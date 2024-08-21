東張西望 李旻芳連環追問長洲中學校長獲激讚 超專業問到對方口啞啞！
長洲「虐兒欺凌羅生門」引關注
《東張西望》日前播出長洲1名15歲男生獲學校社工替其申請兒童保護令，並指控其父親虐兒。不過在製作組的調查，以及其他家長和學生的爆料下，校方就被質疑是想以虐兒掩蓋校園欺凌，引申出「虐兒欺凌羅生門」，令事件瞬間引起社會關注。
李旻芳連環追問獲激讚
李旻芳在日前播出的節目中以電話形式訪問了涉事中學的副校長，並連環追問校方啟動保護兒童的機制的標準、家長質疑校方以虐兒掩蓋校園欺凌、以及學校是否發生過欺凌事件等。不過涉事校長就被李旻芳問到口啞啞，除咗不斷支吾以對外，最後更以要上堂為由結束訪問！而李旻芳的訪問更獲網民激讚好入肉：「主持好厲害，問到副校口窒室唔識答」「李旻芳真係越做越好，好專業！」「副校擺明心虛，仲扮要上堂」「李旻芳的發問好清晰有條理」「好喜歡主持提問很冷靜和清楚」
對於保護兒童的機制，趙副校長表示，學校會觀察學生的非常行為和傷勢，並與班主任及社工溝通處理，「我哋開始觀察到學生有啲不尋常嘅跡象，甚至傷勢，我哋都會跟進處理。我哋會同返相關嘅班主任、社工溝通。」
東張西望｜劉家不滿學校處理 校園惡霸遭攝製隊斷正
劉生劉太不滿學校對「虐兒」指控的處理，與節目主持李旻芳前往學校尋求解釋。然而，他們的訴求未能得到學校的正面回應，並指學校「徹底失敗」。
此外，節目組在校園內拍攝到疑似學校惡霸學生推倒另一名學生的情況，劉家女兒馬上認出其中一名涉事學生曾向兄弟收取保護費，並騷擾過她。
東張西望｜網民： 呢間學校全部人都好有問題
報導播出後，很多網民對此事都感到震驚，網民一面倒批評學校的回應及處理手法，指學校包庇學生霸凌「不可接受」，紛紛表示「呢間學校由校長到 教師及學生好有問題」、「一間什麼學校，冇人理，教育局做緊D咩，可以有間咁既學校存在，全香港人都睇到佢地講大話」、「小朋友父母應該向警署報案，舉報當事社工向法庭作出假證公，因為事件已攪大，警務署應會立案調查。學校有關人員及那社工實為社會渣宰，不要放過他們。」
對於校園惡霸的惡行被《東張西望》攝製隊斷正，有網民表示「比電視台影到正一正，真係水洗都唔清，包庇奸邪一定有報應，盡早交人先係最明智」，此外，也有人認為所有人都在說謊，「我認為全部都講大話，包括學校，家長及全部屋企人」。
東張西望｜校園欺凌者有男有女 多達10名學生
校園欺凌的情況比想像中嚴重，施襲者涉及多達10名學生，包括男生和女生，他們在校門口等待受害學生放學，行為極為囂張。
一名家長描述景象大「宛如黑社會電影」。另有學生在校內外進行各種不法行為，包括偷竊和騷擾，不過學校對此僅作口頭警告。
李旻芳 英國大學畢業 入行前曾做空姐
現年37歲的李旻芳畢業於英國大學 University of Central Lancashire UK，修讀 Business and Marketing Degree BA (Hons) 並取得一級榮譽大學學位，入行前曾做空姐，又參加過2012年港姐選舉首輪面試，2013年她修畢第26期TVB藝員訓練班入行，到2015年開始主持《東張西望》至今，因豐滿身形而備受網民關注，更被封為「東張咪神」。
其實李旻芳雖然已「封盤」做人妻，但老公黃耀英（Darren）曾經「開綠燈」，直言支持她繼續行性感路線：「因為香港電視台嘅尺度唔會太大，變相佢都唔會過分性感，我接受到！」所以網民唔使太擔心她婚後因為怕被「睇蝕」，而減少性感出鏡！