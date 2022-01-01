東張西望｜「正義女神」林希靈突然離巢TVB：而家得閒，幕前工作歡迎搵我
撰文：東方新地丨圖片：《東張西望》節目截圖，連登丨資料：TVB《東張西望》截圖，連登、香港討論區、藝人IG｜部份內容：新假期周刊
林希靈經營自家食品
早前因為《東張西望》的「聾啞女」美華事件而一夜爆紅，更因為直斥女保安「你咁樣好冇人性喎！」林希靈更獲得「正義女神」之稱。但當大家以為她在TVB正值上位之際，她卻在2021年最後一日突然在IG宣布離開TVB：「多謝東張各位兄弟姊妹，我地就好似家人一樣每日並肩作戰，一齊出盡全力去做訪問，衝擊嘅日子，我一定會好好記住係心入面，呢段日子一定會係我人生入面其中一段最深刻嘅回憶。最唔捨得就係你地啦！」另一方面，林希靈亦透露自己會專心經營自家食品品牌，仲透露而家得閒，可以隨時搵佢開工咁話！不過都有唔少網民建議林希靈過ViuTV，因為佢男友陳安立都喺嗰邊！
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重溫「聾啞女」美華事件：
早前《東張西望》報道聾過啞女士美華的悲慘故事成為社會熱話，節目上可見美華喪父之後其公屋單位被女保安佔據，經過節目組一番努力後，終於聯絡上女保安阿娟，佢表示自己是真金白銀買樓的，女主持林希靈成功約到阿娟返回該單位接受訪問，期間曾一度當面對質，阿娟聲大夾惡要美華執嘢走，當時林希靈爆Seed鬧爆女保安申張正義。事隔大約兩星期，故事竟然有戲劇性發展，網民議論紛紛！
女保安跪低
話說《東張西望》劇組之後再次拜訪被女保安「霸佔」的住所，發現美華已經拿回新的大門鑰匙並成功「返屋企」，繼而之前惡形惡相的女保安阿娟的態度突然180度轉變，不斷向美華道歉求原諒：「今次真係做到好錯，做到都唔係人做嘅嘢」，然而美華卻大叫並示意「不會」。及後阿娟更在鏡頭前跪地大哭，要求美華「返嚟同我一齊住啦」，角色身份與之前的內容大逆轉！更加做足準備迎接美華，可惜美華仍然放心不下，未敢立即「回家」。
網民質疑「做戲」
節目中美華亦透露，自己態度180度轉變的原因其實是受到家人的壓力，她表示家人指責她做得好錯，又指出當日趕美華出街是因為美華長期不眠，導致阿娟都精神緊張返唔到工，一怒之下所致。其實日前預告一出就已經引起網民熱烈討論，部分人認為保安阿娟的態度180度轉變有可能是得悉事件的嚴重性，甚至有人想法很陰謀論，尤其是見到阿娟誇張的表情，認為她只是一名戲子，並建議美華應該盡快取回自己的業權，始終有得住和「業權」是兩回事。
重溫之前美華和阿娟的故事：
《東張西望》 正義女神林希靈
早前《東張西望》探討聾啞女士美華有家歸不得，被女保安吞佔家園的故事，經過一輪交涉，女主持林希靈終於成功約到涉嫌「佔屋」的女保安阿娟返到單位，林希靈原本非常客氣，阿娟亦招呼製作隊入屋做訪問，不過情況急轉直下，變成互相對質。
女保安自圓其說
對於被指施展美人計，氹掂聾啞人士美華爸爸，在他生前立下遺囑將公屋單位送給她，娟姐大大聲否認有計劃呃樓：「我今年幾多歲呀？我61歲喇，我係咪當佢爸爸咁照顧呀？佢（美華爸爸）會唔會玩我呀？係都玩18歲啦！一路都係我照顧佢，佢爸爸入醫院都係叫我，做乜都係叫我，我認為ok啦！冇乜所謂。」阿娟表示美華爸爸有一日想立遺囑，自己最初亦不肯接受，不過最後阿叔(美華爸爸)堅持，阿娟才免為其難要了層樓，她聲稱一直有出錢買樓，原來是指為美華爸爸付殮葬費及還6萬元給親友。
愈講愈現形
聲稱唔要又要的阿娟，繼續大條道理解釋：「有付出有收獲，唔使講啦！你同我計銀碼冇得計，阿叔畀呢間屋我，我咪買番個先人牌位畀佢囉！我問心無愧喎！我太好人累事……佢爸爸交帶我唔使理佢，我係聽死人話，唔聽生人話。我就係太仁慈畀佢喺度住，直到佢申請到公屋。」單位到手後，阿娟即反轉豬肚，投訴美華唔注重衛生，再加上美華每月一蚊貢獻都冇，所以換鎖趕佢走。
當面大聲對質
阿娟受訪期間，美華一直站在門外唔敢入屋，後來阿娟批准她入自己間房執嘢，並要求美華即日將私人物品全部清走，之後再次將美華趕出門外，主持林希靈見狀即向娟姐爆Seed，質問她：「咁佢瞓邊？吓！你咁樣好冇人性喎！」、「佢本身喺度住咗好多年！」、「你又話你好好人、好錫佢，咁依家即係點呀？」。林希靈好勇猛為美華出頭，阿娟亦不是省油的燈，惡形惡相鬧番轉頭，連講3次「你依家係咪要惹嬲我呀？」林希靈為保持形象，回應：「我唔係惹嬲你，我係講道理啫！」
有望取回業權
在訪問期間，林希靈曾問阿娟如果層樓美華有份夾錢買，她是否唔會要？阿娟說：「如果佢出過一蚊我都唔會要！」之後林希靈更陪美華去尋求法律意見，律師表示美華手持有力證據，證明當年有份出錢買樓，所以有望取回部份業權，總算有個希望。
正義女神KO女保安
最終阿娟被林希靈連番質問KO，終於狡辯唔到，閂門拒絕採訪。林希靈的臨場表現非常出色，面對阿娟突如其來惡人先告狀毫不畏懼，一眾網民都讚好，封她做「正義東張女神」。
去片：林希靈同娟姐當面對質
聾啞女曾出資可爭業權 律師指出或可爭取應有權益
11月16日播出的《東張西望》繼續報導美華被侵佔公屋的後續。繼前一集講到，美華被逼到無家可歸，只能在家門前露宿，一眾街坊都感到心痛，指曾目擊到她坐在地上一路喊，就連8號風球都無得入屋，只能留在走廊。有心的街坊聯絡控制室，替她報警，最後社工帶她到風災疵護中心住了一晚，但美華指社區中心全是男人，只有她一個女人，感到非常不安，因此寧願下午繼續於街上遊蕩，晚上再到家門口睡覺。
牙刷、被子隨身帶 車仔不離身
她行裝輕便，只有一架小車仔，但裝的卻是全部家當。牙刷、被子、餅乾、飲品都要隨身攜帶。
身上沒有禦寒衣物 主持帶美華買外套
美華的物件都在屋內，身上只有單薄衣衫，根本抵受不了最近驟冷的天氣。不過美華所有錢都要用來吃飯，而且厚身衣物都不便宜，美華根本沒有多餘錢可以買衫。《東張西望》主持於是帶美華去商場服飾店，買件保暖的羽絨外套送她，雪中送暖。
阿娟惡行連連
從美華的畫中，可見她們相處得不愉快！畫中的阿娟樣貌猙獰，更多次亂踢拖鞋、膠袋，更會不穿衣服周屋走，十足一個惡霸。
街坊斥美人計 呃老人家層樓！
心水清的街坊一睇就是這是一個美人計，全是一場精心設計的騙局。從鄰居口中可知阿娟年輕貌美，又會撒嬌，口才更非常了得，很懂討人歡心，連樹上的鳥兒都能哄下來，因此很容易就氹掂90多歲的老人家。
阿娟還對美華爸爸非常上心，知他病時還會特意煲湯前去探訪。鄰居大斥好有心計，「一個保安哪有理由要熬湯給業主喝」！
主持多次逼問：點解要攞人層樓！
節目組經過多次嘗試，終於成功與阿娟通電話，主持首先向她表示由於門鎖被換，美華因此未能入屋。阿娟聽後馬上有戒心，即問「你是哪位？」，聽到是《東張西望》後，就叫主持有事就搵警察，更表示不會回來開門。阿娟更指幫不到美華，只有她能幫自己，言談間非常閃縮。見到主持都替美華不憤，多次逼問阿娟點解要咁做，阿娟只是不斷重覆叫主持問美華，最後更cut線！
阿娟：我真金白銀買咗！
節目組後來又再致電給阿娟，她表示層樓是她真金白銀買的，更有買賣合約，更已成功過戶。她憤怒說道：「轉得到我個名就梗係我架啦」，直斥沒有這麼容易霸佔別人的樓。主持提出想看買賣合約時，阿娟就立即落閘拒絕！
不過，從土地註冊處的資料所顯示，單位轉讓是經遺囑承辦，而不是買賣得來。
美華曾夾錢買樓！
後來事件出現轉機，發現美華曾拎出10萬與爸媽一起夾錢買樓，當時層樓約30萬元，已佔當時樓價的3分1。律師指出這可視為一個大貢獻，在法律上，美華可以擁有部分業權，正常來說，不會被貿然趕走或禁止居住。
第一集報導（15/11 ）：
聾啞女士喪父後公屋單位被女保安佔據 無家可歸 終日家門前露宿
事主美華為聾啞女士，大約50歲，以前曾任車衣女工。而父親亦是聾啞人士，美華與哥哥和父母同住於李鄭屋邨30多年。自從哥哥搬走和母親過身之後，美華就與年邁父親同住。直到兩人遇上大廈保安阿娟之後，事情才開始發酵。
保安阿娟無事獻殷勤
據美華鄰居表示，阿娟對於美華與父親都照顧有加，美華會跟著阿娟一同上班，而阿娟一休息亦會帶著美華去玩。鄰居都形容兩人「情同姊妹」、「糖黐豆」。而且阿娟更會照顧美華父親，只要她父親一出院，就會幫忙照顧一番。就連父親睡不著覺，阿娟都會帶同美華父親一同去保安崗，並安排位置讓其休息。
父親遺囑任命阿娟為遺囑執行人
美華父親於2017年去世後，美華發現其公屋單位竟已轉讓到女保安阿娟名下。透過父親的遺囑發現，他任命阿娟為遺囑執行人以及將李鄭屋邨單位的一切業權都轉讓予該名女保安，而且更讓阿娟能獨享該單位的一切權益。
美華直言阿娟性情大變
透過手語翻譯員得知，美華直言阿娟性情大變，周不時都會罵美華。而且阿娟更會不時霸住單位中的廁所，令到美華都不敢接近，想去廁所都只能夠忍住。而阿娟搬入單位之後態度亦都180度大改變，更想排擠美華。
對美華動粗 逼交差餉管理費等等
在屋裡阿娟更是多次對美華動粗，在晚上大大力踢門之外亦多次將美華推向牆邊並令其受傷，更因此事曾經報過警。阿娟更是變本加厲，要求美華交差餉，管理費和水電煤費用等等。其原因是：「你喺度住」。
逼使美華搬離原屋
阿娟更留下字條提出無理要求，指如果三個月內找到房子的話，都要美華搬走。並「好心」地加上會幫美華買家電和油油漆等的條件。而美華就指自己是父母親的女兒，單位亦是他們留給自己的，與該名阿娟毫無關係。
狠心換門鎖 美華有家歸不得！
阿娟與自己兒子在10月1號晚上來到單位將其門鎖更換，令到美華無法進屋。而美華就只能帶著自己的家當流浪街頭，就連吃飯也只能隨便找一個地方站著吃，因為不想被市民嫌棄。美華在每晚大約10點都會回到自己家門口，無奈有著屋企鎖匙但亦打不開家中大門。
阿娟現身喝斥：「告你誹謗！」
不見影蹤多日的阿娟終於現身，街坊直指其不是，指對方：「真係好唔要面」，但阿娟更加惡人先告狀，直言：「你再講，我就告你誹謗！」節目中其後都成功聯絡上阿娟，從預告中只見對方態度惡劣，街坊都直言：「喪心病狂」。