東張西望｜梁敏巧颱風天著低胸緊身衫訪問 被男遊客偷𥄫身材

颱風蘇拉襲港，《東張西望》派了主持們落區訪問市民。東張女神之一梁敏巧就去到旅遊區尖沙咀訪問一些遊客，有遊客對於颱風蘇拉襲港，商舖關門表示可惜，亦有人表示唯有在商場走一圈才回去，期間有男遊客禁不住「偷𥄫」梁敏巧的身材！