東張西望｜特糞員愛犬「零打格」惹熱議 網民爆笑同情 更因一事大激辯
《東張西望》直擊犯案過程狗主遭打格處理
《東張西望》攝製隊連日蹲守深井碼頭，終於直擊「特糞員」抱狗落樓後到沙灘等狗大便，再左顧右盼確認無人便將糞袋拋向碼頭上蓋。主持甘詠寧其後當面質問對方，男子先以「垃圾桶不夠多」、「不夠當眼」等藉口狡辯，但碼頭現場距離拋擲位置僅數米外便設有垃圾桶，上方行人路更有狗糞收集箱。節目播出時，「特糞員」全程被打格遮蓋面容，惟他身旁的狗狗卻以「真面目」示人，毫無遮擋地出現在鏡頭前。
狗狗無打格露面意外成為網民焦點
節目播出後，網民討論焦點迅速從狗主轉移到那隻全程無遮擋的狗狗身上。有網民笑言「遮人唔遮狗？」，亦有人替狗狗抱不平：「笑死，隻狗好磨菇（無辜），之後仲點出嚟見狗！」、「真，以後都無面」。更有網民發揮創意，代入狗狗的視角搞笑留言：「🐶：明明禾喺地下唔會影到禾，做乜抱起禾喎」、「🐕：幫我打格唔該！」，甚至有人直言：「我係隻狗一定離家出走，跟個咁X既主人」。除此之外，留言區更無厘頭演變成「狗狗品種大辯論」。
狗狗品種大激辯：佢唔係哥基
一開始有網民留言：「哥基心諗：以後仲點出黎行」，隨即引來大批眼利網民糾正：「佢唔係哥基嚟，應該唐狗」、「睇片腳是長的，但肥」、「佢果隻應該唔係哥基，四條腿激長」、「不是柯基犬，不是柯基犬。要睇清楚啲，要睇清楚啲。」被糾正的網民只好尷尬回覆：「Sor 個樣真係好似」、「我起初都以為係，應該混種既」。結果引來其他人抵死補刀：「仲衰，你仲要認錯人哋係哥基。姐係話人哋又肥又矮啦？」令整個討論串充滿黑色幽默。另有網民錯重點地勸交：「主人改過自身，哥基應該原諒下佢」。不過最多人擔心的還是狗狗日後「見光死」：「見狗如見主人」、「認住隻狗就會認到個主人」，笑指狗狗已經成為街坊認出「特糞員」的最佳標記。
特糞員承認違法在鏡頭前向公眾致歉
面對甘詠寧追問，「特糞員」最終自認欠缺公德心，承認行為違法，並在鏡頭前向公眾致歉：「保證以後不會再犯。」被問總共扔過多少包狗糞，他表示「沒有數過」。報料街坊柯先生其後向節目組反映，訪問翌日現場大部分狗糞已被清理，此後亦未再出現拋擲狗糞事件，環境大為改善。食環署回覆查詢時表示，今年初接獲一宗在涉事地點拋擲狗糞並污染環境的投訴，已安排執法人員巡查，惟至今未有發現違法行為。