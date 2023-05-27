東張西望｜梁敏巧採訪派福利！遭Bob金剛推落泳池 連環濕身勁玩得
梁敏巧被推落泳池「中伏」
今次梁敏巧嘅任務係訪問一眾男主持，阿Bob和金剛先問佢「玩唔玩得？」，其後阿Bob更拿走了她的訪問咪。訪問中阿Bob和金剛更表示想邀請梁敏巧加入，梁敏巧對住男主持時已心知不妙，轉個頭就被阿Bob同金剛推下水。嚇得梁敏巧大叫，又全身濕晒，呢一刻梁敏巧更透出內衣，上水後梁敏巧不但冇嬲嬲，仲問阿Bob：「Bob爺我合唔合格呀？」
陸浩明讚梁敏巧夠專業
之後陸浩明（6號）就向工作人員取一條毛巾給梁敏巧，大讚梁敏巧十分專業。陸浩明補充：「佢好專業，真係冇着泳衣，遮住先遮住先。」更問她：「但係你係咪唔想遮住？」梁敏巧隨即啞口無言。阿Bob問她有沒有後悔時，又隨即被金剛整蠱，再推梁敏巧多次落泳池，場面搞笑！
梁敏巧被騙徙偷圖在印度行騙
「東張女神」之一的梁敏巧最近紅到衝出香港，更令她在印度的知名度大增，事關她離奇成為了當地一名知名騙子。《東張西望》日前（25日）一集，主角竟然是主持梁敏巧（Maggie），她表示早前發現有印度人留言指她是騙徙呃錢，她向留言者了解後發現，原來在印度有不法分子盜用了她的照片行騙，以「Maggie」名字搵食。
梁敏巧被盜用身份開假IG行騙
昨晚播出的《東張西望》報導，一名印度女子B小姐（化名）發現有位香港女士在印度，騙取了多達600位印度人的金錢，更令不少人患上情緒病甚至尋短。主持梁敏巧得知後受驚，對於自己被盜用身份令多人受害感不安樂。梁敏巧指早前在IG發文，見到一名女士多次留言指她是騙子，才發現自己被盜用身份多時，騙徒用梁敏巧發佈在IG的照片，再開設另一個帳號來騙當地人。而該假IG更不時加插與機構CSB相關的影片及照片，甚至曾將梁敏巧的照片拼貼在機構CSB的直幡旁邊。
苦主被騙投資虛擬貨幣
梁敏巧被盜用身份行騙，據B小姐指假梁敏巧稱只要1,000盧比（約95港元）投資虛擬貨幣，即可賺很多美金以及成為決策人，有自己的團隊。B小姐信以為真於是入局，並下載機構CSB的應用程式，而對方聲稱一天可賺2,000盧比（約189元），已是當地普通人日薪的兩倍。
苦主：有人因你自殺 梁敏巧笑笑口捱轟
B小姐開live chat與梁敏巧面對面對話，表示自己也是受害者之一。B小姐說：「你（假Maggie）說拿一千盧比出來就可以賺大錢。」之後，她更被假Maggie哄騙去招攬下線組成自己的團隊，並哄騙他們投入更多金錢：「整個團隊有超過200人，大部份人損失500至1,000元，我損失了1,500元。有人因為你而自殺，但最後救回來。我哋認知嘅Maggie就係你咁樣，所以我哋以為呃人嘅係你。」最後，B小姐更表示有人想為此而報國際刑警，梁敏巧聽聞有人因受騙而自尋短見，竟然笑笑口，被網民指不認真和不尊重受害人。
律師建議梁敏巧備案
B小姐於節目中與梁敏巧對話，才得知對方是香港女星，深明對方被盜用身份，不過反而令她更感無助。B小姐指身邊不少有受騙，甚至有人自殺不遂，而她則被騙去1,500美元（約11,748港元），更考慮向國際刑警報案。而律師就建議梁敏巧就身份被盜用一事，先向執法部門備案。
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