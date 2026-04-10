東張西望｜港媽捉姦慘被小三打到入廠 絕望寫遺書企跳 決連環爆料復仇
深圳捉姦反被毆打暈倒 元配慘遭小三爪傷
李女士的復仇之路可謂一波三折，當她發現丈夫不但在香港召妓，更在深圳包養小三並在街頭手拖手風流快活後，決定親自北上對質。她暗中跟蹤丈夫由觀塘一路追到深圳，最終鎖定小三的住所展開「守株待兔」行動。當晚7點，李女士終於等到二人回家，立即衝入屋內質問對方並將丈夫衣服扔到外面。然而小三並非省油的燈，不但對李女士動手掌摑，更用指甲抓傷她，激烈對峙下李女士竟然暈倒在地。醒來時警察已經到場，她被帶到羅湖派出所進行調解，這場原本想要「生擒小三」的行動反而讓自己成了受害者。
丈夫公安面前假承諾 返港即反口覆水難收
在羅湖派出所的調解過程中，李女士丈夫在公安面前作出承諾，表示願意取消香港身份證，並親自簽名打手指模作實。這個承諾讓李女士以為終於可以阻止這個負心漢獲得香港永久居留權，豈料返港後到入境處辦手續時，職員卻表示不會取消他的身份證。面對這個晴天霹靂的消息，丈夫不但沒有愧疚，反而對李女士多番言語侮辱，完全暴露了他的真面目。這種前後不一的態度讓李女士徹底崩潰，當晚更寫下遺書企圖跳樓自殺，幸好女兒及時安慰才打消了這個念頭。《東張》主持李旻芳更雙眼通紅，非常同情李女士。
觀塘地盤當街對峙 元配拉弓飛身掌摑丈夫
《東張西望》攝製隊陪同李女士到觀塘地盤尋找丈夫，希望讓他親自回應整件事。經過大半小時的等待，丈夫終於現身，但一發現李女士在場便立即加快腳步想要逃避。面對丈夫死口不認錯的挑釁態度，李女士的情緒愈來愈激動，最終忍無可忍地舉起手向後拉弓，用盡全身氣力飛身掌摑丈夫。雖然對方身手敏捷用手攔開，但這一幕「拉弓飛身掌摑」的畫面已經成為整個事件最具戲劇性的高潮。當李女士要求丈夫取消香港身份證時再次被拒，二人發生拉扯，最終這個無賴丈夫還是成功逃脫，留下憤怒但無奈的李女士。
大律師揭居留權漏洞 單程證兩年後恐成永久居民
大律師陸偉雄接受《東張西望》訪問時表示，像李女士這種情況，入境處確實有權不予其丈夫香港永久居留權。然而現實情況是，李女士丈夫以單程證來港，還有兩年就住滿七年可以申請永久居留權。為了阻止這個負心漢得到永久居留權，李女士已經採取多項行動，包括就丈夫涉及衝紅燈幫人頂包事件報警，同時去信入境處舉報，並準備辦理離婚手續。這些法律程序雖然複雜，但是李女士唯一可以阻止丈夫獲得永久居留權的途徑。整個事件揭露了現行居留權制度的漏洞，讓部分人可以利用婚姻關係獲得居留權後就變心拋棄配偶。
網民狠批渣男行為 怒轟單程證制度漏洞
這宗跨境婚姻背叛事件在網上引起軒然大波，網民紛紛留言狠批丈夫的渣男行為。有網民直言「去入境處跳樓！入境有咩得罪佢？批錯咗佢老公？佢有份做成」，也有網民表示「完全聽唔明男人講乜，講返普通話算啦」，更多網民認為「有乜冤好伸？感情嘅嘢你情我願。除非你一早有佢做犯法勾當嗰啲證據留低，證明到佢攞香港身份證之前曾經喺香港干犯過法例，如果唔係攞咗張證，你點都一定收唔返」。這些留言反映了公眾對於利用婚姻獲取居留權後變心的強烈不滿，同時也突顯了現行制度在處理這類情況時的局限性。