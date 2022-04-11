東張西望｜梁敏巧中空裝晒4吋事業線 落選港姐挑戰利穎怡女神地位

梁敏巧（Maggie）身材出眾，三圍33、24½、 34，身高171cm，2019港姐入圍十強後加入無綫兩年，早前被安排做《東張西望》外景主持，不時身穿緊身衫和白色中空上衣做採訪，大晒驚人事業線，即被網友封為新晉「東張女神」，挑戰利穎怡地位。