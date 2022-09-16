東張西望｜梁菁琳貼身小背心出鏡被指教壞細路 親解打扮性感全因工作需要
梁菁琳《東張+》負責採訪科技新聞
去年的落選港姐梁菁琳在《東張+》的記者會繼續以貼身小背心示人，在云云主持人堆中都幾搶鏡，貴為新一代「東張女神」，梁菁琳將在《東張+》負責科技一欄，她接受訪問時說：「好坦白講我係識用多過去研究，我覺得《東張+》係一個好好嘅平台，去畀我呢啲電子小白採訪有經驗嘅人，同埋分享畀我哋知一啲新科技。」
貼身衫採訪被指教壞細路
梁菁琳入行至今都毫不吝嗇身材，例牌以性感打扮出鏡，早前她以低胸裝採訪一名小朋友，引起網民熱討，批評她會教壞細路，梁菁琳回應傳媒時竟表示是因為工作需要：「我著貼身少少其實真係方便做嘢，至於身形方面我只可以話係我嘅一部份，希望大家專注喺我嘅報道同工作上面，如果大家話我曲線比較現形，我會覺得係讚賞同欣賞，我相信靚嘅事物大家都鍾意睇。」
《東張西望》新「東張女神」梁菁琳 常著貼身衫出鏡
擁澳洲悉尼大學一級榮譽雙學士學靂的梁菁琳，加入《東張西望》僅9個月已繼承了多屆東張女神上位的傳統，經常穿著貼身衫出鏡，凸顯出其逼爆好身材，成功引起不少網民關注！早前有食肆被爆於後巷處理盆菜食材，梁菁琳憑著出色的採訪技巧，問到食肆負責人漏口風，最後口啞啞拒絕再受訪，獲網民大讚頭腦清析兼口才了得。
疑有黑色「加拿大」
《東張西望》早前一集講到在疫情下有食肆堅持營業到深夜，梁菁琳在採訪食肆老闆娘鄭太時，身著一件緊身啡色冷衫，盡顯激凸上圍，以電話訪問快速檢測呈陽性的患者家屬時，梁菁琳則換上另一件露肩貼身上衣，再次成為焦點，雖然有網民指其腋下疑似呈暗黑色，但有不少網民大讚性感誘人，非常吸睛！
梁菁琳 澳洲雙學士畢業
現年28歲梁菁琳是2021年落選港姐，參選前職業是一名獸醫，曾以雙重一級榮譽於世界排名前50名的澳洲悉尼大學畢業，主攻獸醫系Bachelor of Veterinary Science（BVSc）及Bachelor of Science（Veterinary）（BScVet），志向是推廣動物福利。雖然已簽入TVB，但梁菁琳並未有放棄獸醫事業，去年11月曾表示正在準備考北美洲的獸醫執業試。
對雀鳥有情意結
梁菁琳喜愛所有動物，但對雀鳥特別有份情意結，除了因為與雀鳥有過不少珍貴回憶，更主要是有感雀鳥能獲得的資源不足夠。原來梁菁琳高中時曾在街上遇見一隻彩鳳（又名虎皮鸚鵡），可惜收養這隻彩鳳半年後，牠便病倒了，她說：「嗰時香港通街都係貓狗診所，但雀仔專科醫生就只得一個，我哋Book唔到時間，要等幾個禮拜先可以診治，但因為雀仔一病會好快走下坡，所以我好記得當時係好無助。點解因為佢係雀仔，就冇咁多資源呢？」
難忘面對患癌雀離世
梁菁琳提到最難忘的一次救治動物的回憶，是在做研究時，遇見一隻患癌的彩鳳，很喜歡企在她的膊頭上玩她的頭髮，在牠死亡前一晚，更曾企在她膊頭不願走，到第二天牠走了，她喊到收唔到聲，認為自己救不回這隻彩鳳，很有挫敗感。她還記得當時上司對她說，醫生未必可以100%救返病人，但牠在生的時候，她可以幫手改善，讓牠過得更好。此外梁菁琳笑言曾將一條兩米長的大蟒蛇放在自己的肩膊上，又試過為一條鱷魚取出胃裡的銀仔，她還清楚記得那是一枚1981年的新西蘭1毫硬幣。
疫情下選擇回港陪伴家人
梁菁琳透露她讀獸醫時，有一半時間是讀貓狗、40%是讀農場動物，有感接觸雀鳥的機會不多，因此原本獸醫課程要讀5年，最後1年實習，但她在第4年選擇擱置原本學科，轉而花1年時間去研究雀鳥胃部的真菌感染，之後再重返原本學科進行實習，總共讀了6年時間。畢業後，梁菁琳自2019年前往新加坡1間新開的專科醫院執業，但因為疫情影響，令她有1年多時間都未能陪在家人身邊，最終她選擇於去年4月離職回港，並在胞妹建議下參選港姐。
即睇《東張西望》深夜食堂堅持開到半夜：
菁琳的確係有料之人！！
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