東張西望｜梁敏巧中空裝晒4吋事業線 落選港姐挑戰利穎怡女神地位
梁敏巧（Maggie）身材出眾，三圍33、24½、 34，身高171cm，2019港姐入圍十強後加入無綫兩年，早前被安排做《東張西望》外景主持，不時身穿緊身衫和白色中空上衣做採訪，大晒驚人事業線，即被網友封為新晉「東張女神」，挑戰利穎怡地位。
梁敏巧身材火辣 中空裝採訪大晒事業線
梁敏巧（Maggie）兩年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。日前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。
點擊下圖逐格睇梁敏巧靚相
梁敏巧表現不佳 曾被《東張西望》監製照肺
其實Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。Maggie曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢，更試過因表現不佳而被監製照肺，監製不滿她的VO咬字未夠清晰。之後Maggie就立下決心，每日大聲朗讀報紙練咬字惡補，錄音後再詢問幕後同事專業意見，幸好工作人員亦會細心指導，現在的Maggie的發音問題已有明顯進步。
點擊下圖逐格睇梁敏巧靚相
常見問題
梁敏巧深夜遇怪漢有報警嗎?
梁敏巧早前透露深夜收工被陌生漢尾隨，小腿突然被射濕，之後收到好多朋友問候…詳情請看
《東張西望》主持梁敏巧靠什麼出眾表現而受到網民關注?
26歲的梁敏巧是19年落選港姐，去年開始主持《東張西望》，因節目經常穿貼身衫，又被指學足…詳情請看