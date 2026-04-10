東張西望｜港媽捉姦慘被小三打到入廠 絕望寫遺書企跳 決連環爆料復仇

一場跨境捉姦大戰慘烈收場！李女士為了生擒丈夫包養的深圳小三，隻身殺上對方屋企由天光等到天黑，豈料最終不但慘被小三掌摑兼爪傷，更在對峙中暈倒送院。然而這場婚姻背叛的血淚故事並未就此結束，當她發現丈夫在公安面前的承諾原來只是空頭支票後，憤怒的元配竟在觀塘地盤當街「拉弓飛身掌摑」，上演了一幕令人咋舌的復仇大戲。這宗涉及單程證居留權的情感糾紛，不但揭露了跨境婚姻的殘酷現實，更引發網民對法律漏洞的激烈討論。