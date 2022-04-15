東張西望｜女神梁敏巧為上位唔介意做脫星 有問必答公開最愛姿勢與情史

26歲的梁敏巧（Maggie）主持《東張西望》人氣急升，每次出現都成為眾網民焦點，其火辣身材被封為新一任「東張女神」！最近梁敏巧開設個人YouTube頻道，同粉絲玩「你問我答」，面對粉絲的刁鑽敏感問題，梁敏巧逐一拆解面不改容，她更大膽公開自己最愛的姿勢及最想同胡楓拍床戲？！