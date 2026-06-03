東張西望｜播毒渣男染HPV匿健身室 分店即時深層清潔被揶揄洗錯店

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東張西望》連續兩日追蹤報道「播毒渣男」事件迎來最終回，任職學校籃球教練的H先生被3名受害苦主及攝製隊成功圍剿，由最初死口否認到最終承認感染HPV，整個過程充滿戲劇性反轉。然而網民除了關注事件本身，更發現H先生在被追問期間疑似對主持甘詠寧「色心大起」，全程目光只停留在靚女主持身上，令人嘩然。

3位苦主聯同攝製隊健身中心外成功圍剿H先生

昨晚（6月2日）播出的最終回中，主持甘詠寧聯同攝製隊陪同陳小姐、劉小姐及黃小姐三位苦主，在一間連鎖健身中心外守候。H先生在社交平台上釣魚後持雙拐杖赴約，甫現身即遭眾人上前毫不客氣地「圍剿」。面對甘詠寧的咪牌追問，H先生起初堅稱自己檢查結果沒有問題，但在三位苦主及主持再三逼問下，他終於承認自己感染HPV。承認後H先生隨即打算衝入該連鎖健身中心避風頭，豈料三位苦主同屬該店會員，眾人尾隨入內繼續追問，令H先生完全無處可逃。

健身中心大埔分店今早暫停營業進行深層清潔

事件播出後引起極大迴響，涉事連鎖健身中心的大埔分店隨即在社交平台Threads發帖公布，該分店於今日（6月3日）早上9時至10時暫停開放，進行深層清潔。帖文一出即引來大量網民留言，有人表示「咁多member有性病，呢間健身室真係要消毒」，亦有網民詢問健身中心使用哪款消毒水，直言「好驚」。不過，這次清潔行動卻意外引發另一場爭議，令健身中心陷入「洗錯店」的尷尬局面。

H先生疑在染病期間仍四處結識女子發展親密關係

據節目報道，H先生任職學校籃球教練，疑在明知自己染上性病的情況下，仍然透過社交平台到處結識女子並發展親密關係，導致多名女子染上性病及出現生殖器官病變。三位苦主陳小姐、劉小姐及黃小姐先後中招，她們決定聯手向《東張西望》求助，希望透過節目揭露H先生的惡行，防止更多女性受害。事件連續多日在節目中追蹤報道，終於在昨晚迎來大結局，成功當面逼使H先生承認染病事實。

網民質疑洗錯分店更發現H先生全程只望甘詠寧

網民反應極為熱烈，不少人紛紛留言指出健身中心「洗錯分店」，「餵你哋洗錯咗呀，沙田嗰間呀大佬，你哋有冇睇電視㗎」、「洗就洗沙田啦」、「您查返記錄睇下佢去過邊間啦」，更有網民詳細分析要使用哪種清潔劑才能消滅HPV病毒。另一方面，眼尖的網民亦發現H先生在整個對質過程中，目光始終只停留在主持甘詠寧身上，即使3位苦主不停與他正面溝通，他卻只看着甘詠寧說話及回應，更不時上下打量對方。有網民擔心甘詠寧的「人身安全」，亦有人提醒她之後記得消毒器材，減低感染機會。

東張西望 播毒渣男 在三位苦主及主持再三逼問下，渣男終於承認自己感染HPV。承認後H先生隨即打算衝入該連鎖健身中心避風頭。（圖片來源：TVB）
在三位苦主及主持再三逼問下，渣男終於承認自己感染HPV。承認後H先生隨即打算衝入該連鎖健身中心避風頭。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 豈料三位苦主同屬該店會員，眾人尾隨入內繼續追問，令H先生完全無處可逃。（圖片來源：TVB）
豈料三位苦主同屬該店會員，眾人尾隨入內繼續追問，令H先生完全無處可逃。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 三位苦主尾隨入內繼續追問，令H先生完全無處可逃。（圖片來源：TVB）
三位苦主尾隨入內繼續追問，令H先生完全無處可逃。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 涉事連鎖健身中心的大埔分店隨即在社交平台Threads發帖公布，該分店於今日（6月3日）早上9時至10時暫停開放，進行深層清潔。（圖片來源：Threads）
涉事連鎖健身中心的大埔分店隨即在社交平台Threads發帖公布，該分店於今日（6月3日）早上9時至10時暫停開放，進行深層清潔。（圖片來源：Threads）
東張西望 播毒渣男 網民惡搞渣男染性病，並迅速起底。（圖片來源：Threads）
網民惡搞渣男染性病，並迅速起底。（圖片來源：Threads）
東張西望 播毒渣男 播毒渣男惹HPV被3苦主圍剿，網民發現男事主全程疑「色心起」淨係望靚女主持？（圖片來源：TVB）
播毒渣男惹HPV被3苦主圍剿，網民發現男事主全程疑「色心起」淨係望靚女主持？（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 網民除了關心事件發展，亦留意到男事主全程疑「色心起」，全程只顧看美女主持甘詠寧！（圖片來源：TVB）
網民除了關心事件發展，亦留意到男事主全程疑「色心起」，全程只顧看美女主持甘詠寧！（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 男事主留電話給甘仔，但最後沒有現身再回應。（圖片來源：TVB）
男事主留電話給甘仔，但最後沒有現身再回應。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 全程只顧看美女主持甘詠寧，沒理會3位苦主。（圖片來源：TVB）
全程只顧看美女主持甘詠寧，沒理會3位苦主。（圖片來源：TVB）
東張西望 播毒渣男 即使3位苦主不停與H先生正面溝通，但他只看着甘仔說話及回應。（圖片來源：TVB）
即使3位苦主不停與H先生正面溝通，但他只看着甘仔說話及回應。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期

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