東張西望｜梁敏巧引狼出洞爆追逐戰 網民激讚「正義女神夠速度感」
《東張西望》最新一集播出後引發全城熱議，節目組為追查一宗涉及兒童的嚴重案件，竟然設局引狼出洞，主持梁敏巧更在旺角鬧市追逐疑似涉事男子，場面激烈程度堪比警匪片。事件源於報料人陳小姐向《東張西望》爆料，指有自稱人父的男子在網上邀約女性，聲稱要一齊侵犯其親生兒子。陳小姐提供的錄音中，該名男子竟然說出「咁細個，你未試過啊呵」等令人髮指的說話，更主動邀請其他人參與侵犯行為。
報料人已報警方及社署但不受理
陳小姐已經向警方報案並通知社署，她表示：「我覺得很心痛，我覺得他真是當他兒子是洩慾工具。警察審視過證據，包括照片之後，他們就告訴我他們沒辦法做些甚麼，因為我只有對方的交友程式對話紀錄，但是沒有任何可以追查的個人資料，最後案子列為備案，所以我最後決定報《東張》。」陳小姐亦已通知社署，但她表示「社署回覆指調查部分是警方的責任，如果警方沒甚麼行動的話，他們那邊其實也幫不了甚麼。」
東張設局追逐疑犯引發爭議
由於警方未能及時跟進，《東張西望》決定親自出馬設局引狼出洞。節目組安排人員與涉事男子接觸，主持梁敏巧隨即在旺角鬧市與涉事男子展開追逐戰。鏡頭前可見梁敏巧大聲呼喊「先生唔好走啦你！」，一路追到鬧市繼續追問該男子「呢段錄音係咪你架？」、「仲要叫人哋侵犯你仔仔？」等尖銳問題。面對記者窮追不捨的質問，疑犯只能用袋遮臉，不斷逃避鏡頭，更被發現正在刪除手機內的照片，行為極度可疑。梁敏巧更直接指出「我看到你正在刪除照片，先生」、「你很害怕呢，你很心虛呢」，將對方的心虛表現完全暴露在鏡頭前。
網民質疑警方處理手法
節目播出後，網民議論紛紛，有網民大讚梁敏巧「正義女神，夠速度感」；亦有人指「個男人delete咗啲相唔等於警察搵唔返，網罪科一樣可以用暴力手段回復返啲相」，質疑警方沒有認真處理事件。雖然《東張西望》找到涉案男子，但其設局手法亦引起部分網民質疑。有網民留言「唔係幫住個男，不過咁樣設個局去set人嘅做法好似怪怪哋？」、「靠東張先開到file」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期