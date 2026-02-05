東張西望丨港人樟木頭買樓20年被霸佔！苦主親述離譜經歷！取回要付逾10萬
鄺先生93年買樓花供足兩年
事件要追溯到1993年，當時鄺先生在旺角一個展銷廳，以太太名義向發展商購入樟木頭一個「樓花」盤，花逾20萬元用兩年時間供完單位。發展商當時承諾半年或一年就會收到房產證，到1995年付清樓款後，鄺先生順利拿到鎖匙，但因房產證未到手，他都沒有上去做任何裝修。直至1997年4月，他更按發展商要求，透過香港辦事處一次過交了20個月管理費，滿心期待能盡快取得房產證。
發展商走佬港人樓盤變鬼城
豈料等了幾個月，說好的房產證依然沒有聲氣，鄺先生上去香港辦事處查問時，竟發現已經人去樓空！他直接上樟木頭找發展商或管理公司問清楚，卻看見震驚場面：「當時樓盤全部沒人住，沒有管理，甚麼都沒有。連工作人員也沒有。這個全是港人買的外銷樓盤，變成鬼城一樣得人驚架！」之後，鄺先生更聽到一個震驚消息：「發展商走咗佬！」他以為買了爛尾樓，不知怎麼辦，當時仍要為口奔馳，沒時間去追究，這樣過了20幾年。
退休想享受大灣區生活驚見單位被霸佔
當年新開發的樟木頭已經成為成熟小區，而鄺先生亦已經退休，最近他終於想起自己有層樓！聽到政府宣傳大灣區現時生活很方便，退休人士可以有福利，於是叫女兒帶他上去居住體驗一下。去年底，他上去麗城花園時，只見中門大開，人人自出自入，大廈有告示欄但又沒告示，曾經的租售處和管理處都變了樣，門口擺滿雜物，部份變成賣酒店舖。
鄺先生鎖匙開不了門 管理處保安員霸住單位
鄺先生對《東張西望》主持梁敏巧表示，上樓看自己房屋，打算裝修好可以居住，但就發現鎖匙開不了房門，門鎖已被換掉。他下樓回望自己單位，竟然發現被裝了冷氣，顯示房屋被人霸佔居住。管理員的答案令他更震驚，原來上址已被管理處的保安員入住，對方稱因為許多香港人都沒回來，單位被安排他人居住。粵港澳大灣區律師沈豪傑接受《東張西望》主持訪問時表示，內地房屋被霸佔情況都偶有發生，根據內地的民法典，物權屬業主，有人非法佔用屬違法，需要負上民事責任。
管理處要求付清十幾萬先談其他
鄺先生房屋被人霸住，非常生氣地找管理處質詢，不料對方反指鄺先生很久沒有交管理費。鄺先生答稱找不到管理處交，他不滿管理處擅自打開門，將房屋租給他人。管理處職員列印的清單顯示，包括多年的管理費、水電費，還有「滯納金」，要鄺先生付清再談其他。對方聲稱由1997年開始接手管理，至今228個月管理費共24,000多元，另外的滯納金8萬多元，他認為自己沒住過還要交水電費等，總數要付10幾萬。
霸佔者稱裝修花兩三萬要求抵消管理費
管理處職員更大條道理提出給人多住一年多兩年，抵消所欠管理費。鄺先生表明不妥協，覺得自己被當水魚，但卻無可奈何，於是決定報《東張西望》希望節目能幫助小市民。《東張西望》團隊隨即陪同鄺先生父女北上樟木頭查明因由，樟木頭麗城花園管理處經理蔡先生否認有人霸住房屋，聲稱在此工作二十多年，看到房屋沒人住才有人入住。霸住鄺先生房屋的管理處保安員太太回應稱，因為是管理處員工獲安排入住，自己不知道房屋是鄺先生的，又訴說入住時以前那些木門全部都爛的，清潔累得要死，而入住的保安員則稱裝冷氣裝修等花了兩三萬。下集《東張》會繼續跟進事件。