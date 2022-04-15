東張西望｜女神梁敏巧為上位唔介意做脫星 有問必答公開最愛姿勢與情史
梁敏巧開設個人YouTube頻道
2019年參選香港小姐的梁敏巧（Maggie），上年7月加入《東張西望》後被派做外景主持，集集出動貼身衫突顯火辣身材的梁敏巧好快受到網民的關注，26歲，5呎7吋高，32C、23、34的梁敏巧經常在社交網大派福利，被封為新一代「東張女神」。近日佢喺YouTube開設個人頻道，同粉絲增加互動，大玩你問我答！梁敏巧表示好多都係男粉絲的關係就邀請咗佢男性朋友Jetso嚟代粉絲講出問題，問題大都非常敏感刁鑽，不過絕對難唔到梁敏巧，佢仲非常大方答晒！
梁敏巧大講性事唔迴避
梁敏巧一開始已經被問「會唔會考慮影尺度大啲嘅相」，梁敏巧直言唔單止可以影「尺度大啲」，全裸都無問題！不過佢就認為要睇件事「cheap唔cheap」，只限基於藝術成份的相。後來有粉絲大膽問梁敏巧最喜歡咩體位，佢即埸搵咗隻公仔做示範，雖然因為怕黃標而打咗格，但個答案竟然係「金雞獨立」，都幾特別！
「5億駙馬」黎諾懿係幻想對象
跟住再被追擊問「搞過幾次嘢？」梁敏巧表示點會記得：「你要我數就真係唔知點數，你唔會搵本簿Mark低嘛！」不過男朋友就只有3個。後來被問到最想同邊個男藝人拍床戲，梁敏巧的答案竟然係「胡楓叔叔」，Jetso當堂聽到都呆一呆，問梁敏巧係咪想搵啲比較有經驗的男藝人？梁敏巧就補充床上面可以捉吓棋、傾吓計，好多嘢可以做，被Jetso即讚轉數快！後來Jetso繼續追問落去，答案竟然係「5億駙馬」黎諾懿，梁敏巧仲表示係佢嘅幻想對象，因為黎諾懿感覺好溫柔，估唔到梁敏巧咁大方答晒粉絲啲難題！
網民：竟然咁大膽！
唔少網民睇完都畀好評，認為梁敏巧的答案相當大膽敢言，好多藝人都會直接迴避呢啲咁敏感的問題。網民亦都表示對梁敏巧了解多咗，覺得佢為人好真，唔造作，睇嚟梁敏巧今次玩你問我答非常成功！
梁敏巧靚相：
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網民錯重點 女主持起底
大圍雲疊花園的葉經理死而復生成為全城熱話，《東張西望》去年11月追擊事件訪問當事人，連帶女主持亦受到關注。節目出街後，網民都想知道這位身穿灰色長袖衫，身材呼之欲出的女主持是誰，並紛紛在討論區熱議。這一集的《東張西望》，直擊大圍雲疊花園管理處經理葉紹剛的最新近況，負責做街訪及入屋訪問的主持是梁敏巧，結果她成為網民焦點，雖然天氣轉涼已身穿長袖衫，但依然包唔住梁敏巧的出眾身材。
令葉經理提起精神
梁敏巧的訪問片段出街後，唔止令觀眾覺得好醒神錯晒重點，就連身體抱恙的葉經理都精神晒，滔滔不絕解說自己入院受到的慘痛經歷，更一度講到喊，梁敏巧即細心地遞上紙巾。由於梁敏巧知名度不高，不少網民都唔知佢來歷，只知她身材出眾好偉大。
中空裝大晒事業線
現年26歲的梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。日前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。
被監製照肺
其實Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。Maggie曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢，更試過因表現不佳而被監製照肺，監製不滿她的VO咬字未夠清晰。之後Maggie就立下決心，每日大聲朗讀報紙練咬字惡補，錄音後再詢問幕後同事專業意見，幸好工作人員亦會細心指導，現在的Maggie的發音問題已有明顯進步。
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