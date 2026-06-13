東張西望｜住4房複式全家瞓廳3個月 漏水拖足7年 發展商逼簽魔鬼合約

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東張西望》主持甘詠寧日前跟進東涌一宗拖延長達7年的複式單位漏水事件，業主李先生一家六口坐擁四房複式單位，卻被迫全家擠在客廳睡地板超過3個月。更令人震驚的是，發展商維修到一半突然停工，竟要求業主簽署一份被形容為「魔鬼合約」的保密協議，否則拒絕繼續維修。

主人房拆爛後停工 一家六口瞓客廳3個月

李先生於2016年購入東涌一個私人屋苑的兩層連天台複式單位，2018年一家六口搬入居住，豈料2019年便發現全屋多處嚴重漏水。天花板大面積發霉，散發出濃烈異味，四間睡房全部無法使用。李太向甘詠寧透露，全家人只能買床褥鋪在客廳地板或睡梳化，已經維持了超過3個月。更雪上加霜的是，家中所有冷氣機疑因漏水全部損壞，在炎熱天氣下一家人苦不堪言。李先生懷疑問題源於外牆及天台防水層出現破損，多次聯絡發展商要求跟進，對方派人上門拍照後卻一直不了了之。

發展商被投訴後才維修 卻突然要求簽保密協議

事件拖延近7年，李先生近日向發展商表明將向傳媒投訴，對方才終於派人上門展開維修工程。然而工程毫無規劃可言，工人將主人房全部拆爛後，卻在維修進行到一半時突然停工。隨後發展商向李先生提出一份文件，要求他簽署後放棄日後一切追究權利及投訴權，並且協議內容必須保密，一旦公開，發展商有權即時終止所有維修工程。李先生形容這是一份「魔鬼合約」，令他進退兩難。大律師陸偉雄審閱文件後直言：「這封信內容完全只保障發展商，沒有顧及業主利益，業主簽署前要三思。」

發展商回應稱正與業主協商餘下工程細節

東張西望》就事件向發展商查詢，對方回覆指2019年收到業主申報後，已安排職員前往視察並委派承建商跟進，其後規劃合適的改善方案。發展商表示獲業主允許後已開展工程，部份工作已經完成，而餘下工程細節需與業主進一步協調，暫未展開，目前正與業主協商中。不過李先生強調，他唯一的要求只是發展商徹底解決漏水問題，讓一家人能夠正常生活。事件至今雙方仍未達成共識，維修工程進度完全停滯。

網民熱議7年忍耐力 有人建議直接入稟法院

事件播出後隨即引發網民熱烈討論，不少人對李先生忍耐7年才求助感到不解。有網民留言「忍咗7年先報東張」、「7年無得住都無問題，即係無住屋問題啦」，質疑為何不早日採取行動，亦有人質疑「咁有錢買兩層複式？出去租屋啦！」亦有網民直言「東涌私人屋宇，直接告間發展商」、「一開波就告個發展商，仲同佢磨」，認為業主應該透過法律途徑維權。另有網民感嘆「大廈外牆滲水唔知邊度流，真係只可靠管理公司修理，但又係錢嘅問題梗係拖得就拖，咁樣就苦了業主啦」，道出不少業主面對同類問題的無奈。

東張西望 東涌漏水 《東張西望》主持甘詠寧日前跟進東涌一宗拖延長達7年的複式單位漏水事件。（圖片來源：TVB）
《東張西望》主持甘詠寧日前跟進東涌一宗拖延長達7年的複式單位漏水事件。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 天花板大面積發霉。（圖片來源：TVB）
天花板大面積發霉。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 甘詠寧入到主人房，發現全部被拆爛。（圖片來源：TVB）
甘詠寧入到主人房，發現全部被拆爛。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 四間房都漏水！（圖片來源：TVB）
四間房都漏水！（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 苦主一家六口在客廳睡覺。（圖片來源：TVB）
苦主一家六口在客廳睡覺。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 漏水兼散發出濃烈異味。有網民質疑「咁有錢買兩層複式？出去租屋啦！」（圖片來源：TVB）
漏水兼散發出濃烈異味。有網民質疑「咁有錢買兩層複式？出去租屋啦！」（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 有家人睡在大梳化。（圖片來源：TVB）
有家人睡在大梳化。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 因為四間房都漏水，全家被迫擠在客廳睡地板超過3個月。（圖片來源：TVB）
因為四間房都漏水，全家被迫擠在客廳睡地板超過3個月。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 工人維修一半突然停工。（圖片來源：TVB）
工人維修一半突然停工。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 家中所有冷氣機疑因漏水全部損壞，在炎熱天氣下一家人苦不堪言。（圖片來源：TVB）
家中所有冷氣機疑因漏水全部損壞，在炎熱天氣下一家人苦不堪言。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 發展商突然要求李生簽一份文件，李生形容是魔鬼合約，要他將來放棄所有權利，及放棄所有投訴。（圖片來源：TVB）
發展商突然要求李生簽一份文件，李生形容是魔鬼合約，要他將來放棄所有權利，及放棄所有投訴。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 大律師陸偉雄指，這封信內容完全只保障發展商，沒有顧及業主利益，業主簽署前要三思。（圖片來源：TVB）
大律師陸偉雄指，這封信內容完全只保障發展商，沒有顧及業主利益，業主簽署前要三思。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 東張就事件向發展商查詢，回覆指，2019年收到業主申報後，已安排職員前往視察，並委派承建商跟進，之後規劃合適的改善方案。（圖片來源：TVB）
東張就事件向發展商查詢，回覆指，2019年收到業主申報後，已安排職員前往視察，並委派承建商跟進，之後規劃合適的改善方案。（圖片來源：TVB）
東張西望 東涌漏水 有網民質疑事主忍了7年，才突然報東張。（圖片來源：TVB）
有網民質疑事主忍了7年，才突然報東張。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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