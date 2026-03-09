東張西望｜梁敏巧引狼出洞爆追逐戰 網民激讚「正義女神夠速度感」

最新娛聞
東方新地

廣告

東張西望》最新一集播出後引發全城熱議，節目組為追查一宗涉及兒童的嚴重案件，竟然設局引狼出洞，主持梁敏巧更在旺角鬧市追逐疑似涉事男子，場面激烈程度堪比警匪片。事件源於報料人陳小姐向《東張西望》爆料，指有自稱人父的男子在網上邀約女性，聲稱要一齊侵犯其親生兒子。陳小姐提供的錄音中，該名男子竟然說出「咁細個，你未試過啊呵」等令人髮指的說話，更主動邀請其他人參與侵犯行為。

報料人已報警方及社署但不受理

陳小姐已經向警方報案並通知社署，她表示：「我覺得很心痛，我覺得他真是當他兒子是洩慾工具。警察審視過證據，包括照片之後，他們就告訴我他們沒辦法做些甚麼，因為我只有對方的交友程式對話紀錄，但是沒有任何可以追查的個人資料，最後案子列為備案，所以我最後決定報《東張》。」陳小姐亦已通知社署，但她表示「社署回覆指調查部分是警方的責任，如果警方沒甚麼行動的話，他們那邊其實也幫不了甚麼。」

東張設局追逐疑犯引發爭議

由於警方未能及時跟進，《東張西望》決定親自出馬設局引狼出洞。節目組安排人員與涉事男子接觸，主持梁敏巧隨即在旺角鬧市與涉事男子展開追逐戰。鏡頭前可見梁敏巧大聲呼喊「先生唔好走啦你！」，一路追到鬧市繼續追問該男子「呢段錄音係咪你架？」、「仲要叫人哋侵犯你仔仔？」等尖銳問題。面對記者窮追不捨的質問，疑犯只能用袋遮臉，不斷逃避鏡頭，更被發現正在刪除手機內的照片，行為極度可疑。梁敏巧更直接指出「我看到你正在刪除照片，先生」、「你很害怕呢，你很心虛呢」，將對方的心虛表現完全暴露在鏡頭前。

網民質疑警方處理手法

節目播出後，網民議論紛紛，有網民大讚梁敏巧「正義女神，夠速度感」；亦有人指「個男人delete咗啲相唔等於警察搵唔返，網罪科一樣可以用暴力手段回復返啲相」，質疑警方沒有認真處理事件。雖然《東張西望》找到涉案男子，但其設局手法亦引起部分網民質疑。有網民留言「唔係幫住個男，不過咁樣設個局去set人嘅做法好似怪怪哋？」、「靠東張先開到file」。

東張西望 梁敏巧 報料人陳小姐向主持梁敏巧提供錄音證據，揭發男子邀約他人侵犯親兒。（圖片來源：TVB）
報料人陳小姐向主持梁敏巧提供錄音證據，揭發男子邀約他人侵犯親兒。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 陳小姐提供與涉事男子的通話。（圖片來源：TVB）
陳小姐提供與涉事男子的通話。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 《東張西望》主持梁敏巧在旺角大街追逐涉事男子，場面激烈如警匪片。（圖片來源：TVB）
《東張西望》主持梁敏巧在旺角大街追逐涉事男子，場面激烈如警匪片。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 梁敏巧追問涉事男子是否知道犯法。（圖片來源：TVB）
梁敏巧追問涉事男子是否知道犯法。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 梁敏巧追到旺角鬧市，不斷追訪涉事男子。（圖片來源：TVB）
梁敏巧追到旺角鬧市，不斷追訪涉事男子。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 梁敏巧鍥而不捨追問涉事男子回應。（圖片來源：TVB）
梁敏巧鍥而不捨追問涉事男子回應。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 涉事男子用袋遮臉逃避鏡頭。（圖片來源：TVB）
涉事男子用袋遮臉逃避鏡頭。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 梁敏巧問男子是否正在刪除手機照片。（圖片來源：TVB）
梁敏巧問男子是否正在刪除手機照片。（圖片來源：TVB）
東張西望 梁敏巧 涉事男子迴避梁敏巧的追訪，梁不斷指他很害怕及心虛。（圖片來源：TVB）
涉事男子迴避梁敏巧的追訪，梁不斷指他很害怕及心虛。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 