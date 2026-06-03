東張西望｜播毒渣男染HPV匿健身室 分店即時深層清潔被揶揄洗錯店
3位苦主聯同攝製隊健身中心外成功圍剿H先生
昨晚（6月2日）播出的最終回中，主持甘詠寧聯同攝製隊陪同陳小姐、劉小姐及黃小姐三位苦主，在一間連鎖健身中心外守候。H先生在社交平台上釣魚後持雙拐杖赴約，甫現身即遭眾人上前毫不客氣地「圍剿」。面對甘詠寧的咪牌追問，H先生起初堅稱自己檢查結果沒有問題，但在三位苦主及主持再三逼問下，他終於承認自己感染HPV。承認後H先生隨即打算衝入該連鎖健身中心避風頭，豈料三位苦主同屬該店會員，眾人尾隨入內繼續追問，令H先生完全無處可逃。
健身中心大埔分店今早暫停營業進行深層清潔
事件播出後引起極大迴響，涉事連鎖健身中心的大埔分店隨即在社交平台Threads發帖公布，該分店於今日（6月3日）早上9時至10時暫停開放，進行深層清潔。帖文一出即引來大量網民留言，有人表示「咁多member有性病，呢間健身室真係要消毒」，亦有網民詢問健身中心使用哪款消毒水，直言「好驚」。不過，這次清潔行動卻意外引發另一場爭議，令健身中心陷入「洗錯店」的尷尬局面。
H先生疑在染病期間仍四處結識女子發展親密關係
據節目報道，H先生任職學校籃球教練，疑在明知自己染上性病的情況下，仍然透過社交平台到處結識女子並發展親密關係，導致多名女子染上性病及出現生殖器官病變。三位苦主陳小姐、劉小姐及黃小姐先後中招，她們決定聯手向《東張西望》求助，希望透過節目揭露H先生的惡行，防止更多女性受害。事件連續多日在節目中追蹤報道，終於在昨晚迎來大結局，成功當面逼使H先生承認染病事實。
網民質疑洗錯分店更發現H先生全程只望甘詠寧
網民反應極為熱烈，不少人紛紛留言指出健身中心「洗錯分店」，「餵你哋洗錯咗呀，沙田嗰間呀大佬，你哋有冇睇電視㗎」、「洗就洗沙田啦」、「您查返記錄睇下佢去過邊間啦」，更有網民詳細分析要使用哪種清潔劑才能消滅HPV病毒。另一方面，眼尖的網民亦發現H先生在整個對質過程中，目光始終只停留在主持甘詠寧身上，即使3位苦主不停與他正面溝通，他卻只看着甘詠寧說話及回應，更不時上下打量對方。有網民擔心甘詠寧的「人身安全」，亦有人提醒她之後記得消毒器材，減低感染機會。