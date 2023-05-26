東張西望｜梁敏巧離奇變印度騙子 隨時被國際刑警追捕 仲累人自殺

「東張女神」之一的梁敏巧最近紅到衝出香港，更令她在印度的知名度大增，事關她離奇成為了當地一名知名騙子。《東張西望》昨晚（25/05）一集，主角竟然是主持梁敏巧（Maggie），她表示早前發現有印度人留言指她是騙徙呃錢，她向留言者了解後發現，原來在印度有不法分子盜用了她的照片行騙，以「Maggie」名字搵食。