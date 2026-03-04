東張西望｜何沛珈查投資群組吸金騙局 10人中招失300萬 網民唔同情

最新娛聞
東方新地

廣告

一個中學同學的投資建議，竟然讓10名港人損失300萬元！30歲男子羅生自稱投資專家，在網上財經頻道大談財富管理經驗，聲稱「穩賺不賠」吸引朋友投資。然而這個看似可靠的投資機會，最終演變成一場信任崩塌的金錢騙局，多名受害者至今血本無歸。張小姐向《東張西望》主持何沛珈表示，她很小就認識羅生這個朋友，兩人是中學同學，連家人也覺得他可靠。羅生時不時會在網上的財經頻道上大談自己的財富管理經驗，向事主們自稱投資專家，聲稱找他投資就可以穩賺不賠。羅生聲稱「大部份都是買指數為主，包括香港股票的指數、黃金、美股指數等」，基於對羅生的信任，張小姐一直加大投資到80幾萬元。羅生的卡片上寫著某家族辦公室的助理副總裁職銜，看起來相當專業。

投資群組營造賺錢假象 事主不斷加碼

羅生將所有找他投資的事主加入一個投資群組，組內大概有十幾人，羅生還發起集體投資，聲稱本金越大，賺得越多。何生表示，所在群組每隔一個至兩個星期都會發布投資圖，每次投資圖都顯示有盈利，有賺錢。何生在去年9月到10月總共投資了8次，共14萬港元，「當初投資2萬元時，一個月就賺了4,000元，於是很信任羅生」。一向做兼職工作的K小姐都經朋友介紹找羅生投資，開始在去年五月初試投資7,000港元，羅生還不時向她吹噓自己的投資眼光，例如投資7,000元，每日就賺150至300元。

騙徒教受害者借貸投資 總損失達48萬

去年10月，羅生問K小姐有沒有興趣可以加多一些錢，可以幫她「快走一轉」，趁局勢動蕩多賺點。為了令K小姐越陷越深，羅生還教她在不同的支付平台借錢，令K小姐不斷加碼，總共支付本金約48萬元。初期為了建立信任，羅生確實有讓受害者成功提款。張小姐曾試過提款出來，當時因需要20萬購物，羅生約4日就幫她提出20萬。何生試過以2萬投資，之後想拿回款項，約3至5個工作天就取回。K小姐去年7月初提出需12,000元交卡數，直到10月取回大約3萬元。

騙局敗露聲稱被調查 承認挪用投資款

到去年12月，K小姐因為自己突然失業加上每月需要償還貸款，開始找羅生取投資的錢，不料發現出事。羅生聲稱被人調查中，被懷疑洗黑錢，戶口的錢被人扣著。而何生亦臨近擺酒席的大日子，亦想找羅生取款支付禮金，但何生只叫他自己先支付，或者叫他以信用卡解決，令何生感覺很傍徨。一直潛水的羅生在今年一月中在投資群組內聲稱會解決事件，還承認自己曾經私下挪用大家投資的錢。羅生還聲稱已經虧蝕145萬，另有69萬花在私人事務上，所以他只會承擔69萬。

專家揭發無牌經營 涉嫌干犯盜竊罪

證券公司聯席董事譚朗蔚接受《東張西望》主持何沛珈訪問時表示：「一般人不可以幫人進行投資，首先一定要在證監會得到相關的牌照，即9號牌，才有資產管理的資格，而且個人有這個資格之外，還要受僱於有一間有9號牌的公司，這樣才可以幫人投資。」《東張西望》在網上調查羅生實際是沒有資產管理9號牌的，事主們投資的全部都落入羅生私人戶口。譚朗蔚指出，就算有一個9號牌的持牌人士，且掛牌到有9號牌的資產管理公司，但客戶的錢應放在公司戶口內，而不是放在個人那裡，絕對不會放入持牌人或者經紀私人賬戶。

家族辦公室澄清關係 羅生已被拘捕

《東張西望》主持致電羅生了解究竟發生甚麼事，但對方立即收線。《東張西望》主持又致電羅生卡片上的公司，但獲回覆他不是該公司持牌人士。《東張西望》亦正式以郵件向這家族辦公室查詢，回覆稱羅生曾向公司提供顧問服務，惟雙方早已沒有合作關係，已並非公司員工，倘有人未經公司同意下聲稱為本公司的職員或者代表本公司行事，會保留追究法律責任的權利。大律師陸偉雄向《東張西望》主持表示，羅生承認用了部份資金作私人用途，涉嫌干犯盜竊罪，最高刑法可以判監10年。

10名苦主報警求助警方拘捕30歲男子

目前羅生投資群組內大約10位苦主，總投資款共約300萬，全部不能取回。目前十位苦主仍未取回投資的錢，已分批報警求助。《東張西望》向警方查詢案件的最新進度，獲回覆稱，去年4月至10月期間共接獲七宗報案。經調查後，於今年1月20號在屯門以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名30歲男子，現已獲准保釋候查，須於三月下旬向警方報到並由新界北總區科技罪案組繼續跟進。

網民熱議投資騙局 提醒市民提高警覺

事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民留言「又係騙子……騙案之都」，對香港頻繁出現的詐騙案感到無奈。也有網民批評受害者：「跟本係貪心，邊有人有錢賺，會益人呀」，認為受害者過於貪心才會中招。另有網民質疑受害者的說法：「條女又話識羅生由細識到大，條友得嗰30歲」，對案件細節表示懷疑。更有網民感嘆：「貪錢之禍」，提醒大家投資需要謹慎，不要被高回報承諾蒙蔽雙眼。亦有網民大讚主持何沛珈表現專業，露膊造型亦十分吸睛：「Luna一字膊好正！」

東張西望 何沛珈 投資 張小姐向《東張西望》主持何沛珈表示，她很小就認識羅生這個朋友，兩人是中學同學，連家人也覺得他可靠。（圖片來源：TVB）
張小姐向《東張西望》主持何沛珈表示，她很小就認識羅生這個朋友，兩人是中學同學，連家人也覺得他可靠。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 證券公司聯席董事譚朗蔚接受東張主持何沛珈訪問。（圖片來源：TVB）
證券公司聯席董事譚朗蔚接受東張主持何沛珈訪問。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 K小姐也表示這個朋友整個形象信得過。（圖片來源：TVB）
K小姐也表示這個朋友整個形象信得過。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 K小姐也表示這個朋友整個形象信得過。（圖片來源：TVB）
K小姐也表示這個朋友整個形象信得過。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 何生也向東張主持何沛珈表示，聽朋友說找羅生投資未曾虧本。（圖片來源：TVB）
何生也向東張主持何沛珈表示，聽朋友說找羅生投資未曾虧本。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 何沛珈致電羅生了解究竟發生甚麼事，但對方立即收線。（圖片來源：TVB）
何沛珈致電羅生了解究竟發生甚麼事，但對方立即收線。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 羅生在投資群組內聲稱會解決事件，承認挪用投資款。（圖片來源：TVB）
羅生在投資群組內聲稱會解決事件，承認挪用投資款。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 羅生卡片上寫著某家族辦公室的助理副總裁。（圖片來源：TVB）
羅生卡片上寫著某家族辦公室的助理副總裁。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 羅生時不時會在網上的財經頻道上大談自己的財富管理經驗。（圖片來源：TVB）
羅生時不時會在網上的財經頻道上大談自己的財富管理經驗。（圖片來源：TVB）
東張西望 何沛珈 投資 警方於今年1月20日在屯門拘捕一名30歲男子。（圖片來源：TVB）
警方於今年1月20日在屯門拘捕一名30歲男子。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 