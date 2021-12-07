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東張西望｜女勇士黃穎君採訪大埔曱甴公屋 「翻版謝安琪」選美出身嫁監製

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撰文：東方新地

《東張西望》最近多次深入探訪公屋其中一個好嚴重的小強問題，最新一集報道大埔富亨邨一位獨居男人養到一屋曱甴，估計數量超過百萬，最終要搵滅蟲公司義務滅蟲，《東張》派出女主持黃穎君到場直撃，畫面非常震撼，32歲已為人母的黃穎君，參加過工展小姐與港姐，今次唔靠身材靠膽量出位，面對海量的曱甴依然鎮定，被封「東張女勇士」。

*以下內容可能會引致不安

撰文：東方新地 圖片：[email protected]黃穎君、《東張西望》影片截圖

黃穎君身穿保護衣，深入超級小強公屋採訪。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君身穿保護衣，深入超級曱甴公屋採訪。（圖片來源：[email protected]黃穎君）

黃穎君親身上陣幫手

做《東張西望》主持除了採訪真相，仲要身體力行，上一集黃穎君見證滅蟲專家深入曱甴公屋噴殺蟲劑，之後還有大量善後工作要做，黃穎君唔止幫手清除屋內令人非常噁心的垃圾，還坐在後樓梯幫手調配殺蟲藥水。

黃穎君在後樓梯調配殺蟲藥水。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君在後樓梯調配殺蟲藥水。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君身處曱甴公屋單位內，依然面不改容。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君身處曱甴公屋單位內，依然面不改容。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

多謝大家關注

黃穎君曾被指樣貌似謝安琪而備受關注，畢業於香港大學教育系和香港中文大學(社會學系碩士)的她，曾出散文集，有學識而且多才多藝，並熱衷參與各大小慈善活動。入行至今拍過不少劇，不過全都是閒角，19年加入《東張西望》成為外景主持之一。今次採訪曱甴公屋再有機會上位，黃穎君在社交網轉載了不少傳媒報道，感謝大家的關注。

黃穎君入行逾10年，一直演閒角及主持，今次終於受到外界關注。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君入行逾10年，一直演閒角及主持，今次終於受到外界關注。（圖片來源：[email protected]黃穎君）
黃穎君出po感謝大家的關心。(Facebook@黃穎君)
黃穎君出po感謝大家的關心。([email protected]黃穎君)

更新：大埔百萬曱甴公屋(下集)

劇裡劇外都係好媽媽

黃穎君2010年參選《 工展小姐選舉 》奪冠時，已被指激似謝安琪，其後她在2012年參選香港小姐競選，雖未能躋身決賽，但仍獲簽入無綫，擔任娛樂新聞台主播持。她曾在《 降魔的2.0 》中自劇中老公「 龍貓 」過身後，要獨力揸的士養家並照顧一對仔女，網民都指劇情十分催淚。黃穎君直言 《降魔的》系列是她入行以來最愛的劇集，但她和 「龍貓」何遠東對手戲卻不多，已死去的 「龍貓」更只在回憶和幻境中出現。

黃穎君曾在《降魔的2.0》中有出色的演出。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君曾在《降魔的2.0》中有出色的演出。（圖片來源：[email protected]黃穎君）
黃穎君直言 《降魔的》系列是她入行以來最愛的劇集。
黃穎君直言 《降魔的》系列是她入行以來最愛的劇集。（圖片來源：[email protected]黃穎君）
黃穎君劇中為了養大一對仔女，妻承夫業做的士司機，面對野蠻客人都要頂硬上開工。（圖片來源：《降魔的2.0》劇照）
黃穎君劇中為了養大一對仔女，妻承夫業做的士司機，面對野蠻客人都要頂硬上開工。（圖片來源：《降魔的2.0》劇照）
黃穎君自2010年參選《 工展小姐選舉 》奪冠時，已被指激似謝安琪。
黃穎君自2010年參選《 工展小姐選舉 》奪冠時，已被指激似謝安琪。

感謝老公幫手湊B

黃穎君與 J2節目《 #後生仔傾吓偈 》監製丘一峯在2015年結婚，並在前年誕下兒子丘在源（Ollie），現時囝囝已2歲大，她感性表示：「 好多謝老公同父母幫我手照顧囝 囝，支持我去做鍾意嘅事，等我可以認真咁投入工作，同時亦可以畀孩子一個榜樣。」

黃穎君與 J2節目《 #後生仔傾吓偈 》監製丘一峯在2015年結婚，並在去年誕下兒子丘在源（Ollie），現時囝囝已八個月大。
黃穎君與 J2節目《 #後生仔傾吓偈 》監製丘一峯在2015年結婚，並誕下兒子丘在源（Ollie），現時囝囝已2歲大。
黃穎君是個好媽媽，工餘時間全部都是湊仔享受親子樂。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君是個好媽媽，工餘時間全部都是湊仔享受親子樂。（圖片來源：[email protected]黃穎君）
黃穎君陀B時拍下不少大肚寫真，留下最美的一刻，她表示自己一向好勤力Keep Fit，但始終骨架較大，因此平時較少拍攝性感的泳裝照。
黃穎君陀B時拍下不少大肚寫真，留下最美的一刻，她表示自己一向好勤力Keep Fit，但始終骨架較大，因此平時較少拍攝性感的泳裝照。
黃穎君擁有香港大學教育系學士及香港中文大學社會系碩士的高學歷，並修讀過香港公開大學創意電影編劇課程，前年她曾推出散文集《 曾幾何時 》。
黃穎君擁有香港大學教育系學士及香港中文大學社會系碩士的高學歷，並修讀過香港公開大學創意電影編劇課程，曾推出散文集《 曾幾何時 》。

《東張西望》挑戰終極小強王國

《東張西望》過去曾多次採訪佈滿小強的公屋，不過今次都算「打大佬」，因為該公屋單位的小強數量多得恐怖，無論滅蟲公司員工，抑或《東張西望》的拍攝團隊，入屋前都身穿保護衣與面罩，如臨大敵。

黃穎君在屋內報道現場惡劣環境。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君在屋內報道現場惡劣環境。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
滅蟲專家在屋內及走廊都要噴殺蟲水。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
滅蟲專家在屋內及走廊都要噴殺蟲水。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
滅蟲專家噴先殺蟲水，全屋都是小強屍骸。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
滅蟲專家噴先殺蟲水，全屋都是小強屍骸。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
恐怖現場。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

黃穎君發表感受

這次由女主持黃穎君負責在現場報道，只見她非常鎮定，即使沒有身穿保護衣都肯走入屋，經過滅蟲後，海量的小強在屋內及屋外的走廊垂死掙扎，畫面極度恐怖嚇人。事後黃穎君在社交平台分享採訪感受：「一連三日《東張西望》很多人inbox我驚唔驚……點會唔驚，但因為對團隊的信任、挑戰自己、見到鄰居們的困擾無助，以及幫助業主家人的心……我們嘗試踏出第一步，希望有義工社工幫忙跟進。」

小強大逃亡時，黃穎君依然守在走廊。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
小強大逃亡時，黃穎君依然守在走廊。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君見證住動魄驚心的一幕。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君見證住動魄驚心的一幕。（圖片來源：[email protected]黃穎君）
黃穎君在社交網留言，希望大家感受到她作為傳媒的使命感及責任感。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君在社交網留言，希望大家感受到她作為傳媒的使命感及責任感。（圖片來源：[email protected]黃穎君）

最鎮定女主持

之後黃穎君更嘗試接觸該公屋單位的住客，因為他是獨居老人兼有執垃圾習慣，屋內藏有大量食剩殘渣，全屋都有極多垃圾積存，連床褥都有多張，結果各處罅隙都藏有大量曱甴，滅蟲公司噴完滅蟲水，小強即四處湧出大逃亡，面對如此噁心的場面，黃穎君並未表露驚慌一面，難怪多位圈中女藝人包括周家蔚、簡淑兒及李旻芳等都讚她好勇。

黃穎君繼續追訪小強公屋單位的男主人。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君繼續追訪小強公屋單位的男主人。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
黃穎君獲不少圈中好友讚賞。（圖片來源：（圖片來源：IG@黃穎君））
黃穎君獲不少圈中好友讚賞。（圖片來源：（圖片來源：[email protected]黃穎君））
黃穎君是10年的工展小姐冠軍，曾被指與謝安琪相似而備受關注，已婚及育有一子。（圖片來源：IG@黃穎君）
黃穎君是10年的工展小姐冠軍，曾被指與謝安琪相似而備受關注，已婚及育有一子。（圖片來源：[email protected]黃穎君）

去片！大埔百萬曱甴公屋(上集)

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