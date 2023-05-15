東張西望｜李旻芳 VS 梁敏巧 小背心Look 一個獲激讚、一個被鬧爆？！
《東張西望》李旻芳採訪片段急出街
5月13日晚上《東張西望》原打算播放「工廈變淫窟」報道，不少網民事前都表示好期待，話：「下集正」、「聽晚必睇」，更有網民追問：「邊到工廠？」等，但《東張西望》最後卻臨時變陣，改播「教育界老鼠屎」報道，令不少網民大表失望，直言：「等咗成晚空歡喜。」
原來李旻芳收到投訴信
原來《東張西望》主持李旻芳直踩上教協採訪涉事教師，翌日即收到教協發出的投訴信，指她擅自闖入並作出惡意質問，要求禁止《東張》播放有關片段，及揚言要追究法律責任，網民估計節目組因此為避免夜長夢多，才決定提早將內容播出街。
網民激讚李旻芳黑肉小背心Look
不過有不少網民就錯重點，激讚「東張女神」李旻芳做採訪時的小背心Look超索，雖然造型相對密實，但仍充滿女人味：「李旻芳浸人妻味越嚟越正」、「黑肉！」、「條女好X fit」等等。
梁敏巧小背心Look被鬧爆
但同樣係《東張西望》女主持，梁敏巧的小背心Look竟然被網民鬧爆。5月14日晚「工廈變淫窟」報道終於在《東張西望》播出，節目中梁敏巧穿著一條低胸吊帶背心裙現身觀塘街頭做採訪，先後訪問了途人及大廈的看更。
網民：以為個佢都係做嗰味
但比起節目中放蛇直擊「撳鍾仔」服務內容的勁爆話題，網民竟然對梁敏巧的一身造型有更大意見，紛紛留言狠批：「女主持著到咁真係似上去開工」、「呢個東張女記者外表都成個佢哋咁樣冇分別呀」、「睇到我一舊夢咁！個主持著到咁我以為個佢都係做嗰味～」等等。
指做時事題材應作端莊打扮
有網民更嬲爆發文指：「其實我覺得個主持呢都唔應該著得咁性感，我以為呢佢係扮嗰啲職業女性，我冇特別偏見只不過我有少少覺得出奇，你既然做呢啲咁嘅直播節目特別做呢啲咁嘅題材，點解唔可以著得端莊少少呢？」獲得不少網民認同。
「東張女神」身不由己？！
也有網民鬧爆全部《東張》女主持：「成個東張街訪女主持團隊一直以這種衣著作賣點，同嗰類人楊根本無分別」、「東張西望不嬲係咁，緊身衣現晒形係基本」等，但就有網民力撐《東張》女主持們都係身不由己：「我聽聞之前有一堆東張女外境主持走咗一大批，係因為公司要求咁樣著！」
《東張西望》「學界老鼠屎」報道：
《東張西望》「工廈變淫窟」報道：
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