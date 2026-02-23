東張西望｜新型碰瓷幕後軍師曝光 觀眾大爆親身經歷及索償攻略

東張西望》早前多次報導新型碰瓷索償騙案，引發廣泛關注。警方近日拘捕多名涉案人士，包括醫生，近日亦到一間律師行搜證。究竟某些律師行在這些事件中扮演一個甚麼角色？有曾嘗試索償的觀眾主動聯絡《東張西望》，大爆其親身經歷，他指數年前遇上交通意外後，竟有律師行職員主動聯絡，提供詳細索償流程圖表，更教授如何應對警方錄口供程序！這份鉅細無遺的「索償攻略」不但列明各項賠償項目金額，更教導如何製造假戶口紀錄，甚至提議轉介能批出30日病假的醫生。

楊先生親述律師行主動接觸經過

今集《東張西望》主持梁菁琳電話訪問觀眾楊先生，他指數年前發生交通意外，幸好並無受傷，豈料事後竟有林姓律師行職員主動聯絡他，聲稱可以幫他索償。該名職員不但提供了一份詳細的索償流程圖表，更估算出具體的賠償金額，並且仔細教授如何應對警方錄口供的程序。楊先生表示，對方的專業程度令他一度以為這是正常的法律服務，直到聽到職員的具體建議後，才驚覺事情並不單純。

索償攻略圖表內容鉅細無遺

觀乎相關圖表，內容可謂鉅細無遺，列明各大重點項目。首先是「痛苦賠償」，要求最少一個月病假紙，一般索償5萬元，若有MRI磁力共振報告，索償額更可達8萬至10萬元。接著是「病假人工」，可索取4至6個月的人工，圖表上更寫著「冇錢入，可以出」，意思是戶口要作假，不要有出糧和供強積金紀錄，但可以不斷有錢支出。第三項是「競爭力損失」可以索取3個月人工，另外還有「醫藥費」、「交通費」、「補品費」、「修車費」、「租車費」及「乘的士去醫院和警署的費用」等多項名目。

警方錄口供應對策略詳細指導

律師行職員更提供了去警署錄口供的詳細指示。「154」是警方只控告對方的代號，這個情況下就說事發經過，提供醫生紙、乘客資料等等，接著等收警方信件。如果是「857」，代表警方打算控告意外雙方，這個情況就甚麼都不要說，只交出車Cam片和病假紙，然後律師行會找律師協助打官司。這些代號和應對策略顯示，律師行對警方程序瞭如指掌，明顯有豐富的「實戰經驗」。

職員提議轉介醫生批30日病假

更令人震驚的是，律師行職員竟然教楊先生去看醫生，甚至提出可以轉介能夠批出30日病假的醫生。職員又指，病假期間楊先生可以繼續工作，這種安排明顯是要製造虛假的醫療紀錄。律師行安排了全部東西後，楊先生詢問律師費怎樣計算，職員稱不用律師費，費用會由對方保險公司支付，這種「免費午餐」的說法更加令人懷疑其動機。楊先生聽到律師行職員所說內容後，認為事情不妥，最終未有再回覆對方。楊先生的經歷正好說明，這些律師行會主動接觸交通意外受害者，利用他們對法律程序的不熟悉，誘導他們參與虛假索償。

網民反應強烈要求嚴厲執法

事件曝光後，網民反應強烈。有網民留言「律師行教唆他人犯法，告人果啲都應該拉啦」，亦有人諷刺「東張幾好，教晒全世界點樣claim錢」，更有網民要求「律師公會重唔做野！你們有社會責任」。不少網民笑言「呢集要save低」，並要求執法部門嚴厲打擊這類騙案，保障守法市民的權益。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

