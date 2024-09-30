東張女神梁菁琳追訪濟州汗蒸幕打卡風波 港婦未有歸期街頭爆喊5字回應

東張西望早前報道一名67歲港婦劉太今年7月初，與朋友隨團去韓國旅行期間，因為在汗蒸幕的澡堂影相打卡，涉嫌拍到多名女子裸體，被當地的刑事機關扣留近三個月。原本丈夫劉生交付的9萬元和解金最後變成協調金，劉太繼續遭檢控，不知歸期。事件一出引起社會極大迴響，日前（29日）節目組更派出主持梁菁琳及攝製隊遠赴當地了解事件經過。

