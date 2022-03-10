梁菁琳落選港姐升呢新東張女神 學霸雙學士一級榮譽畢業 憑好身材彈起

《東張西望》女主持近年備受網民關注，近日一位新入職的《東張西望》外景主持梁菁琳，是應屆落選港姐，現年27歲的梁菁琳名校出身兼是一名學霸，在澳洲悉尼大學以雙重一級榮譽畢業，採訪時盡顯口才了得，更憑著好身材成為網民討論的焦點！