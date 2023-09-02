東張西望｜梁敏巧颱風天著低胸緊身衫訪問 被男遊客偷𥄫身材
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颱風蘇拉襲港，《東張西望》派了主持們落區訪問市民。東張女神之一梁敏巧就去到旅遊區尖沙咀訪問一些遊客，有遊客對於颱風蘇拉襲港，商舖關門表示可惜，亦有人表示唯有在商場走一圈才回去，期間有男遊客禁不住「偷𥄫」梁敏巧的身材！
梁敏巧著低胸緊身衫訪問 男遊客不禁偷𥄫身材
昨日（9/2）梁敏巧身穿一套低胸運動緊身衣加短褲，可能主持梁敏巧身材太好的關係，其中一位男遊客在訪問期間，不禁多次將目光集中在她的身材上。亦有位搭住女伴的男遊客全程望住梁敏巧對眼，去到酒樓做訪問，梁敏巧更踎低訪問小朋友，而伯伯就並沒有周圍望。
梁敏巧身材火辣 中空裝採訪大晒事業線
梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。早前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。
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圖片來源：TVB《東張西望》截圖、IG@maggiemanhau