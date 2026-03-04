東張西望｜何沛珈查投資群組吸金騙局 10人中招失300萬 網民唔同情
投資群組營造賺錢假象 事主不斷加碼
羅生將所有找他投資的事主加入一個投資群組，組內大概有十幾人，羅生還發起集體投資，聲稱本金越大，賺得越多。何生表示，所在群組每隔一個至兩個星期都會發布投資圖，每次投資圖都顯示有盈利，有賺錢。何生在去年9月到10月總共投資了8次，共14萬港元，「當初投資2萬元時，一個月就賺了4,000元，於是很信任羅生」。一向做兼職工作的K小姐都經朋友介紹找羅生投資，開始在去年五月初試投資7,000港元，羅生還不時向她吹噓自己的投資眼光，例如投資7,000元，每日就賺150至300元。
騙徒教受害者借貸投資 總損失達48萬
去年10月，羅生問K小姐有沒有興趣可以加多一些錢，可以幫她「快走一轉」，趁局勢動蕩多賺點。為了令K小姐越陷越深，羅生還教她在不同的支付平台借錢，令K小姐不斷加碼，總共支付本金約48萬元。初期為了建立信任，羅生確實有讓受害者成功提款。張小姐曾試過提款出來，當時因需要20萬購物，羅生約4日就幫她提出20萬。何生試過以2萬投資，之後想拿回款項，約3至5個工作天就取回。K小姐去年7月初提出需12,000元交卡數，直到10月取回大約3萬元。
騙局敗露聲稱被調查 承認挪用投資款
到去年12月，K小姐因為自己突然失業加上每月需要償還貸款，開始找羅生取投資的錢，不料發現出事。羅生聲稱被人調查中，被懷疑洗黑錢，戶口的錢被人扣著。而何生亦臨近擺酒席的大日子，亦想找羅生取款支付禮金，但何生只叫他自己先支付，或者叫他以信用卡解決，令何生感覺很傍徨。一直潛水的羅生在今年一月中在投資群組內聲稱會解決事件，還承認自己曾經私下挪用大家投資的錢。羅生還聲稱已經虧蝕145萬，另有69萬花在私人事務上，所以他只會承擔69萬。
專家揭發無牌經營 涉嫌干犯盜竊罪
證券公司聯席董事譚朗蔚接受《東張西望》主持何沛珈訪問時表示：「一般人不可以幫人進行投資，首先一定要在證監會得到相關的牌照，即9號牌，才有資產管理的資格，而且個人有這個資格之外，還要受僱於有一間有9號牌的公司，這樣才可以幫人投資。」《東張西望》在網上調查羅生實際是沒有資產管理9號牌的，事主們投資的全部都落入羅生私人戶口。譚朗蔚指出，就算有一個9號牌的持牌人士，且掛牌到有9號牌的資產管理公司，但客戶的錢應放在公司戶口內，而不是放在個人那裡，絕對不會放入持牌人或者經紀私人賬戶。
家族辦公室澄清關係 羅生已被拘捕
《東張西望》主持致電羅生了解究竟發生甚麼事，但對方立即收線。《東張西望》主持又致電羅生卡片上的公司，但獲回覆他不是該公司持牌人士。《東張西望》亦正式以郵件向這家族辦公室查詢，回覆稱羅生曾向公司提供顧問服務，惟雙方早已沒有合作關係，已並非公司員工，倘有人未經公司同意下聲稱為本公司的職員或者代表本公司行事，會保留追究法律責任的權利。大律師陸偉雄向《東張西望》主持表示，羅生承認用了部份資金作私人用途，涉嫌干犯盜竊罪，最高刑法可以判監10年。
10名苦主報警求助警方拘捕30歲男子
目前羅生投資群組內大約10位苦主，總投資款共約300萬，全部不能取回。目前十位苦主仍未取回投資的錢，已分批報警求助。《東張西望》向警方查詢案件的最新進度，獲回覆稱，去年4月至10月期間共接獲七宗報案。經調查後，於今年1月20號在屯門以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名30歲男子，現已獲准保釋候查，須於三月下旬向警方報到並由新界北總區科技罪案組繼續跟進。
網民熱議投資騙局 提醒市民提高警覺
事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民留言「又係騙子……騙案之都」，對香港頻繁出現的詐騙案感到無奈。也有網民批評受害者：「跟本係貪心，邊有人有錢賺，會益人呀」，認為受害者過於貪心才會中招。另有網民質疑受害者的說法：「條女又話識羅生由細識到大，條友得嗰30歲」，對案件細節表示懷疑。更有網民感嘆：「貪錢之禍」，提醒大家投資需要謹慎，不要被高回報承諾蒙蔽雙眼。亦有網民大讚主持何沛珈表現專業，露膊造型亦十分吸睛：「Luna一字膊好正！」