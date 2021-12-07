東張西望｜女勇士黃穎君採訪大埔曱甴公屋 「翻版謝安琪」選美出身嫁監製

《東張西望》最近多次深入探訪公屋其中一個好嚴重的小強問題，最新一集報道大埔富亨邨一位獨居男人養到一屋曱甴，估計數量超過百萬，最終要搵滅蟲公司義務滅蟲，《東張》派出女主持黃穎君到場直撃，畫面非常震撼，32歲已為人母的黃穎君，參加過工展小姐與港姐，今次唔靠身材靠膽量出位，面對海量的曱甴依然鎮定，被封「東張女勇士」。