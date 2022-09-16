東張西望｜梁菁琳貼身小背心出鏡被指教壞細路 親解打扮性感全因工作需要

近月《東張西望》又有新女神誕生，現年28歲的外景主持梁菁琳是去年落選港姐，採訪時盡顯口才了得，一副姣好身材更加成為網民討論的焦點！日前無綫宣布推出《東張+》(即《東張西望》加長版)，極速上位的梁菁琳將會負責科技一欄，對於被指經常穿貼身小背心出勤，梁菁琳解釋有原因。