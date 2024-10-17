李佳芯被捲入兒童比賽騙案親上IG回應 《東張》開名報涉及藝人但冇求證？
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TVB節目《東張西望》昨日（16日）報道了一宗涉及兒童才藝比賽的網絡騙案，當中開名提及多名藝人，其中包括自家藝人李佳芯，但並未有向當事人求證，其後李佳芯選擇自己上IG作出回應。
《東張西望》報道兒童比賽騙案
報料人吳小姐透露，她於9月時在社交媒體上看到這個「全港兒童才藝大賽」的招募廣告，獎金高達10萬元，聲稱由ViuTV贊助，並提及有多位藝人參與，包括李佳芯、郭政鴻、小肥、王菀之，負責人則是ViuTV主持陳安立。
吳小姐報名後被邀請加入一個通訊群組：「有人自稱係陳安立，佢就話自己係呢個賽事嘅負責人，介紹完之後，就要我哋玩啲類似遊戲咁嘅嘢，咁就話要入連結。」吳小姐感到整個報名過程異常，懷疑這是一場「刷單」騙局。
陳安立發文澄清並非活動負責人
《東張西望》節目組隨後向香港兒童文化藝術協會查詢，證實並無此活動。ViuTV也否認有舉辦或贊助此活動。另一方面，陳安立9月中亦在社交媒體上發文澄清自己並非活動負責人，不過節目組在報道中並未有訪問相關藝人。
李佳芯IG發限時動態回應
報道出街後，李佳芯回應傳媒查詢，表示自己完全不知情，並已向經理人澄清未參與此事，直言感覺無奈，其後她在IG發出限時動態，再用「非常無奈」4字來形容自己的感受：「現在真的有太多騙案，而且行騙手法層出不窮，每次聽/見到身邊有人受害都感到非常無奈！希望大家能時刻保持警覺，不行騙也不受騙。」
有片睇：
電視台主辦「全港兒童才藝大賽」? 活動由藝人主理負責? 大家小心中伏受騙!
撰文：東方新地圖片來源：IG@aliaime、IG@bluebanana8、FB@Brian 陳安立、FB@Ivana Wong 王菀之、TVB