我、咁愛我。」
現時Ronald要一邊還債一邊追債，但他很感激女友阿儀：
「我冇諗過喺呢個環境入面，都仲有咁嘅女朋友。」
東張西望｜小希爸爸對女兒所為一無所知
節目的最後，《東張西望》主持人魏柏豪前往Ronald與小希相識的按摩場所，發現該地點已經改建成持牌賓館。他們還前往小希爸爸的工作地點，他表示對女兒的所作所為一無所知，還表示已沒有聯絡。
東張西望｜網民：佢哋天生一對
事件曝光後，紛紛引起外界熱烈討論，「我睇左啲乜」、「其實上東張想點」、「衰鹹濕講到變左好偉大」；對於女友不認為他衰好色，很多人都不太認同，「咁都唔係衰鹹濕？咁係唔係衰好心」、「衰感性」。
此外，也有人表示「條仔有問題條女仲有問題，天生一對」、「女友智力同男友不相伯仲」、「佢個女朋友先痴線，甘大個人睇路啦！」、「個女朋友真可憐，係吾係咁愛佢呀！」、「成件事真係好差。個女友點解要原諒佢，男人咁樣嘅款高達靚仔咩，可能女友真係好缺愛」、「可能個男友仲有好多個80萬。