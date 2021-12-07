東張西望｜女勇士黃穎君採訪大埔曱甴公屋 「翻版謝安琪」選美出身嫁監製
*以下內容可能會引致不安
撰文：東方新地 圖片：[email protected]黃穎君、《東張西望》影片截圖
黃穎君親身上陣幫手
做《東張西望》主持除了採訪真相，仲要身體力行，上一集黃穎君見證滅蟲專家深入曱甴公屋噴殺蟲劑，之後還有大量善後工作要做，黃穎君唔止幫手清除屋內令人非常噁心的垃圾，還坐在後樓梯幫手調配殺蟲藥水。
多謝大家關注
黃穎君曾被指樣貌似謝安琪而備受關注，畢業於香港大學教育系和香港中文大學(社會學系碩士)的她，曾出散文集，有學識而且多才多藝，並熱衷參與各大小慈善活動。入行至今拍過不少劇，不過全都是閒角，19年加入《東張西望》成為外景主持之一。今次採訪曱甴公屋再有機會上位，黃穎君在社交網轉載了不少傳媒報道，感謝大家的關注。
更新：大埔百萬曱甴公屋(下集)
劇裡劇外都係好媽媽
黃穎君2010年參選《 工展小姐選舉 》奪冠時，已被指激似謝安琪，其後她在2012年參選香港小姐競選，雖未能躋身決賽，但仍獲簽入無綫，擔任娛樂新聞台主播持。她曾在《 降魔的2.0 》中自劇中老公「 龍貓 」過身後，要獨力揸的士養家並照顧一對仔女，網民都指劇情十分催淚。黃穎君直言 《降魔的》系列是她入行以來最愛的劇集，但她和 「龍貓」何遠東對手戲卻不多，已死去的 「龍貓」更只在回憶和幻境中出現。
感謝老公幫手湊B
黃穎君與 J2節目《 #後生仔傾吓偈 》監製丘一峯在2015年結婚，並在前年誕下兒子丘在源（Ollie），現時囝囝已2歲大，她感性表示：「 好多謝老公同父母幫我手照顧囝 囝，支持我去做鍾意嘅事，等我可以認真咁投入工作，同時亦可以畀孩子一個榜樣。」
《東張西望》挑戰終極小強王國
《東張西望》過去曾多次採訪佈滿小強的公屋，不過今次都算「打大佬」，因為該公屋單位的小強數量多得恐怖，無論滅蟲公司員工，抑或《東張西望》的拍攝團隊，入屋前都身穿保護衣與面罩，如臨大敵。
黃穎君發表感受
這次由女主持黃穎君負責在現場報道，只見她非常鎮定，即使沒有身穿保護衣都肯走入屋，經過滅蟲後，海量的小強在屋內及屋外的走廊垂死掙扎，畫面極度恐怖嚇人。事後黃穎君在社交平台分享採訪感受：「一連三日《東張西望》很多人inbox我驚唔驚……點會唔驚，但因為對團隊的信任、挑戰自己、見到鄰居們的困擾無助，以及幫助業主家人的心……我們嘗試踏出第一步，希望有義工社工幫忙跟進。」
最鎮定女主持
之後黃穎君更嘗試接觸該公屋單位的住客，因為他是獨居老人兼有執垃圾習慣，屋內藏有大量食剩殘渣，全屋都有極多垃圾積存，連床褥都有多張，結果各處罅隙都藏有大量曱甴，滅蟲公司噴完滅蟲水，小強即四處湧出大逃亡，面對如此噁心的場面，黃穎君並未表露驚慌一面，難怪多位圈中女藝人包括周家蔚、簡淑兒及李旻芳等都讚她好勇。