東張西望｜「正義女神」林希靈突然離巢TVB：而家得閒，幕前工作歡迎搵我

早前因「聾啞女」事件獲封為「正義女神」嘅林希靈突然在2021年最後一日宣布離巢TVB，令不少網民都太感錯愕！豈料在同一日，另一位《東張》主持黃愷怡亦都宣布離開TVB，2022年都未到，《東張西望》就少咁兩個女神，加埋早前離巢嘅黃穎君，一個月痛失三名主持！