東張西望｜李旻芳 VS 梁敏巧 小背心Look 一個獲激讚、一個被鬧爆？！

《東張西望》前日（5月13日）忽然抽起「工廈變淫窟」報道，改報「教育界老鼠屎」，引起網民熱議，不過有不少網民就錯重點，激讚李旻芳做採訪時的小背心Look超索！而到昨日（5月14日）「工廈變淫窟」報道終於出街，改由梁敏巧穿著吊帶小背心裙上陣做採訪，卻引來網民大量負評！