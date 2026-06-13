東張西望｜住4房複式全家瞓廳3個月 漏水拖足7年 發展商逼簽魔鬼合約
主人房拆爛後停工 一家六口瞓客廳3個月
李先生於2016年購入東涌一個私人屋苑的兩層連天台複式單位，2018年一家六口搬入居住，豈料2019年便發現全屋多處嚴重漏水。天花板大面積發霉，散發出濃烈異味，四間睡房全部無法使用。李太向甘詠寧透露，全家人只能買床褥鋪在客廳地板或睡梳化，已經維持了超過3個月。更雪上加霜的是，家中所有冷氣機疑因漏水全部損壞，在炎熱天氣下一家人苦不堪言。李先生懷疑問題源於外牆及天台防水層出現破損，多次聯絡發展商要求跟進，對方派人上門拍照後卻一直不了了之。
發展商被投訴後才維修 卻突然要求簽保密協議
事件拖延近7年，李先生近日向發展商表明將向傳媒投訴，對方才終於派人上門展開維修工程。然而工程毫無規劃可言，工人將主人房全部拆爛後，卻在維修進行到一半時突然停工。隨後發展商向李先生提出一份文件，要求他簽署後放棄日後一切追究權利及投訴權，並且協議內容必須保密，一旦公開，發展商有權即時終止所有維修工程。李先生形容這是一份「魔鬼合約」，令他進退兩難。大律師陸偉雄審閱文件後直言：「這封信內容完全只保障發展商，沒有顧及業主利益，業主簽署前要三思。」
發展商回應稱正與業主協商餘下工程細節
《東張西望》就事件向發展商查詢，對方回覆指2019年收到業主申報後，已安排職員前往視察並委派承建商跟進，其後規劃合適的改善方案。發展商表示獲業主允許後已開展工程，部份工作已經完成，而餘下工程細節需與業主進一步協調，暫未展開，目前正與業主協商中。不過李先生強調，他唯一的要求只是發展商徹底解決漏水問題，讓一家人能夠正常生活。事件至今雙方仍未達成共識，維修工程進度完全停滯。
網民熱議7年忍耐力 有人建議直接入稟法院
事件播出後隨即引發網民熱烈討論，不少人對李先生忍耐7年才求助感到不解。有網民留言「忍咗7年先報東張」、「7年無得住都無問題，即係無住屋問題啦」，質疑為何不早日採取行動，亦有人質疑「咁有錢買兩層複式？出去租屋啦！」亦有網民直言「東涌私人屋宇，直接告間發展商」、「一開波就告個發展商，仲同佢磨」，認為業主應該透過法律途徑維權。另有網民感嘆「大廈外牆滲水唔知邊度流，真係只可靠管理公司修理，但又係錢嘅問題梗係拖得就拖，咁樣就苦了業主啦」，道出不少業主面對同類問題的無奈。