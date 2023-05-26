東張西望｜梁敏巧離奇變印度騙子 隨時被國際刑警追捕 仲累人自殺
梁敏巧被盜用身份開假IG行騙
昨晚播出的《東張西望》報導，一名印度女子B小姐（化名）發現有位香港女士在印度，騙取了多達600位印度人的金錢，更令不少人患上情緒病甚至尋短。主持梁敏巧得知後受驚，對於自己被盜用身份令多人受害感不安樂。梁敏巧指早前在IG發文，見到一名女士多次留言指她是騙子，才發現自己被盜用身份多時，騙徒用梁敏巧發佈在IG的照片，再開設另一個帳號來騙當地人。而該假IG更不時加插與機構CSB相關的影片及照片，甚至曾將梁敏巧的照片拼貼在機構CSB的直幡旁邊。
苦主被騙投資虛擬貨幣
梁敏巧被盜用身份行騙，據B小姐指假梁敏巧稱只要1,000盧比（約95港元）投資虛擬貨幣，即可賺很多美金以及成為決策人，有自己的團隊。B小姐信以為真於是入局，並下載機構CSB的應用程式，而對方聲稱一天可賺2,000盧比（約189元），已是當地普通人日薪的兩倍。
苦主：有人因你自殺 梁敏巧笑笑口捱轟
B小姐開live chat與梁敏巧面對面對話，表示自己也是受害者之一。B小姐說：「你（假Maggie）說拿一千盧比出來就可以賺大錢。」之後，她更被假Maggie哄騙去招攬下線組成自己的團隊，並哄騙他們投入更多金錢：「整個團隊有超過200人，大部份人損失500至1,000元，我損失了1,500元。有人因為你而自殺，但最後救回來。我哋認知嘅Maggie就係你咁樣，所以我哋以為呃人嘅係你。」最後，B小姐更表示有人想為此而報國際刑警，梁敏巧聽聞有人因受騙而自尋短見，竟然笑笑口，被網民指不認真和不尊重受害人。
律師建議梁敏巧備案
B小姐於節目中與梁敏巧對話，才得知對方是香港女星，深明對方被盜用身份，不過反而令她更感無助。B小姐指身邊不少有受騙，甚至有人自殺不遂，而她則被騙去1,500美元（約11,748港元），更考慮向國際刑警報案。而律師就建議梁敏巧就身份被盜用一事，先向執法部門備案。
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