東張西望｜林希靈為聾啞女舌戰無情女保安 當面對質大鬧：你好冇人性喎！

無綫節目《東張西望》最新一集（11月16日）繼續報導聾啞女士美華的悲慘故事，她喪父之後其公屋單位被女保安佔據，經過節目組一番努力後，終於聯絡上女保安阿娟，佢表示自己是真金白銀買樓的，女主持林希靈成功約到阿娟返回該單位接受訪問，期間曾一度當面對質，阿娟聲大夾惡要美華執嘢走，林希靈終於爆Seed！

撰文：東方新地丨圖片：《東張西望》節目截圖，連登丨資料：TVB《東張西望》截圖，連登｜部份內容：新假期周刊