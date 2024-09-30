東張女神梁菁琳追訪濟州汗蒸幕打卡風波 港婦未有歸期街頭爆喊5字回應
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東張西望早前報道一名67歲港婦劉太今年7月初，與朋友隨團去韓國旅行期間，因為在汗蒸幕的澡堂影相打卡，涉嫌拍到多名女子裸體，被當地的刑事機關扣留近三個月。原本丈夫劉生交付的9萬元和解金最後變成協調金，劉太繼續遭檢控，不知歸期。事件一出引起社會極大迴響，日前（29日）節目組更派出主持梁菁琳及攝製隊遠赴當地了解事件經過。
劉太公開被扣留實況 受訪期間一度情緒激動
梁菁琳到達劉太下榻的酒店找到劉太，據悉酒店是由旅行社安排。因為她患有糖尿病，除了需要長期服用的藥物之外，劉太指當地開始轉冷，最缺乏的是衣服。故此，攝製組亦代劉生帶藥品及衣服劉太。劉太透露她領取4000元的高齡津貼，一個月單單住宿費用就已讓她負擔沉重。因為語言不通，預算有限，她平日也只能在一間懂中文的平民化餐廳解決。
劉太多次痛哭 5字絕望大爆：冇人幫到我
面對如今的處境，劉太訪問期間多次痛哭。而攝製隊得知劉太剛過生日，便請她吃烤肉慶生，不過在飯後，劉太心情又突然激動，坐地爆喊：「覺得冇人幫到我，自己一個人，搞到個心口好痛。」她亦希望事件儘快結束，接受任何結果：「要判就判，要罰就罰。」《東張西望》下一集亦會繼續跟進事件，並交代劉太滯留原因、事件內情以及最終可否解決。
網友再鬧爆：毫無悔意
事後，不少網友再鬧爆：「劉太的哭聲仲虛假過河馬 完全感受唔到佢地兩公婆對拍攝她人裸體的悔意」「真誠同受害人道歉一次都無」「擺明影人啦 仲話自己辛苦同慘 佢d啜泣好難聽」「其實佢自己犯法，點解播到係受害人咁？ 佢係有影到人裸照。其實佢知唔知錯？」「毫無悔意」
圖片來源：TVB